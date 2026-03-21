Компани о рекорде «Баварии» по голам за сезон Бундеслиги (101): «Мы побьем его, думаю. Но меня это не особо интересует»
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о возможности побить рекорд Бундеслиги по голам за сезон, который принадлежит мюнхенцам (101 мяч).
На счету нынешней команды 97 голов после 27 туров. Сегодня «Бавария» разгромила «Унион» (4:0).
«Я не из тех, кто хочет говорить о подобных рекордах. Меня это не особо интересует.
Думаю, мы побьем этот рекорд, но у меня есть другие приоритеты – никогда не забывать о наших сильных сторонах и переносить их на поле вне зависимости от соперника», – сказал Компани.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Bayern&Germany
Но какое это имеет к голам в Бундеслиге?
Натяните на глобус пожалуйста?
Сколько скепсиса было!
Но правда в раздевалке всё хорошо, на поле уважение и пождержка, раскрытие отдельных игроков с новой стороны, не плохая трансферная политика!
Но хотелось бы знать, в каком году поставлен нынешний рекорд.