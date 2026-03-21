«Челси» не забил ни одного гола в 3 матчах подряд впервые с 2023 года

«Челси» не забил ни одного гола в трех последних матчах.

Сегодня команда Лиэма Росеньора потерпела поражение от «Эвертона » со счетом 0:3 в 31-м туре АПЛ . Ранее лондонцы всухую проиграли «ПСЖ» (0:3) и «Ньюкаслу» (0:1).

«Челси » провел серию из трех игр без забитых мячей впервые с сентября 2023 года – тогда он проиграл «Ноттингем Форест» (0:1) и «Астон Вилле» (0:1), а также сыграл вничью с «Борнмутом» (0:0).