«Ливерпуль» – первый действующий чемпион, проигравший 10 игр в АПЛ, со времен «Челси»-2017/18

«Ливерпуль» – первый действующий чемпион с сезона-2017/18, проигравший 10 игр в АПЛ.

Сегодня команда Арне Слота уступила «Брайтону» (1:2).

Этот «Ливерпуль» стал седьмым действующим чемпионом, проигравшив 10 и более матчей за сезон. До него это были «Лидс» в сезоне-1992/93 (15 поражений), «Блэкберн» в сезоне-1995/96 (13), «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2013/14 (12), «Челси» в сезоне-2015/16 (12), «Лестер» в сезоне-2016/17 (18) и «Челси» в сезоне-2017/18 (10).