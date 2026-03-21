Мусаев о покере Кордобы: «Джона очень сильно разозлили в Москве после первого матча с ЦСКА. Он всю свою злость выпускает на соперников»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о покере Джона Кордобы в матче с «Пари НН» в 22-м туре Мир РПЛ (5:0).
«Джона очень сильно разозлили в Москве после первого кубкового матча [с ЦСКА], мы много разговаривали с ним, и он, по-моему, правильно отреагировал, сказал: «Сейчас, тренер, вы увидите нового Джона». И всю свою злость он выпускает на соперников. Провел все матчи отлично, забивает, отдает.
Хочется видеть Джона такого – спокойного, мудрого и результативного – каждый матч», – сказал Мусаев.
Напомним, после первого матча полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:3) полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что болельщики ЦСКА оскорбляли Кордобу на почве расизма. Московский клуб оштрафовали на 1 миллион рублей.
Кто выиграет ЛЧ?37651 голос
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ВидеоСпортс’‘
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Прям «Хороший, плохой, злой». Осталось найти хорошего)