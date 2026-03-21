У «Челси» 1 победа в 6 последних матчах АПЛ. Дальше – «Сити» и «МЮ»
У «Челси» 1 победа в 6 последних матчах АПЛ перед играми с «Сити» и «МЮ».
«Челси» выиграл один из шести последних матчей в АПЛ.
Сегодня команда Лиэма Росеньора крупно уступила «Эвертону» (0:3) в 31-м туре АПЛ.
«Челси» лишился шансов на победу в АПЛ. За 7 туров до конца команда отстает от «Арсенала» (70 очков) на 22 балла. Лондонцы идут шестыми с 48 очками.
Впереди у лондонцев матчи с «Манчестер Сити» (12 апреля) и «Манчестер Юнайтед» (18 апреля).
Кто выиграет ЛЧ?39597 голосов
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
35 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Челси стал банальным середняком.
Просто вдуматься: они с лета 2022 уже 2+ миллиарда слили на трансферы, а в итоге у них состав-сброд из чернышей-середняков с непонятными тренерами.
Лучше бы Барсе 200-300 лямов дали и Флик бы окончательно сделал машину для убийств на 3-5 лет.
2 миллиарда - это около 20 топ игроков, то есть 2 состава из топ игроков, что автоматом дело бы Челси очень грозным соперником и одним из фаворитов везде.
На деле же у Челси 2,5 топ игрока (Кайседо, Энцо и нестабильный Палмер) и куча непонятного молодняка с крайне туманными перспективами и уровнем.
Сожалею фанатам синих, которым после триумфальной эпохи с Абрамовичем и ЛЧ 2021 приходится уже почти 4 года смотреть на этот кошмар.
Только элитке так можно, никому больше нельзя. Вон Ньюкасл самый богатый на ровне с Сити а не может тратить,
А чем их жалеть? Большинство глоры на титулы пришли.