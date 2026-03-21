Мерсон о Гвардиоле: «Финал с «Арсеналом» может повлиять на его будущее. Может, настал момент для ухода. Он все еще величайший тренер, но это уже не тот «Сити», что раньше»
Пол Мерсон высказался о Пепе Гвардиоле в преддверии финала Кубка английской лиги против «Арсенала».
«После поражения «Сити» от «Реала» и вылета из Лиги чемпионов Гвардиола признал, что его команда «не является завершенной» по сравнению с прежними версиями. Это большой матч и для Гвардиолы.
Я не знаю, принял ли он решение о своем будущем, но думаю, что эта игра может серьезно на него повлиять. «Арсенал» может выиграть лигу с двузначным отрывом, «Сити» может проиграть им в финале, а другие команды будут становиться сильнее – наступает момент для того, чтобы уйти вовремя. И, возможно, этот момент настал.
Он по-прежнему величайший тренер. Но если Гвардиола выиграет чемпионат в этом сезоне, это будет, возможно, его крупнейшее достижение в «Ман Сити». Это уже не та команда, что была четыре или пять лет назад. Раньше при отставании в девять очков можно было сказать, что одна-две осечки «Арсенала» – и интрига вернется. Но я не могу себе представить, чтобы «Сити» выиграл все оставшиеся восемь матчей», – написал бывший полузащитник «Арсенала».