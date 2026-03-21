  Стивен Уорнок о поражении «Ливерпуля» от «Брайтона»: «С ПСЖ» счет может быть 0:10, если «красные» сыграют так же»
Стивен Уорнок о поражении «Ливерпуля» от «Брайтона»: «С ПСЖ» счет может быть 0:10, если «красные» сыграют так же»

Бывший защитник «Ливерпуля» Стивен Уорнок отреагировал на поражение мерсисайдцев от «Брайтона» в 31-м туре АПЛ (1:2).

«Если они сыграют так же в Париже, то счет может быть 0:10. Вот насколько плох был «Ливерпуль» сегодня.

«Брайтон» не действовал решительно у ворот и пытался зайти в них с мячом, но «ПСЖ» будет действовать решительно. Это очень, очень тревожно для «Ливерпуля», – сказал Уорнок

«Ливерпуль» встретится с «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Матчи пройдут 8 и 14 апреля. 

Кто выиграет ЛЧ?39321 голос
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
Я посчитал.
0-10 не может быть.
Может быть 0- 14.
Это точно.
Ну, про ноль, это без вариантов. Инфа 100%, от Сафонова.
Уорнок забыл, как сами в 04/05 играли? Просто ужасно в апл, зато отлично в плей-офф лч.
Ну Уорнок там особо не играл, скорее наблюдал за этим
Арне сделал ставку на ЛЧ, да и видно, как команда без мотивации выходит на игры АПЛ, зная, что трофей не светит.
На следующую ЛЧ я так понимаю он не делает ставку 😁
Это просто угар читать про ставку на ЛЧ. До сих пор под впечатлением от побед над Карабахом и Галатасараем?
Мне кажется здесь абсолютное неуважение к Брайтону, что за принебрежение? Как по мне один из сильнейших клубов, очень интенсивный, положение в таблице вообще не отражает их уровня
Очевидно что с ПСЖ будет 100% другой настрой. Тем не менее, тут полная неопределенность по ожиданиям от матча.
