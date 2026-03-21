«Челси» проиграл 4 матча подряд с общим счетом 2:12

«Челси» проиграл 4 матча подряд.

Сегодня команда Лиэма Росеньора проиграла «Эвертону » со счетом 0:3 в 31-м туре АПЛ .

Ранее «синие» дважды уступили «ПСЖ» в Лиге чемпионов (2:5, 0:3) и были обыграны «Ньюкаслом» в чемпионате Англии (0:1).

4 апреля лондонцы сыграют с «Порт Вейл» в 1/4 финала Кубка Англии.