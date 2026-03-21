Агкацев об отраженных пенальти: «Секреты не раскрываю. Хочу, чтобы так и продолжалось, поэтому не расскажу»

Агкацев об отраженных пенальти: секреты не раскрываю.

Вратарь «Краснодара » отбил удар полузащитника «Пари НН » Даниила Лесового с точки в матче 22-го тура Мир РПЛ (5:0). За свою карьеру Агкацев отразил 11 из 24 пенальти.

– Соперники боятся Агкацева при пенальти?

– Не знаю. Если это так, то хорошо.

– Знал, куда будут бить?

– Секреты не раскрываю. Хочу, чтобы так и продолжалось, поэтому не расскажу. Перед пенальти сказал, что я отобью. Очень рад, что так и получилось, – сказал Агкацев.