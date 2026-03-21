Росеньор о 0:3 с «Эвертоном»: «Челси» пропускает дешевые голы, перерыв на сборные как раз вовремя. Мы набрали 17 очков в 10 матчах при мне – это 4-й результат за этот период, кажется»
Главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор высказался о поражении от «Эвертона» со счетом 0:3 в 31-м туре АПЛ.
«Голы придают энергии, а сейчас мы просто дарим их соперникам. Плохие голы. Мы начали матч нервно, допускали дешевые потери, а затем вошли в игру. Но это происходит слишком часто, особенно в последние недели – мы пропускаем действительно очень легкие мячи. Мы сами заводим трибуны.
Ответственность полностью на мне. Сегодня мы сыграли иначе: опустили линию чуть глубже, использовали схему 4-4-2. Но были слишком расслабленными. Разница снова в обеих штрафных – они реализуют моменты. Ндиай классно исполнил. У нас были моменты, особенно в первом тайме. Мы их не используем, а если ты не реализуешь…
Мы всего в одном очке от Лиги чемпионов. Я продолжаю узнавать этот клуб – это огромный клуб. Вокруг много шума – много негатива, и он заслуженный после наших выступлений на этой неделе. Мы набрали 17 очков в 10 матчах при мне – это, кажется, четвертый результат за этот период. Нам нужно игнорировать этот шум и сохранять уверенность и хладнокровие. Перерыв на матчи сборных, возможно, пришелся как раз вовремя.
Ребята хотят играть как можно лучше. Мы хотим отдавать все ради клуба. У нас молодая команда. Мы эмоциональны, но дело в том, чтобы делать больше для клуба».
О Роберте Санчесе
«Очень сложно сразу после матча говорить об индивидуальной игре. Роб – топ-вратарь, и у всех бывают такие дни. Пикфорд сделал отличный сейв. Сейчас не время для разговоров – время для анализа. Игроки разъедутся по сборным, а когда вернутся, у нас будет несколько недель, чтобы серьезно поработать. Дело не в отсутствии старания – ребята стараются», – сказал Росеньор.
Повторяется история Поттера или Кике Сентьена в Барселоне и большинства подобных случаев: первая же ошибка тренера -> моментально теряется всякое доверие игроков, потому что все закономерно сомневаются, сможет ли ноунейм исправить ситуацию -> команда разваливается и тренер начинает плыть и не может исправить ситуацию.
На бумаге может стратегия хорошая "дать шанс молодому тренеру, найти своего Клоппа", но в реальности такой тренер работает по сути до первой ошибки, дальше запускается цепная реакция у игроков "ноунейм все рунит". Тут единственный вариант это сразу показать игру уровня Флика в Баварии, на худой конец выдать хотя бы хорошие полгода без провалов как Мареска или Артета в первый сезон, чтобы хоть какой-то авторитет заиметь. А когда начинаются проблемы в первые же месяцы, то это приговор для подобных тренеров.
Мне симпатичны идеи Росеньора были в Страсбурге, только это не имеет никакого значения, если игроки больше не хотят с ним работать. Но я понимаю их, терять 25% зарплаты из-за неопытного тренера никто не хочет, такое Росеньору никто не простит.
У Челси Чалоба - не уровень
Фофана - я насмотрелся, хватит, травмы из него сделали игрока уровня Джилободжи.
Тосин - не уровень.
Бадик - не уровень.
Колвилл - уровень, но кресты, ситуация как с Фофана возможна.
Сарр - безусловно талант, но 20 лет.
Ачемпонг - я не считаю его цз, но допустим, но тоже 20 лет.
Хато - уровень, но тоже 20 лет.
Это не защита для достижения каких то целей глобально, борьба за топ4 с переменным успехом.
Вратари тоже не уровень, можно сколько угодно говорить про то, что менталку Санчеза убил Росеньор, только вот вратарь в топ клубе обычно всегда на подстраховке играет, а Роберт всегда стоит как вкопанный, сегодня это не в первый раз произошло, если посмотришь перед тем как дать пас испанец бежал в ворота, а не на перехват паса как это делает любой кипер из топ4 любой лиги + Фофана ещё обленился в этом эпизоде.
Йоргенсен только доказал какой он хламарь.
Можно хоть ментального монстра взять, но толку если половина цз не уровень, половине ещё 2-3 года надо чтобы мясцом обрасти, про кипера тоже самое, это просто не те позиции где молодые игроки регулярно становятся ведущими топами.
Нужно делать это в любом случае. Если не поведётся нынешний работодатель, то поведётся пресса, а там найдётся новый работодатель.
Пенсеньор - это очередной шах и мат руководства клуба, которое играется в ФМ.
Янки гоу хоум! Пора!
Всех фанов обнял. Терпим.
Особенно плохо, если главный ЦЗ команды сыграет матчей меньше, чем Тосин.