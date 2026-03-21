  Круговой о результатах ЦСКА весной: «Про нас слишком много разговаривали – сглазили, можно сказать. Еще не все потеряно, мы можем зацепить медали в РПЛ и выиграть Кубок»
Круговой о результатах ЦСКА весной: «Про нас слишком много разговаривали – сглазили, можно сказать. Еще не все потеряно, мы можем зацепить медали в РПЛ и выиграть Кубок»

Круговой о неудачных результатах ЦСКА: нас сглазили, можно сказать.

Футболист ЦСКА Данил Круговой высказался о неудачных результатах команды на старте весенней части сезона. 

Сегодня армейцы обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 3:1 в 22-м туре Мир РПЛ. Это первая победа москвичей в чемпионате за 5 матчей. 

– После такой длительной неприятной серии было очень важно победить над махачкалинцами. Надеюсь, что дальше будет только интереснее. Мы вернемся на тот уровень, на котором были. Хотя не могу сказать, что мы сбавляли, ведь по игре выглядели неплохо.

– До рестарта многие пророчили ЦСКА чемпионство, но уже в конце марта вы отстаете от «Краснодара» на 10 очков. Переключилась ли команда на борьбу за Кубок России?

– Все просто: слишком много разговаривали про нас. Сглазили нас, можно сказать. Ничего, мы продолжаем работать. Еще не все потеряно, мы можем зацепить медали в чемпионате и выиграть Кубок России, – сказал Круговой. 

Не играли бы так хорошо, никто бы и слова доброго не сказал про вас! Сами виноваты!
Данил Круговой: Нас сгазили...
Данил Круговой: Нас сгазили...
Новая книга Рабинера: «Как сглазили ЦСКА»
Вам бы к бабке сходить, кубок этот всратый сносить, он же проклятый)) Она заодно и сглаз снимет)
Ну с такой игрой в обороне,если ни чего в ней не измениться,трудно на медали рассчитывать думаю.
Но рад что не падаете духом,а то тут разговоры разные публикуют о недовольстве кадровой политики клуба ...Вот и докажите делом что это не так ребята!
Мне кажется у ЦСКА с Челестини всё очень скоро наладится!
Что цепляться к словам, это ирония.
Так вроде один кубок уже выиграли)
Так вроде один кубок уже выиграли)
Теперь, пока Челентано не выгонят, будут вспоминать этот трофей.
Сглазили... Сходите в церковь
А не хотелось бы, чтобы вы за что-то не цеплялись, можете не удержаться, мы хотим, чтобы вы были первыми, а вы всё цепляетесь, оказывается, за медальки и Кубок, от которого, похоже, отцепились.
