  • Мусаев о покере Кордобы: «Джона очень сильно разозлили в Москве после первого матча с ЦСКА. Он всю свою злость выпускает на соперников»
Мусаев о покере Кордобы: «Джона очень сильно разозлили в Москве после первого матча с ЦСКА. Он всю свою злость выпускает на соперников»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о покере Джона Кордобы в матче с «Пари НН» в 22-м туре Мир РПЛ (5:0).

«Джона очень сильно разозлили в Москве после первого кубкового матча [с ЦСКА], мы много разговаривали с ним, и он, по-моему, правильно отреагировал, сказал: «Сейчас, тренер, вы увидите нового Джона». И всю свою злость он выпускает на соперников. Провел все матчи отлично, забивает, отдает.

Хочется видеть Джона такого – спокойного, мудрого и результативного – каждый матч», – сказал Мусаев. 

Напомним, после первого матча полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:3) полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что болельщики ЦСКА оскорбляли Кордобу на почве расизма. Московский клуб оштрафовали на 1 миллион рублей. 

11-го в Питере будет Злой Джон vs Злой Саша
Ответ Владислав Сабельников
У нас ему не дадут разбежаться...
Ответ Владислав Сабельников
Злой vs Плохой, не путайте)
Прям «Хороший, плохой, злой». Осталось найти хорошего)
Вот тут Джон Красава!!!! Возможно ему трудно сдерживать себя,но всё это он делает во благо своей команды!!! Я это заметил еще в игре с ЦСКА!!! Мойзесу до него ооочень далеко! ЦСКА вперед!!!
Ответ Александр Бормотов
Ну так и Кордоба до топ уровня не дотягивает) . Он и Мойзес хорошие игроки, но не более того
Ответ Иван Никулин_1116720319
Тут размышление о пользе команде и сдерживании эмоций в игре!!!🤝
а точно в Москве?.. не в Казани?
расист Сперцян наверняка его оскорбляет и поддерживает его злость
Коламбия Пикчерс не представляет... "Не злите Джона!"
сорян не в тему,но нигде нет,богославац то,как там? нигде ,ничего нет
Тут будет вопрос чей судья круче….
