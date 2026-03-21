Росеньор о 0:3 с «Эвертоном»: «Челси» пропускает дешевые голы, перерыв на сборные как раз вовремя. Мы набрали 17 очков в 10 матчах при мне – это 4-й результат за этот период, кажется»

Росеньор о 0:3 с «Эвертоном»: «Челси» пропускает дешевые голы.

Главный тренер «Челси » Лиэм Росеньор высказался о поражении от «Эвертона » со счетом 0:3 в 31-м туре АПЛ .

«Голы придают энергии, а сейчас мы просто дарим их соперникам. Плохие голы. Мы начали матч нервно, допускали дешевые потери, а затем вошли в игру. Но это происходит слишком часто, особенно в последние недели – мы пропускаем действительно очень легкие мячи. Мы сами заводим трибуны.

Ответственность полностью на мне. Сегодня мы сыграли иначе: опустили линию чуть глубже, использовали схему 4-4-2. Но были слишком расслабленными. Разница снова в обеих штрафных – они реализуют моменты. Ндиай классно исполнил. У нас были моменты, особенно в первом тайме. Мы их не используем, а если ты не реализуешь…

Мы всего в одном очке от Лиги чемпионов. Я продолжаю узнавать этот клуб – это огромный клуб. Вокруг много шума – много негатива, и он заслуженный после наших выступлений на этой неделе. Мы набрали 17 очков в 10 матчах при мне – это, кажется, четвертый результат за этот период. Нам нужно игнорировать этот шум и сохранять уверенность и хладнокровие. Перерыв на матчи сборных, возможно, пришелся как раз вовремя.

Ребята хотят играть как можно лучше. Мы хотим отдавать все ради клуба. У нас молодая команда. Мы эмоциональны, но дело в том, чтобы делать больше для клуба».

О Роберте Санчесе

«Очень сложно сразу после матча говорить об индивидуальной игре. Роб – топ-вратарь, и у всех бывают такие дни. Пикфорд сделал отличный сейв. Сейчас не время для разговоров – время для анализа. Игроки разъедутся по сборным, а когда вернутся, у нас будет несколько недель, чтобы серьезно поработать. Дело не в отсутствии старания – ребята стараются», – сказал Росеньор.