  Росеньор о 0:3 с «Эвертоном»: «Челси» пропускает дешевые голы, перерыв на сборные как раз вовремя. Мы набрали 17 очков в 10 матчах при мне – это 4-й результат за этот период, кажется»
Росеньор о 0:3 с «Эвертоном»: «Челси» пропускает дешевые голы, перерыв на сборные как раз вовремя. Мы набрали 17 очков в 10 матчах при мне – это 4-й результат за этот период, кажется»

Главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор высказался о поражении от «Эвертона» со счетом 0:3 в 31-м туре АПЛ

«Голы придают энергии, а сейчас мы просто дарим их соперникам. Плохие голы. Мы начали матч нервно, допускали дешевые потери, а затем вошли в игру. Но это происходит слишком часто, особенно в последние недели – мы пропускаем действительно очень легкие мячи. Мы сами заводим трибуны.

Ответственность полностью на мне. Сегодня мы сыграли иначе: опустили линию чуть глубже, использовали схему 4-4-2. Но были слишком расслабленными. Разница снова в обеих штрафных – они реализуют моменты. Ндиай классно исполнил. У нас были моменты, особенно в первом тайме. Мы их не используем, а если ты не реализуешь…

Мы всего в одном очке от Лиги чемпионов. Я продолжаю узнавать этот клуб – это огромный клуб. Вокруг много шума – много негатива, и он заслуженный после наших выступлений на этой неделе. Мы набрали 17 очков в 10 матчах при мне – это, кажется, четвертый результат за этот период. Нам нужно игнорировать этот шум и сохранять уверенность и хладнокровие. Перерыв на матчи сборных, возможно, пришелся как раз вовремя.

Ребята хотят играть как можно лучше. Мы хотим отдавать все ради клуба. У нас молодая команда. Мы эмоциональны, но дело в том, чтобы делать больше для клуба».

О Роберте Санчесе

«Очень сложно сразу после матча говорить об индивидуальной игре. Роб – топ-вратарь, и у всех бывают такие дни. Пикфорд сделал отличный сейв. Сейчас не время для разговоров – время для анализа. Игроки разъедутся по сборным, а когда вернутся, у нас будет несколько недель, чтобы серьезно поработать. Дело не в отсутствии старания – ребята стараются», – сказал Росеньор. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: NBC Sports
Не ну это клиника. Начал статистикой оперировать будучи тренером 2.5 месяца. Что дальше? Скажет, что самый стильный?
Он просто пытается хоть как-то спасти карьеру, но для этого нужно прямо сейчас подать в отставку. Иначе никак
Он когда про лего сказал и что перчатки снимает, чтобы хлопать в ладошки - уже поставил под сомнение свои компетенции
Могу только повторить, это слишком непосильная ноша для большинства тренеров с пустым резюме при таких задачах и игроках старта сборной Англии, Испании, Аргентины, Бразилии в команде.

Повторяется история Поттера или Кике Сентьена в Барселоне и большинства подобных случаев: первая же ошибка тренера -> моментально теряется всякое доверие игроков, потому что все закономерно сомневаются, сможет ли ноунейм исправить ситуацию -> команда разваливается и тренер начинает плыть и не может исправить ситуацию.

На бумаге может стратегия хорошая "дать шанс молодому тренеру, найти своего Клоппа", но в реальности такой тренер работает по сути до первой ошибки, дальше запускается цепная реакция у игроков "ноунейм все рунит". Тут единственный вариант это сразу показать игру уровня Флика в Баварии, на худой конец выдать хотя бы хорошие полгода без провалов как Мареска или Артета в первый сезон, чтобы хоть какой-то авторитет заиметь. А когда начинаются проблемы в первые же месяцы, то это приговор для подобных тренеров.

Мне симпатичны идеи Росеньора были в Страсбурге, только это не имеет никакого значения, если игроки больше не хотят с ним работать. Но я понимаю их, терять 25% зарплаты из-за неопытного тренера никто не хочет, такое Росеньору никто не простит.
Проблема в том, что условный топ тренер захочет усиления состава ещё на этапе собеса.
У Челси Чалоба - не уровень
Фофана - я насмотрелся, хватит, травмы из него сделали игрока уровня Джилободжи.
Тосин - не уровень.
Бадик - не уровень.
Колвилл - уровень, но кресты, ситуация как с Фофана возможна.
Сарр - безусловно талант, но 20 лет.
Ачемпонг - я не считаю его цз, но допустим, но тоже 20 лет.
Хато - уровень, но тоже 20 лет.
Это не защита для достижения каких то целей глобально, борьба за топ4 с переменным успехом.
Вратари тоже не уровень, можно сколько угодно говорить про то, что менталку Санчеза убил Росеньор, только вот вратарь в топ клубе обычно всегда на подстраховке играет, а Роберт всегда стоит как вкопанный, сегодня это не в первый раз произошло, если посмотришь перед тем как дать пас испанец бежал в ворота, а не на перехват паса как это делает любой кипер из топ4 любой лиги + Фофана ещё обленился в этом эпизоде.
Йоргенсен только доказал какой он хламарь.
Можно хоть ментального монстра взять, но толку если половина цз не уровень, половине ещё 2-3 года надо чтобы мясцом обрасти, про кипера тоже самое, это просто не те позиции где молодые игроки регулярно становятся ведущими топами.
Лего наверное хреново собирали,но а вообще позорище,а Эвертон с ноунеймами и поленьями(кроме Грилиша) умудряется идти в десятке,вот что значит старина Мойес.
Ну, в целом, продажа себя прямо сейчас - лучший вариант, тут спору нет.
Нужно делать это в любом случае. Если не поведётся нынешний работодатель, то поведётся пресса, а там найдётся новый работодатель.
Я думаю его даже Мендеш не сможет пристроить в клуб из зоны ЛЧ.
Единственный шанс для Чёрного Поттера сейчас спасти резюме - это публично опустить Боулинга и Эгбали и весь их метод управления Челси, сравнив их с Абрамовичем, а также высказать все про Фофану, Чалобу и Гарначу. В принципе, он скажет правду и будут шансы, что какая-то команда ещё даст ему шанс. Ему точно не стоит оставаться до возвращения из сборных, потому что при том календаре Челси его даже середняки уже не пригласят. Далее будет ад.
Имей совесть,уйди сам,ну ты явно не тянешь такой клуб как ЧЕЛСИ,ну все равно будет сидеть до последнего,пока его не попрут поганой метлой,а это не за горами,руководство назначает каких то чепушил,вот потом фанаты и страдают,глядя как любимый клуб разваливают и ещё имеют наглость рассуждать что не все так плохо,счас отдохнем и все наладим,грёбаный стыд!
А что такого в клубе Челси? До Абрамовича этот клуб 50 лет не был чемпионом Англии, а в целом за всю свою историю до Абрамовича Челси был чемпионом всего один раз - в сезоне 1954/55. Челси всегда был максимум околотопом, способным потрепать нервы грандам, но до вершин обычно не добиравшимся. Как Тоттенхэм, примерно. Поэтому это и есть истинный уровень Челси - при Боули он просто на него вернулся. А ностальгировать по временам Абрамовича смысла нет - те времена уже не вернутся.
А при чем здесь времена до Абрамовича ? С Абрамовичем они приобрели совсем другой статус. И хоть он уже не владеет клубом, Челси все равно воспринимается и будет восприниматься как топ клуб. Вопрос в том, попадет ли клуб в правильные руки или нет. А какие времена вернутся или нет обычный человек знать не может. Увы
Сэр Дэвид Мойес просто на порядок класснее, как тренер, чем этот юнец!
Есть мнение, что сейчас для МЮ Мойес был бы наилучшим вариантом.
По факту, ему не дали поработать там нормально изначально
Потом выиграете
Сначала дежурно привез Щелбан, потом простой пас на 10 метров не смог выполнить Андрейка, столкнув Энцо с Кукой и организовав тем самым второй гол, про третий гол вообще молчу. Всю игру ходили пешком, ни ударить, ни вертикальный пас отдать, Нету как утопающий машет руками и орет, что слышно в трансляции, что он один, но Лавия в центре без прессинга зачем-то останавливается и пасует назад защитнику, Гюсто ни разу не смог нормально подать-навесить в штрафную, малейший прессинг соперника - у нас пожар. Даже Моисей в простых ситуациях ошибался с пасом. Этот Челси усё, живой труп.
Пенсеньор - это очередной шах и мат руководства клуба, которое играется в ФМ.
Янки гоу хоум! Пора!
Всех фанов обнял. Терпим.
Фофана намного хуже, чем Чалобах. Не как игрок, а как актив. Имея чувака за 80 ты не сможешь его так легко списать, как условного воспитанника. Всегда будешь расчитывать, надеяться, не искать, ибо основной уже есть.

Особенно плохо, если главный ЦЗ команды сыграет матчей меньше, чем Тосин.
Надо менять тренера пока не поздно... Ато совсем в зону Лиги конференции упадем... Там впереди игра двух Манчестеров...
