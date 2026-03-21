  • Мусаев о покере Кордобы «Пари НН»: «Он сыграл практически идеальный матч. Джон – наш лидер, очень важно, чтобы он всегда чувствовал уверенность»
Мусаев о покере Кордобы «Пари НН»: «Он сыграл практически идеальный матч. Джон – наш лидер, очень важно, чтобы он всегда чувствовал уверенность»

Мурад Мусаев: Кордоба сыграл практически идеальный матч.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Пари НН» в 22-м туре Мир РПЛ (5:0).

В этой игре нападающий «быков» Джон Кордоба оформил покер. 

– Важно было начать агрессивно. Смогли забить два быстрых гола, и важно, что не остановились, шли вперед, не давали никаких шансов сопернику, хотя у них были неплохие подходы. Потом забили третий, четвертый.

Тяжелый график, за неделю провели три игры, и скамейка ограничена. Поэтому в целом довольны содержанием матча с «Пари НН».

– Что с Виктором Са?

– Неизвестно, он уже в перерыве поехал в больницу, но я думаю, что мало хорошего там будет.

Кордоба? Он провел очень хороший матч. Важно, чтобы он сохранял свое хладнокровие. Сыграл практически идеальный матч, сделал хорошо свою работу. Джон – наш лидер, очень важно, чтобы он всегда чувствовал уверенность, – сказал Мусаев. 

Ну вот спустя месяц после перерыва заиграли. Классика для команды.
Долго запрягаем и потом быстро везём. Я рад, что команда поймала кураж. Теперь главное не останавливаться до конца сезона.
Прошлые годы провалы после перерывов были глубже. А сейчас даже первую строчку сохранили. Работают над собой!
Похоже Сергей Николаевич побеседовал с ними
Заслуга в том числе и тренерского штаба - какую работу проделали по управлению эмоциями. Браво!
Хорошо сыграли, респект.
