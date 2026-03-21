«Челси» потерял шансы на титул АПЛ. Последнее чемпионство – в 2017-м при Конте

«Челси» утратил математические шансы на чемпионство в АПЛ .

Сегодня команда Лиэма Росеньора проиграла «Эвертону » со счетом 0:3 в 31-м туре Премьер-лиги. «Челси » остался на 6-м месте в турнирной таблице – на его счету 48 очков.

«Синие» отстают от лидирующего «Арсенала » на 22 балла за 7 туров до завершения турнира.

«Челси» не выигрывает чемпионат Англии с 2017 года.