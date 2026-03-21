У «Челси» 1 победа в 6 последних матчах АПЛ. Дальше – «Сити» и «МЮ»

У «Челси» 1 победа в 6 последних матчах АПЛ перед играми с «Сити» и «МЮ».

Сегодня команда Лиэма Росеньора крупно уступила «Эвертону» (0:3) в 31-м туре АПЛ.

«Челси» лишился шансов на победу в АПЛ. За 7 туров до конца команда отстает от «Арсенала» (70 очков) на 22 балла. Лондонцы идут шестыми с 48 очками.

Впереди у лондонцев матчи с «Манчестер Сити» (12 апреля) и «Манчестер Юнайтед» (18 апреля).