  • Защитник «Балтики» Бевеев: «Талалаев в очередной оштрафовал меня и Филина перед матчем с «Сочи». Сказал, что если плохо сыграю, то это будет моя последняя игра»
Защитник «Балтики» Бевеев: «Талалаев в очередной оштрафовал меня и Филина перед матчем с «Сочи». Сказал, что если плохо сыграю, то это будет моя последняя игра»

Мингиян Бевеев: Талалаев оштрафовал меня перед матчем с «Сочи».

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев рассказал, что главный тренер команды Андрей Талалаев оштрафовал его перед игрой с «Сочи».

Калининградский клуб одержал победу со счетом 4:0 в матче 22-го тура Мир РПЛ.

– Можно ли сказать, что вызов в сборную России вдохновил вас на новые игровые подвиги?

– Конечно, это тоже сказывается, придает уверенности. Еще Андрей Викторович вдохновил вчера, в очередной оштрафовал меня и Александра Филина. Сказал, что если плохо сыграю, то это будет моя последняя игра, – сказал Бевеев.

Жалко Гассаму эксперт видимо не заметил. Сыграл так, что бы мы не заметили отсутствие Андраде
Ответ Роман Грожан
Жалко Гассаму эксперт видимо не заметил. Сыграл так, что бы мы не заметили отсутствие Андраде
Хорош сегодня был и на первый гол сбросил
Ответ superhigh420
Хорош сегодня был и на первый гол сбросил
Подскажите а что с форвардом из Куябы??

Когда он вернётся
Бевеев - красавец; троллит фанов, а они тут психоз устраивают. Да и в перерыве веселился; на вопрос по поводу своих удачных вбросов из аута ответил: "Я вообще ногами не умею играть - только руками".
Бевеев сегодня один из лучших российских защитников, за что его штрафовать? Крутоват главный тренер, однако, максималист.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Бевеев сегодня один из лучших российских защитников, за что его штрафовать? Крутоват главный тренер, однако, максималист.
100%
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Бевеев сегодня один из лучших российских защитников, за что его штрафовать? Крутоват главный тренер, однако, максималист.
Персональная мотивация работает, Мингиян чуть ли не лучший матч выдал за сезон
Ну сегодня Бевеев был очень хорош
Талалаев сказал ему : будешь из Сочи в сборную ездить!
Хорошо, что ребята с юмором относятся к таким мотивациям!
Справедливости ради - Бевеев недобегает и пасует не так точно в последнее время. Ауты по-прежнему топ.
Верните штраф Бевееву, он отработал. А вот Филину оставьте, совершенно ненужную жк схватил
Талалаев удивляет тем (даже так - слаженная работа команды), как тонко чувствует грани каждого - где нажать, где припугнуть, где найти подход или выдержать паузу. За ним точно наблюдают топчики. Но я надеюсь Ростех правильно поступит.
Так и не понял кстати почему они играли через его фланг, а не через фланг Чивича

Он сам шутканул что руками играет лучше, чем ногами. Все таки он не так хорош технически как Саусь. Скорее более оборонительный.
Ответ Роман Грожан
Так и не понял кстати почему они играли через его фланг, а не через фланг Чивича Он сам шутканул что руками играет лучше, чем ногами. Все таки он не так хорош технически как Саусь. Скорее более оборонительный.
Ну после перерыва и перехода на свой фланг Бевеев — лучший игрок Балтики. Гораздо сильнее Сауся во всём.
Материалы по теме
Александр Григорян: «Талалаев ответственный за отсутствие скуки в РПЛ. Его дисквалификация скажется на игроках «Балтики», это его авторский проект»
вчера, 14:34
Рекомендуем
Главные новости
Сенегальцы Ндиай и Гуйе отпраздновали гол «Челси», показав 2 пальца в камеру с отсылкой на победы сборной на Кубке Африки. После игры Ндиай сказал в камеру: «Мы чемпионы Африки»
6 минут назад
Владимир Быстров: «Уровень легионеров РПЛ падает. Часто берут игроков только из-за того, что они иностранцы. В ужесточении лимита есть смысл»
26 минут назад
Константин Генич: «Глушенков из той же породы, что и Аршавин: «Я вас всех крутил-вертел на карусели в парке Горького, играю изящно и красиво». Это человек, который не думает о титулах»
41 минуту назад
Чемпионат Испании. «Барселона» сыграет с «Райо», «Реал» против «Атлетико»
сегодня, 06:23
Кубок английской лиги. Финал. «Арсенал» против «Ман Сити». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
52 минуты назад
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» принимает «Вест Хэм», «Тоттенхэм» против «Ноттингем Форест»
54 минуты назад
Сирена ищет маркетолога для продвижениях наших спецпроектов – присылайте резюме, будем знакомиться!
59 минут назадВакансия
«Реал» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 07:27
Победы Петросян и Гуменника, успехи «Краснодара» и ЦСКА, покер Кордобы, Кучеров возглавил гонку бомбардиров НХЛ, поражения «Челси» и «Ливерпуля», казнь иранского борца и другие новости
сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
Кепа выйдет в старте «Арсенала» на финал Кубка лиги
11 минут назад
Рауль Гарсия о словах Ди Марии про «затухающих» аргентинцев в «Атлетико»: «Это огромный клуб. Люди вне его не знают многих вещей, не стоит придавать значения их словам»
23 минуты назад
Чемпионат Германии. «Майнц» принимает «Айнтрахт», «Аугсбург» против «Штутгарта»
24 минуты назад
Министр спорта ЮАР о Марокко и Кубке Африки: «Мы не позволим никому издеваться над африканским футболом и другими 53 членами КАФ»
38 минут назад
«Бускетс, Хави и Иньеста – образец того, как надо играть в полузащите». Маринкин о кумирах
сегодня, 07:57
Колыванов о Максиме Петрове: «Выполняет огромный объем работы. Заслужил приглашение в сборную»
сегодня, 07:42
FFF осудила расизм в адрес Конате в соцсетях после матча с «Галатасараем»: «Оставляем за собой право предпринять меры, чтобы виновные были выявлены и наказаны»
сегодня, 07:17
Первая лига. СКА проиграл «Арсеналу», «Урал» против «Енисея»
сегодня, 06:56
«Фиорентина» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 06:46
Силкин о том, как «Динамо» играть с «Зенитом»: «Нужны та же самоотдача, что против ЦСКА и «Спартака», и победа, чтобы претендовать на что‑то в РПЛ»
сегодня, 06:36
Рекомендуем