  Компани о рекорде «Баварии» по голам за сезон Бундеслиги (101): «Мы побьем его, думаю. Но меня это не особо интересует»
Компани о рекорде «Баварии» по голам за сезон Бундеслиги (101): «Мы побьем его, думаю. Но меня это не особо интересует»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о возможности побить рекорд Бундеслиги по голам за сезон, который принадлежит мюнхенцам (101 мяч).

На счету нынешней команды 97 голов после 27 туров. Сегодня «Бавария» разгромила «Унион» (4:0). 

«Я не из тех, кто хочет говорить о подобных рекордах. Меня это не особо интересует.

Думаю, мы побьем этот рекорд, но у меня есть другие приоритеты – никогда не забывать о наших сильных сторонах и переносить их на поле вне зависимости от соперника», – сказал Компани. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Bayern&Germany
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoВенсан Компани
рекорды
27 комментариев
Кто бы мог подумать что придёт легенда другого клуба со своими регалиями и наведет столько шороха без токсичности в раздевалке
Ответ superduper
ученик гвардиолы
Ответ superduper
Ты про Флика и Барсу))
Думаю, Компани интересует в первую очередь ЛЧ. Вот это будет круто. А эти рекорды - больше для статистики.
Ответ dreamstep
Жаль, что матч с Реалом не в финале, Кто-то из двух великих клубов остановится на 1/4.
Компани это говорит учитывая уровень Бундеслиги.
Ответ Busk
Челси, ПСЖ норм уровень?
Ответ Surviving
Нормальный.
Но какое это имеет к голам в Бундеслиге?
Натяните на глобус пожалуйста?
Блин как же я рад что дали шанс Компани!
Сколько скепсиса было!
Но правда в раздевалке всё хорошо, на поле уважение и пождержка, раскрытие отдельных игроков с новой стороны, не плохая трансферная политика!
Ответ Alexsandr Utochkin
осталось ЛЧ взять, и сомнений в величии Компани ни у кого не останется.
Не такая уж и спортивная тема, конечно, на этом сайте.
Но хотелось бы знать, в каком году поставлен нынешний рекорд.
Ответ Егор_1116798610
в сезоне 1971/72
Материалы по теме
«Бавария» не проигрывает 12 матчей подряд – 10 побед, 2 ничьих
вчера, 16:29
«Бавария» забила 97 голов за 27 туров. Рекорд клуба за сезон Бундеслиги – 101 мяч
вчера, 16:18
У Кейна 31 гол в 26 матчах сезона Бундеслиги, до рекорда Левандовского – 10 мячей. Форвард «Баварии» забил в 9 из 10 последних игр во всех турнирах
вчера, 16:05
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» принимает «Вест Хэм», «Тоттенхэм» против «Ноттингем Форест»
5 минут назадLive
Соболев забил в трех матчах РПЛ подряд – впервые за время игры за «Зенит»
17 минут назад
Чемпионат Италии. «Рома» принимает «Лечче», «Интер» в гостях у «Фиорентины», «Комо» забил 5 голов «Пизе»
19 минут назадLive
Топ-матч в Ла Лиге – «Реал» встречается с «Атлетико». Ставьте на игру с фрибетом до 15 000!
20 минут назадПромо
Защитника «Сандерленда» Гертрюйду оскорбляли на почве расизма во время матча с «Ньюкаслом». Игру на «Сент-Джеймс Парк» приостанавливали во 2-м тайме
25 минут назад
«Комо» Фабрегаса выиграл 5 матчей подряд в Серии А и идет на 4-м месте
28 минут назад
«Динамо» – «Зенит». 1:2 – Соболев забил! Онлайн-трансляция
34 минуты назадLive
У Джона Джона первый гол за «Зенит» – головой в ворота «Динамо». Это первый мяч петербуржцев с игры за 281 минуту
35 минут назад
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов считает, что в ворота «Спартака» не назначили несколько пенальти: «Какие‑то моменты ВАР смотрит, потом такие же не смотрит. Мне это непонятно»
42 минуты назад
Соболев схватился за лицо и упал в штрафной «Динамо» – Маричаль ладонью попал ему в лицо. Иванов не поставил пенальти в пользу «Зенита»
47 минут назадФото
Ко всем новостям
Последние новости
Диаш о Доннарумме: «Люди много говорят, но он неплохо играет ногами. У Эдерсона другой стиль, но Джиджо делает все, что нужно «Ман Сити»
1 минуту назад
Экс-арбитр Николаев о падении Соболева в штрафной «Динамо»: «Давайте вернемся к тому, чтобы ВАР вмешивался в очевидные, явные ошибки арбитров. Здесь такой не вижу»
2 минуты назад
Ямаль упал в штрафной «Райо» в борьбе с Сиссом. Арбитр Вега не посчитал это фолом
12 минут назадФото
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Лиона», «Марсель» принимает «Лилль»
20 минут назадLive
«Крылья Советов» – «Рубин». Чинеду и Кузяев играют. Онлайн-трансляция
49 минут назадLive
Чемпионат Нидерландов. «Фейеноорд» против «Аякса»
50 минут назадLive
Игроки «Барсы» в ретрофутболках Роналдиньо прибыли на матч с «Райо». Вчера экс-игрок «блауграны» отметил 46-летие
сегодня, 13:20Фото
Мирослав Богосовац: «Лангович написал мне после игры – я знаю, что он не специально. Такое в футболе бывает, главное, что я не получил серьезной травмы»
сегодня, 13:06Видео
Первая лига. «Урал» уступил «Енисею», «Спартак» Кострома принимает «Шинник», СКА проиграл «Арсеналу»
сегодня, 13:00Live
Осипенко не сыграет с «Зенитом», сообщил Гусев: «У Макса небольшое повреждение, сегодня он не сможет участвовать»
сегодня, 12:50
Рекомендуем