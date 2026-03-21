Агкацев об отраженных пенальти: «Секреты не раскрываю. Хочу, чтобы так и продолжалось, поэтому не расскажу»

Станислав Агкацев высказался об очередном отраженном пенальти. 

Вратарь «Краснодара» отбил удар полузащитника «Пари НН» Даниила Лесового с точки в матче 22-го тура Мир РПЛ (5:0). За свою карьеру Агкацев отразил 11 из 24 пенальти. 

– Соперники боятся Агкацева при пенальти?

– Не знаю. Если это так, то хорошо.

– Знал, куда будут бить?

– Секреты не раскрываю. Хочу, чтобы так и продолжалось, поэтому не расскажу. Перед пенальти сказал, что я отобью. Очень рад, что так и получилось, – сказал Агкацев.

Краснодар готовит классных вратарей. Вот, что получается, когда школа работает на совесть. А умение отражать пенальти, это дополнительный бонус ко всему остальному.
12 апреля судьи дадут возможность показать класс, 2-3 раза. По любому.
Судя по тому что Сафонов тоже пенальти отбивает часто, в школе Краснодара есть какой-то секрет который работает )
Видимо секрет в академии Краснодара.
Нужно немедленно проверить Агкацевв на предмет использования магии!
