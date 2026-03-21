  «Ливерпуль» – первый действующий чемпион, проигравший 10 игр в АПЛ, со времен «Челси»-2017/18
«Ливерпуль» – первый действующий чемпион, проигравший 10 игр в АПЛ, со времен «Челси»-2017/18

«Ливерпуль» проиграл 10 игр в АПЛ в статусе действующего чемпиона.

«Ливерпуль» – первый действующий чемпион с сезона-2017/18, проигравший 10 игр в АПЛ. 

Сегодня команда Арне Слота уступила «Брайтону» (1:2). 

Этот «Ливерпуль» стал седьмым действующим чемпионом, проигравшив 10 и более матчей за сезон. До него это были «Лидс» в сезоне-1992/93 (15 поражений), «Блэкберн» в сезоне-1995/96 (13), «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2013/14 (12), «Челси» в сезоне-2015/16 (12), «Лестер» в сезоне-2016/17 (18) и «Челси» в сезоне-2017/18 (10). 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
Помню при Ходжсоне игроки бегали как слепые беспомощные котята, не знающие что делать с мячом и соперником. Правда тогда были такие персонажи как Кончески и Кириякос. Сейчас при Слоте то же самое, только игроки покруче, не считая Джеррарда . Жалко смотреть на несущегося вперед назад Собослаи, вроде мяч отобрали а надо уже назад бежать потому что срезка и потеря. Лицо Маккалистера каждый раз когда на него наводят камеру - отчаяние и чуть ли не слезы. Ван Дейк уже не знает как сохранять лицо. Вот такая команда у Слота
Ответ counter_in
В том составе ещё были Джей Спиринг и Давид Нгог.
Ответ counter_in
Согласен но на все 100 💯. Вот я заметил что во всех играх у Ливерпуля практически нет игры в центре поля. Ни созидания ни остроты. И к тому же в центре поля играют Собослаи ( правда не часто) , Макка, Вирц, Гравенберх…… как тренер не может найти подход к этому,Я не понимаю (( то Собо ставит в оборону, то в нападающим) Очевидно что Слот не знает что делать в таких случаях. И печально что сезон уже близится к концу. А результат нужен практически уже сейчас.
Первую половину сезона 24/25 Слот провел успешно благодаря багажу Клоппа и невероятной форме Салаха. В феврале 25-го закончился багаж, Салах подсдал и вот уже больше года команда мучается, нет никакой осмысленности на поле, победы исключительно за счет индивидуальных качеств игроков (спасибо, Собо). Зачем нужен тренер который год не может наладить игру? (Если честно даже попыток не видно, все время одно и тоже, матч за матчем). Слот не уровень топ клуба, спасибо за чемпионство, но нужно расставаться.
Ответ Benny Moo
Ответьте, пожалуйста, на несколько моих вопросов:

1) Что такое багаж Клоппа?
2) Как и почему закончился багаж Клоппа?
3) Как не уровень топ-клуба стал чемпионом в двух странах с неочевидными претендетами?
4) И как он же стал лучшим тренером Англии?
Ответ Liverpool_YNWA
Да он не ответит. Просто выучили модное словечко «багаж» и как попугайчики повторяют друг за другом, сами не понимая что это не нормально значит.
Наверно думают, что выглядит так: Заходит Слот в раздевалку перед матчем и говорит игрокам «Так, играем как играли при Клоппе. Салах, а ты должен сегодня забить».
))
Я кстати когда говорил о спаде и вреде новых контрактов для Ливера как раз про Челсов и вспоминал. Там такой же докат второй половины сезона на соплях был.

Разумеется, резко постаревший Салах стал шоком для всех болел. Но тут руководство Ливера хоть в трансферы вложилось, плюс отдельный перфоманс всяких Сабослаев не дает упасть на 10 место.
Слот бьет рекорды)
Ну здесь хоть первый )
Но Челси круче ☝️🧐
Сильно удивлюсь если оставят Слота
Сколько у Челси рекордов. А это во времена великого абрамки
Ливерпуль чемпион в отличие от Арсенала или мю и остальных не дотопов🤣🤣
Материалы по теме
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» принимает «Вест Хэм», «Тоттенхэм» против «Ноттингем Форест»
сегодня, 14:15Live
Чемпионат Англии. «Брентфорд» и «Вулверхэмптон» сыграли 2:2
16 марта, 21:56
Рекомендуем
Главные новости
МЛС. «Интер Майами» Месси встретится с «Нью-Йорк Сити», «Атланта» Миранчука сыграла 0:0 с «Ди Си Юнайтед», «Канзас Сити» Шапи разгромлен «Колорадо»
3 минуты назад
Семак про 3:1 с «Динамо»: «Справедливо победили, шикарный газон. Мантуан недосмотрел за своим игроком – пропустили мяч, который не должны были, но хорошо отреагировали»
8 минут назад
Гендиректор «Динамо» Пивоваров об 1:3 с «Зенитом»: «Критики команды со стороны руководства не будет, этот отрезок сезона – удовлетворительный. Серьезных вопросов к судейству Иванова нет»
14 минут назад
Кубок английской лиги. Финал. «Арсенал» против «Ман Сити». Дьокереш, Холанд, Хавертц и Семеньо в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
27 минут назад
Чемпионат России. «Локомотив» играет с «Акроном», «Динамо» уступило «Зениту», «Спартак» победил «Оренбург»
28 минут назад
Соболев набрал 5 (4+1) очков в 5 последних матчах за «Зенит» – сегодня гол и ассист с «Динамо»
33 минуты назад
Чемпионат Испании. «Барселона» одолела «Райо», «Сельта» принимает «Алавес», «Реал» против «Атлетико»
38 минут назадLive
У Глушенкова 15 (9+6) очков в 20 матчах сезона в РПЛ. Хавбек «Зенита» забил и ассистировал Соболеву в игре с «Динамо»
41 минуту назад
У «Динамо» два поражения подряд после 4 побед с начала весенней части сезона – сегодня 1:3 с «Зенитом»
43 минуты назад
У «Барселоны» 7 побед и ничья в 8 последних матчах. Общий счет – 25:6
52 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Флик об 1:0 с «Райо»: «Очень доволен Жоаном Гарсией, он отработал на высшем уровне. Гол Араухо важен для всех, он принес нам три очка сегодня»
3 минуты назад
Чемпионат Нидерландов. «Фейеноорд» сыграл вничью с «Аяксом»
18 минут назад
У Эндрика 6 голов и 5 ассистов в 14 матчах за «Лион». Бразилец отдал голевой пас в матче с «Монако»
18 минут назад
«Барселона» одержала 15-ю подряд домашнюю победу в Ла Лиге. Флик повторил рекорд Пепа
27 минут назад
«Крылья Советов» и «Рубин» голов не забили – 0:0
29 минут назад
«Локомотив» – «Акрон». Воробьев, Батраков и Дзюба играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
50 минут назад
«Барса» забила в 39 домашних матчах подряд (124 гола). Это лучшая серия с 2019-го, когда при Вальверде было 45 игр со 135 голами
50 минут назад
Первая лига. «Урал» уступил «Енисею», «Спартак» Кострома и «Шинник» сыграли вничью, СКА проиграл «Арсеналу»
57 минут назад
Диаш не сыграет в финале Кубка лиги с «Арсеналом». Защитник «Ман Сити» повредил заднюю поверхность бедра в матче с «Реалом»
сегодня, 14:45
Карседо о матче с «Оренбургом»: «Арбитр хорошо провел игру. Пенальти должны быть чистыми, сегодня таких не было»
сегодня, 14:32
Рекомендуем