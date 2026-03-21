  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Нино о воспитании сына с синдромом Дауна: «Я понял, что если такова воля Господа для Антонио, то сделаю все, чтобы люди смотрели на моего сына, на его жизнь и видели любовь Бога»
7

Защитник «Зенита» Нино рассказал о воспитании сына с синдромом Дауна.

«Когда я проходил обследование в Бразилии перед трансфером в «Зенит», моя жена, еще в положении, была на УЗИ. Врач заметил, что у ребенка нет носовой косточки. Это могло означать многое, в том числе быть признаком синдрома Дауна. Тогда мы сделали более детальное исследование, результат пришел в первый день, когда я прилетел в Абу-Даби к «Зениту». Меня официально представили, и именно в тот момент мы узнали диагноз.
 
Я испытал сомнения относительно будущего. Каким оно будет? Но я также почувствовал уверенность, потому что мы понимаем, что ничего не ускользает от внимания Господа, он властен над всем.

Я понял, что если такова его воля для Антонио, то я сделаю все, чтобы люди смотрели на моего сына, на его жизнь и видели любовь Бога. И я осознал, что это был момент, когда Бог призвал меня просто любить сына таким, какой он есть», – сказал защитник «Зенита». 

Кто выиграет ЛЧ?36098 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Зенита»
logoНино Мота
logoЗдоровье
logoЗенит
религия
logoпремьер-лига Россия
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
очень смелый поступок, заслуживающий только уважения. дай Бог сил вашей семье, а любовь у вас уже есть.
Ответ ragnvald ulfsson
Только уважения Нино, даже если уйдёт, человек с большой буквы
Нино очень хороший человек, классный футболист, замечательный отец и семьянин!
Искреннее уважение этому Мужчине и его семье.
Терпенья, Здоровья
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Нино об изучении русского: «Купил несколько книг, сейчас читаю биографию Шараповой. Иногда рискую погрузиться в сериал, чтобы лучше воспринимать речь»
25 февраля, 11:00
Нино о возможном уходе из «Зенита»: «Моему сыну с синдромом Дауна было бы лучше, чтобы вся семья была в сборе. Но я счастлив здесь – если покину клуб, сделаю это с уважением»
25 февраля, 10:01
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Оренбурга», «Динамо» против «Зенита», «Локомотив» сыграет с «Акроном»
7 минут назад
Победы Петросян и Гуменника, успехи «Краснодара» и ЦСКА, покер Кордобы, золото «Динамо» в хоккее с мячом, поражения «Челси» и «Ливерпуля», казнь иранского борца и другие новости
18 минут назад
Отгадаете всех лысых шарлатанов, кто борется за золото АПЛ, Серии А и Кубок лиги?
38 минут назадТесты и игры
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла 0:0 с «Ди Си Юнайтед», «Канзас Сити» Шапи разгромлен «Колорадо», «Интер Майами» Месси встретится с «Нью-Йорк Сити»
сегодня, 02:47
У Шапи 1-е результативное действие в сезоне МЛС – гол в 5-м матче
сегодня, 02:09
Спаллетти об 1:1 с «Сассуоло»: «Ювентусу» не хватало зрелости, у Консейсау только в 1-м тайме было 6 моментов, где он выбирал неверный вариант. Мы разочарованы результатом»
вчера, 22:46
Жоржиньо о певице Чаппелл Рон: «Ее охранник агрессивно говорил моей жене, чтобы она не позволяла моей дочери «доставать» людей. Она просто прошла мимо ее столика»
вчера, 22:34Фото
Колосков об СССР: «Мы выживали после войны, когда черный хлеб с растительным маслом был деликатесом, и радовались, что победили фашизм, а у страны выдающийся руководитель»
вчера, 22:16
Сафонов провел второй сухой матч подряд – «Ницца» нанесла 1 удар в створ ворот Матвея. У россиянина 14 игр на ноль за два сезона в «ПСЖ»
вчера, 22:02
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» уступил «Брайтону», «Челси» разгромлен «Эвертоном», «Брентфорд» и «Лидс» не забили
вчера, 22:01
Ко всем новостям
Последние новости
Хавбек «Динамо» Маринкин о Кубке: «Понимаем, что наш клуб давно не выигрывал трофеи. Есть цель осуществить мечту и порадовать отца»
15 минут назад
«Барселона» – «Райо Вальекано». Онлайн-трансляция начнется в 16:00
33 минуты назад
Паоло Каннаваро войдет в штаб Фабио в сборной Узбекистана. Братья работали вместе в «Гуанчжоу», «Беневенто» и «Удинезе»
43 минуты назад
«Динамо» – «Зенит». Онлайн-трансляция начнется в 16:00
сегодня, 03:27
Первая лига. СКА примет «Арсенал», «Урал» сыграет с «Енисеем»
сегодня, 03:17
Лангович о столкновении с Богосавацем: «Минут десять не мог выбросить из головы эту картинку. Как в фильме ужасов»
сегодня, 03:11
«Оренбург» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 13:45
сегодня, 02:58
Йылдыз – 1-й легионер «Ювентуса» с 10 голами в сезоне Серии А в возрасте до 21 года
сегодня, 02:26
Осинькин про 0:4 от «Балтики»: «После третьего гола уже было сложно отыграться. У «Сочи» не хватает в комплекте защитников»
сегодня, 01:39
Черчесов об 1:0 с «Ростовом»: «Ахмат» выиграл непростой матч. Были огрехи, но на таком поле и соперник ошибался»
сегодня, 01:27
Рекомендуем