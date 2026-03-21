«Бавария» опережает «Боруссию» на 9 очков за 7 туров до конца сезона Бундеслиги
«Бавария» сохранила отрыв от «Боруссии» в Бундеслиге.
Команда Венсана Компани набрала 70 очков и опережает дортмундскую «Боруссию», занимающую второе место, на 9 баллов. Сегодня мюнхенцы разгромили «Унион» (4:0), а дортмундцы победили «Гамбург» (3:2).
Третьим в таблице идет «РБ Лейпциг», на его счету 50 очков – как у «Штутгарта» и «Хоффенхайма». У швабов есть одна игра в запасе.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Что-то в бундеслиге не ссут давать 1 команде бить 3 пенальти за матч, в отличии от клоунов английских.
