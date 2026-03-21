  • Врач тульского «Арсенала» Чмуневич помог потерявшей сознание женщине и мужчине с приступом эпилепсии в самолете Москва – Хабаровск
Врач тульского «Арсенала» оказал помощь двум пассажирам самолета.

Главный врач тульского «Арсенала» Аркадий Чмуневич оказал помощь двум пассажирам самолета Москва – Хабаровск.

«21 марта во время перелета нашей команды на игру со «СКА Хабаровск» одна из пассажирок рейса почувствовала себя плохо. Случилось резкое понижение артериального давления, потеря сознания. Врач «Арсенала» оказал неотложную помощь и до самой посадки следил за состоянием пациентки. В период полета приступы повторялись несколько раз.

За 2 часа до посадки в Хабаровске бортпроводники по громкой связи вызвали врача в другую часть салона самолета. У мужчины произошел эпилептический приступ. Доктор Чмуневич оказал необходимую неотложную помощь и по прилете передал обоих пациентов медикам», – сообщили в пресс-службе «Арсенала». 

«Это не первый случай, когда нашей медицинской службе случается оказывать помощь на борту самолета, стараемся такие случаи не афишировать, так как это часть нашей работы, но вот спасать за один рейс двух пациентов прежде не приходилось.

При огромной личной поддержке министра здравоохранения Тульской области Сергея Мухина мы часто проходим различные тренинги по неотложной помощи для болельщиков на фан-зоне с участием Центра медицины катастроф и в ближайшем времени проведем уже ставшие традиционными тренинги по неотложной помощи для футболистов, тренеров и персонала клуба», – сказал Чмуневич.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал тульского «Арсенала»
Арсенал Тула
премьер-лига Россия
Первая лига
происшествия
СКА Хабаровск
Повезло больной женщине.
И врачу Бог дал возможность помочь человеку.
Молодцы, конечно!
Достоинство и честь!🙏
Нормальный ход команды хозяев. Подсадили в самолёт несколько актёров. Те всю дорогу рожали, аппендицитом мучались, сознание теряли... Доктор очумел, команда не спала. Прилетели свежие, короче)))
