Мусаев о покере Кордобы: «Джона очень сильно разозлили в Москве после первого матча с ЦСКА. Он всю свою злость выпускает на соперников»

Мусаев: Кордобу сильно разозлили в Москве – он свою злость он выпускает на соперников.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о покере Джона Кордобы в матче с «Пари НН » в 22-м туре Мир РПЛ (5:0).

«Джона очень сильно разозлили в Москве после первого кубкового матча [с ЦСКА ], мы много разговаривали с ним, и он, по-моему, правильно отреагировал, сказал: «Сейчас, тренер, вы увидите нового Джона». И всю свою злость он выпускает на соперников. Провел все матчи отлично, забивает, отдает.

Хочется видеть Джона такого – спокойного, мудрого и результативного – каждый матч», – сказал Мусаев.

Напомним, после первого матча полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:3) полузащитник «Краснодара » Эдуард Сперцян заявил, что болельщики ЦСКА оскорбляли Кордобу на почве расизма. Московский клуб оштрафовали на 1 миллион рублей.