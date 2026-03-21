Нино о воспитании сына с синдромом Дауна: «Я понял, что если такова воля Господа для Антонио, то сделаю все, чтобы люди смотрели на моего сына, на его жизнь и видели любовь Бога»

Защитник «Зенита» Нино рассказал о воспитании сына с синдромом Дауна.

«Когда я проходил обследование в Бразилии перед трансфером в «Зенит», моя жена, еще в положении, была на УЗИ. Врач заметил, что у ребенка нет носовой косточки. Это могло означать многое, в том числе быть признаком синдрома Дауна. Тогда мы сделали более детальное исследование, результат пришел в первый день, когда я прилетел в Абу-Даби к «Зениту». Меня официально представили, и именно в тот момент мы узнали диагноз.



Я испытал сомнения относительно будущего. Каким оно будет? Но я также почувствовал уверенность, потому что мы понимаем, что ничего не ускользает от внимания Господа, он властен над всем.

Я понял, что если такова его воля для Антонио, то я сделаю все, чтобы люди смотрели на моего сына, на его жизнь и видели любовь Бога. И я осознал, что это был момент, когда Бог призвал меня просто любить сына таким, какой он есть», – сказал защитник «Зенита ».