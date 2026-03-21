Модрич провел 550 матчей в топ-5 лиг. Только Гризманн сыграл больше с момента дебюта хорвата
40-летний полузащитник «Милана» отыграл весь матч против «Торино» (3:2) в Серии А.
С момента своего дебютного сезона в топ-5 (в составе «Тоттенхэма» в сезоне-2008/09) только Антуан Гризманн (555) провел больше матчей.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
19 комментариев
Ого, неожиданно, что Гризманн тут первый 🤔
Это с момента дебюта модрича он первый)
Это я понял и это всё равно как-то удивительно )
Гриз легенда это ему еще 34 года))и всего на 5 игр меньше
Наоборот, больше
Точняк .тем более .легендище
Гризманн велик почти как Зидан для Франции, но очень недооценен
А Милнер?
Действительно, у Милнера минимум на 100 матчей больше. Но он начал карьеру до 2008 года.
Вроде черным по белому написано что с момента дебюта Модрича в топ-5 лигах.
Топчик😎✌️😎
Ну да, Гризманна серьезные травмы обходили стороной.
Во-первых, я спрсил, а не утверждал. Второе. Я всё равно не думаю и подозреваю, что количество игр Милнера начиная с 8года меньше, чем у Модрича.
Просто Гризманн родился и в молодости играл сразу в топ-5 (Франция), а Модрич - в Хорватии)
ГРизманн играл в Испании. ОН не играл в Франции. Его не принимали академии Франции из-за габаритов маленьких, его принял к себе Реал Сосьедад.
Какая разница чел пишет про Фому а вы про Ерему. Гризманн изначально играл в топ 5 имеется ввиду. А Модрич в ТТХ из Динамо перешел уже как состоявшийся почти
И всё таки Лука - уникальный игрок!
