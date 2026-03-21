Мурад Мусаев: Кордоба сыграл практически идеальный матч.

Главный тренер «Краснодара » Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Пари НН» в 22-м туре Мир РПЛ (5:0).

В этой игре нападающий «быков» Джон Кордоба оформил покер.

– Важно было начать агрессивно. Смогли забить два быстрых гола, и важно, что не остановились, шли вперед, не давали никаких шансов сопернику, хотя у них были неплохие подходы. Потом забили третий, четвертый.

Тяжелый график, за неделю провели три игры, и скамейка ограничена. Поэтому в целом довольны содержанием матча с «Пари НН ».

– Что с Виктором Са?

– Неизвестно, он уже в перерыве поехал в больницу, но я думаю, что мало хорошего там будет.

Кордоба? Он провел очень хороший матч. Важно, чтобы он сохранял свое хладнокровие. Сыграл практически идеальный матч, сделал хорошо свою работу. Джон – наш лидер, очень важно, чтобы он всегда чувствовал уверенность, – сказал Мусаев.