Стивен Уорнок о поражении «Ливерпуля» от «Брайтона»: «С ПСЖ» счет может быть 0:10, если «красные» сыграют так же»

Стивен Уорнок: «Ливерпуль» может проиграть «ПСЖ» 0:10.

Бывший защитник «Ливерпуля» Стивен Уорнок отреагировал на поражение мерсисайдцев от «Брайтона » в 31-м туре АПЛ (1:2).

«Если они сыграют так же в Париже, то счет может быть 0:10. Вот насколько плох был «Ливерпуль» сегодня.

«Брайтон» не действовал решительно у ворот и пытался зайти в них с мячом, но «ПСЖ» будет действовать решительно. Это очень, очень тревожно для «Ливерпуля », – сказал Уорнок .

«Ливерпуль» встретится с «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Матчи пройдут 8 и 14 апреля.