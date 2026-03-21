У «Челси» 1 победа в 6 последних матчах АПЛ. Дальше – «Сити» и «МЮ»

У «Челси» 1 победа в 6 последних матчах АПЛ перед играми с «Сити» и «МЮ».

«Челси» выиграл один из шести последних матчей в АПЛ. 

Сегодня команда Лиэма Росеньора крупно уступила «Эвертону» (0:3) в 31-м туре АПЛ. 

«Челси» лишился шансов на победу в АПЛ. За 7 туров до конца команда отстает от «Арсенала» (70 очков) на 22 балла. Лондонцы идут шестыми с 48 очками. 

Впереди у лондонцев матчи с «Манчестер Сити» (12 апреля) и «Манчестер Юнайтед» (18 апреля). 

Мне больно смотреть как Челси тратит 2 миллиарда за 3 года на каких-то бичей и позорится везде, а Флику за 2 года дают на трансферы 88 миллионов и ему приходится творить натуральные чудеса.

Челси стал банальным середняком.

Просто вдуматься: они с лета 2022 уже 2+ миллиарда слили на трансферы, а в итоге у них состав-сброд из чернышей-середняков с непонятными тренерами.

Лучше бы Барсе 200-300 лямов дали и Флик бы окончательно сделал машину для убийств на 3-5 лет.

2 миллиарда - это около 20 топ игроков, то есть 2 состава из топ игроков, что автоматом дело бы Челси очень грозным соперником и одним из фаворитов везде.
На деле же у Челси 2,5 топ игрока (Кайседо, Энцо и нестабильный Палмер) и куча непонятного молодняка с крайне туманными перспективами и уровнем.

Сожалею фанатам синих, которым после триумфальной эпохи с Абрамовичем и ЛЧ 2021 приходится уже почти 4 года смотреть на этот кошмар.
Ответ Влад Тюрин
И никаких санкций на ФФП. Везет, ибо начли давно.
Только элитке так можно, никому больше нельзя. Вон Ньюкасл самый богатый на ровне с Сити а не может тратить,

А чем их жалеть? Большинство глоры на титулы пришли.
Ответ Влад Тюрин
В твоём комментарии есть ключевая фамилия - Флик. Если бы тренер подобного уровня был бы у руля Челси, то все бы писали какой же хороший состав у синих и сколько прекрасных молодых игроков. Но до боссов Челси никак не доходит, что в футболе именно тренер это самая главная инвестиция и что недостаточно просто накупить игроков и ждать, что любой начинающий специалист даст результат в ЛЧ и АПЛ.
Чтобы понимать уровень этого "Гения в очках" курильщика, нужно упомянуть, что даже с такими невероятными результатами у него с Челси пока самый высокий процент побед в его карьере главного тренера.
Ответ Источник в сборной России
Скучаю по настоящему гению в очках. Сегодня он написал бы о том, как Уэлбек дважды продырявил наш Ливерпуль…
После скорого увольнения умного человека в очках ждем нытье Тюрама-старшего про злых расистов, которые не дают темнокожим строить тренерскую карьеру
С такими проблемами у соперников МЮ бояться за попадание в ЛЧ не стоит
Ответ Censormorum
мю тоже очки теряет
Ответ Censormorum
Мест будет 5, наверное, МЮ третий. Надо обыграть и Челси и Ливерпуль и в следующем сезоне вернутся в ЛЧ
Заход на 6 поражений подряд, если вынести за рамки Порт Вейл из 3го дивизиона( хотя не удивлюсь если и ему сольют) Хорошо что Мареску уволили, как похорошел Челси без него
Ответ Travis Henderson
Мареска сам виноват - вел переговоры с МС, имея действующий контракт. любой клуб, на месте Челси, поступил бы так же.
Челси всегда был середняком. Глоры поверили в себя после шальных успехов.
ПСЖ выиграл у челси потому что у парижан график проще)) а эвертону слили потому что Эвертон в лч не играет))😅👍
Ответ che kaif
Ответ DolJun
Посмотрим с ливерпулем))там что будут придумывать какие отмазки.видимо ваши же пойдут в ход. Вместо того чтоб признать что челси развален после ухода Абрама.придумываете кучу отмаз))
По умному, Россиньора надо в понедельник увольнять, тащить Филиппа Луиса, раз с ним вели переговоры, и во время перерыва на сборные спокойно готовится к концовке сезона без каких-либо задач. Но кто ж по умному то будет сейчас действовать ))
Ответ glock17
отличное решение. менять ноунеймов до бесконечности
Ответ Промах Мораты
У Марески была хотя бы победа в шипе, помощник Пера, Филиппе Луис и как игрок выиграл много чего, и как тренер выиграл все в Бразилии и кубок Либертадорес, Россиньор же и игрок был ни о чем, и как у тренера никаких достижений
Почти вышли на график первого Поттера. Боулинг и ко классно откатали Челси к началу. Скоро будем радоваться одному голу за месяц, который станет лучшим голом месяца, как в старые добрые 😄
