Круговой о результатах ЦСКА весной: «Про нас слишком много разговаривали – сглазили, можно сказать. Еще не все потеряно, мы можем зацепить медали в РПЛ и выиграть Кубок»

Круговой о неудачных результатах ЦСКА: нас сглазили, можно сказать.

Футболист ЦСКА Данил Круговой высказался о неудачных результатах команды на старте весенней части сезона.

Сегодня армейцы обыграли махачкалинское «Динамо » со счетом 3:1 в 22-м туре Мир РПЛ . Это первая победа москвичей в чемпионате за 5 матчей.

– После такой длительной неприятной серии было очень важно победить над махачкалинцами. Надеюсь, что дальше будет только интереснее. Мы вернемся на тот уровень, на котором были. Хотя не могу сказать, что мы сбавляли, ведь по игре выглядели неплохо.

– До рестарта многие пророчили ЦСКА чемпионство, но уже в конце марта вы отстаете от «Краснодара» на 10 очков. Переключилась ли команда на борьбу за Кубок России?

– Все просто: слишком много разговаривали про нас. Сглазили нас, можно сказать. Ничего, мы продолжаем работать. Еще не все потеряно, мы можем зацепить медали в чемпионате и выиграть Кубок России , – сказал Круговой.