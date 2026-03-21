Аллегри о 3:2 с «Торино»: «Сегодня было важно победить после недавних результатов. Сезон заканчивается – нужно думать о таблице»

Массимилиано Аллегри высказался о победе над «Торино».

Главный тренер «Милана » Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Торино» в 30-м туре Серии А (3:2).

«Тройка атаки? Наш балансирный игрок – Салемакерс , потому что, когда мы защищаемся, он должен быть пятым обороняющимся игроком, а когда мы атакуем, он должен быть третьим атакующим.

Сегодня, спустя некоторое время, я выпустил Пулишича на фланге, потому что нам нужно было больше пространства, учитывая, что они обороняются очень компактным блоком в центре.

Сезон подходит к концу. Когда начинается чемпионат, вы сосредотачиваетесь только на отдельном матче и результате, в то время как в заключительной части сезона приходится думать еще и о турнирной таблице. Сегодня было важно победить после недавних результатов. Это было нелегко, особенно потому, что «Торино » провел хороший матч.

Для достижения нашей главной цели теперь нужно одержать на одну победу меньше. При таком положении дел нас, безусловно, ждет отличный спортивный и футбольный вечер в матче с «Наполи» в следующем туре», – сказал Аллегри.