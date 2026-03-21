Артета про отсутствие трофеев: «Это трудно принять, я хочу выигрывать каждый турнир, в котором участвую. Сейчас у «Арсенала» есть возможность для этого»

Артета: хочу выигрывать каждый турнир, в котором участвую.

Главный тренер «Арсенала » Микель Артета высказался о шансах команды на трофеи и предстоящем финале Кубка английской лиги против «Манчестер Сити ».

При Артете «канониры» выиграли два трофея – Кубок Англии в сезоне-2019/20 и два Суперкубка Англии – в 2020 и 2023 годах.

«Очевидно, стремление побеждать у нас всегда было, и это не поменяется, выиграю я один, два, три или пять [трофеев]. Но да, это было трудно принять, потому что я хочу выигрывать каждый турнир, в котором участвую.

Когда ты оказываешься в такой ситуации и годами не выигрываешь трофеи, это, конечно, добавляет необходимости побеждать, но также и мотивации, потому что ты действительно этого хочешь.

И это у нас есть. Это очень важно для нас, и это то, к чему мы стремились уже некоторое время, и теперь у нас есть возможность этого добиться.

Но также нужно понимать, что в спорте иногда другие игроки и команды оказываются лучше тебя, и твоя задача – посмотреть на себя со стороны, отдать все без остатка и стать лучше них, и именно к этому мы и стремимся», – сказал Артета.