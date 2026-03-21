Стивен Уорнок о поражении «Ливерпуля» от «Брайтона»: «С ПСЖ» счет может быть 0:10, если «красные» сыграют так же»
Бывший защитник «Ливерпуля» Стивен Уорнок отреагировал на поражение мерсисайдцев от «Брайтона» в 31-м туре АПЛ (1:2).
«Если они сыграют так же в Париже, то счет может быть 0:10. Вот насколько плох был «Ливерпуль» сегодня.
«Брайтон» не действовал решительно у ворот и пытался зайти в них с мячом, но «ПСЖ» будет действовать решительно. Это очень, очень тревожно для «Ливерпуля», – сказал Уорнок.
«Ливерпуль» встретится с «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Матчи пройдут 8 и 14 апреля.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
0-10 не может быть.
Может быть 0- 14.
Это точно.