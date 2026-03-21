  • Сафонов в старте «ПСЖ» на 12-й матч подряд – против «Ниццы». Шевалье не играет с конца января
Сафонов в старте «ПСЖ» на 12-й матч подряд – против «Ниццы». Шевалье не играет с конца января

Матвей Сафонов играет в 12-м матче «ПСЖ» подряд.

Матвей Сафонов попал в стартовый состав «ПСЖ» в 12-й раз подряд. 

Российский вратарь принимает участие в игре против «Ниццы» в 27-м туре Лиги 1 (0:0, первый тайм).

Сафонов сыграл за «ПСЖ» во всех матчах начиная с 28 января. За это время у него 14 пропущенных голов. Его конкурент, Люка Шевалье, не выходит на поле с 23 января.

Задолбали с отсчетом. Мотя топ и основной кипер, может хватит уже каждый матч в составе праздновать, как будто это фарт и не заслужено. Не вижу таких уточнений по количеству матчей Дебеле или Маркиньоса, например. Заканчивайте принижать нашего слоняру
Задолбали с отсчетом. Мотя топ и основной кипер, может хватит уже каждый матч в составе праздновать, как будто это фарт и не заслужено. Не вижу таких уточнений по количеству матчей Дебеле или Маркиньоса, например. Заканчивайте принижать нашего слоняру
Ок, закончим 🫡
Задолбали с отсчетом. Мотя топ и основной кипер, может хватит уже каждый матч в составе праздновать, как будто это фарт и не заслужено. Не вижу таких уточнений по количеству матчей Дебеле или Маркиньоса, например. Заканчивайте принижать нашего слоняру
Ок, закончим 🫡
Мотя, удачи!
Ждем еще один качественный матч, в исполнении Д’Артаньяна. Каналья!
Я всегда говорил, что этот гасконский кадет,- кладезь мудрости, прошептал Атос.
Слоняра! Помню летом его почти отправили в Галатасарай, но походу Матвей решил побороться за место в старте и пока очень успешно.
Подумалось — может этот несчастный Шевалье хоть на кубок сыграет? А потом вспомнил, что из кубка они уже вылетели. Так что посидит модный вратарь как минимум до старта следующего сезона.
Подумалось — может этот несчастный Шевалье хоть на кубок сыграет? А потом вспомнил, что из кубка они уже вылетели. Так что посидит модный вратарь как минимум до старта следующего сезона.
Думала, может, его сегодня поставят покуда Ницца тусуется в подвале лиги и опасности не представляет. Но нет 🤷‍♀️
Думала, может, его сегодня поставят покуда Ницца тусуется в подвале лиги и опасности не представляет. Но нет 🤷‍♀️
Команда меньше дергается когда Матвей на воротах. В хорошей форме к финалу ЛЧ подходят
Понятно, что до конца сезона уже Матвей будет в рамке. Весной уже не до экспериментов
Те 4 отбитых пенальти с Фламенго в корне изменили отношение Энрике к Сафонову, он понял что на Матвея можно положиться в ключевые моменты и дал шанс дальше себя проявлять, в свою очередь доверие тренера уже подстёгивает и окрыляет Мотю, но один откровенно неудачный матч может снова развернуть ситуацию, если в рамку встанет опять Шевалье и начнёт феерить, то уже Сафонов может по 10 матчей на лавке сидеть, как это было первую половину сезона. Чтоб точно закрепиться в статусе первого номера, надо как следует проявить себя в решающих матчах сезона, например тащить с Ливерпулем так, как это делал Доннарумма год назад, а уж если ПСЖ дойдёт до финала и наш соотечественник сделает там несколько эффектных сейвов и поможет выиграть снова трофей, то Шевалье может паковать чемоданы, а сам Сафонов войдёт в список лучших вратарей мира уже без всяких отговорок, даже защитникам французского конкурента нечего будет возразить. В общем всё в его руках, он сам понимает какой шанс у него на годы закрепиться в одном из лучших клубов мира с потенциальным заделом на переход в другие гранды, если б не политическая ситуация, то например в тот же Челси дорога была бы открыта, так как там в воротах клоуны, да и в целом на рынке вратарей сейчас Матвей котируется и его с радостью забрали бы многие клубы АПЛ или той же Бундеслиги, если б можно было.
