Аллегри о 3:2 с «Торино»: «Сегодня было важно победить после недавних результатов. Сезон заканчивается – нужно думать о таблице»

Массимилиано Аллегри высказался о победе над «Торино».

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Торино» в 30-м туре Серии А (3:2).

«Тройка атаки? Наш балансирный игрок – Салемакерс, потому что, когда мы защищаемся, он должен быть пятым обороняющимся игроком, а когда мы атакуем, он должен быть третьим атакующим.

Сегодня, спустя некоторое время, я выпустил Пулишича на фланге, потому что нам нужно было больше пространства, учитывая, что они обороняются очень компактным блоком в центре. 

Сезон подходит к концу. Когда начинается чемпионат, вы сосредотачиваетесь только на отдельном матче и результате, в то время как в заключительной части сезона приходится думать еще и о турнирной таблице. Сегодня было важно победить после недавних результатов. Это было нелегко, особенно потому, что «Торино» провел хороший матч.

Для достижения нашей главной цели теперь нужно одержать на одну победу меньше. При таком положении дел нас, безусловно, ждет отличный спортивный и футбольный вечер в матче с «Наполи» в следующем туре», – сказал Аллегри. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Игры как не было так и нет, большая часть голов случайно залетают либо на фарте
