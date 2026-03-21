Модрич провел 550 матчей в топ-5 лиг. Только Гризманн сыграл больше с момента дебюта хорвата

Лука Модрич достиг отметки в 550 матчей в топ-5 европейских лигах.

40-летний полузащитник «Милана» отыграл весь матч против «Торино» (3:2) в Серии А.

С момента своего дебютного сезона в топ-5 (в составе «Тоттенхэма» в сезоне-2008/09) только Антуан Гризманн (555) провел больше матчей.