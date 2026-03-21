  • Экитике поедет в сборную Франции на матчи с Бразилией и Колумбией. Форвард «Ливерпуля» травмировался в игре с «Брайтоном»
Получивший травму Юго Экитике поедет в сборную.

Травма Юго Экитике оказалась не слишком серьезной. 

Нападающий «Ливерпуля» был заменен на 8-й минуте матча с «Брайтоном» в 31-м туре АПЛ (1:2) – он пострадал после жесткого стыка с Джеймсом Милнером.

По информации L’Equipe, это повреждение не помешает игроку присоединиться к сборной Франции на ближайшем сборе. 26 марта команда Дидье Дешама проведет товарищеский матч со сборной Бразилии, а 29-го сыграет с Колумбией.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
