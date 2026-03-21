Защитник «Балтики» Бевеев: «Талалаев в очередной оштрафовал меня и Филина перед матчем с «Сочи». Сказал, что если плохо сыграю, то это будет моя последняя игра»

Мингиян Бевеев: Талалаев оштрафовал меня перед матчем с «Сочи».

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев рассказал, что главный тренер команды Андрей Талалаев оштрафовал его перед игрой с «Сочи ».

Калининградский клуб одержал победу со счетом 4:0 в матче 22-го тура Мир РПЛ .

– Можно ли сказать, что вызов в сборную России вдохновил вас на новые игровые подвиги?

– Конечно, это тоже сказывается, придает уверенности. Еще Андрей Викторович вдохновил вчера, в очередной оштрафовал меня и Александра Филина . Сказал, что если плохо сыграю, то это будет моя последняя игра, – сказал Бевеев.