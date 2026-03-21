  Мерсон о Гвардиоле: «Финал с «Арсеналом» может повлиять на его будущее. Может, настал момент для ухода. Он все еще величайший тренер, но это уже не тот «Сити», что раньше»
Мерсон о Гвардиоле: «Финал с «Арсеналом» может повлиять на его будущее. Может, настал момент для ухода. Он все еще величайший тренер, но это уже не тот «Сити», что раньше»

Мерсон о Гвардиоле: финал с «Арсеналом» может повлиять на его будущее.

Пол Мерсон высказался о Пепе Гвардиоле в преддверии финала Кубка английской лиги против «Арсенала».  

«После поражения «Сити» от «Реала» и вылета из Лиги чемпионов Гвардиола признал, что его команда «не является завершенной» по сравнению с прежними версиями. Это большой матч и для Гвардиолы.

Я не знаю, принял ли он решение о своем будущем, но думаю, что эта игра может серьезно на него повлиять. «Арсенал» может выиграть лигу с двузначным отрывом, «Сити» может проиграть им в финале, а другие команды будут становиться сильнее – наступает момент для того, чтобы уйти вовремя. И, возможно, этот момент настал.

Он по-прежнему величайший тренер. Но если Гвардиола выиграет чемпионат в этом сезоне, это будет, возможно, его крупнейшее достижение в «Ман Сити». Это уже не та команда, что была четыре или пять лет назад. Раньше при отставании в девять очков можно было сказать, что одна-две осечки «Арсенала» – и интрига вернется. Но я не могу себе представить, чтобы «Сити» выиграл все оставшиеся восемь матчей», – написал бывший полузащитник «Арсенала».

Если человек перестал показывать предыдущие результаты то единственная причина этого что он не тот уже? Другие причины есть? Может ли причиной быть игроки которым не хватает лидерства, веры в себя и качества?
Гвардиола уже не тот и Сити уже не тот. Больше того, и мир уже не тот. А Гвардиола уж очень активен в своих мыслях об этом мире. Может быть это его финт и он знает чуть больше о будущем горожан на фоне продолжающегося разбирательства о ффп. А может быть, он уже истощён долгим забегом по вершкам тренерского вояжа, и его силы продолжать работать в том же ритме и на том же качестве отдачи иссякли.
Я думаю все он уже решил и не зря слухи ходили, просто пока не объявили, к слову если выиграют кубок может и объявит, Клопп ещё в середине сезона объявлял об уходе, если я правильно помню. Ну или уже в конце по завершении сезона, ну я почему-то думаю, что уйдет, у него частенько такой уставший и отрешенный вид, когда оператор берет крупным планом
Акела промахнулся, Акела промахнулся!
