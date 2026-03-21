Шпилевский о 0:5 от «Краснодара»: «Результат отражает разницу в классе и мастерстве. Одна команда борется за чемпионство, а другая решает иные задачи. «Пари НН» привез 3 гола сам себе»

Шпилевский о 0:5 от «Краснодара»: результат отражает разницу в классе и мастерстве.

Главный тренер «Пари НН » Алексей Шпилевский прокомментировал поражение от «Краснодара » в 22-м туре Мир РПЛ (0:5).

– Что пошло не так?

– Я не думаю, что мы выглядели плохо как команда. Просто результат отражает разницу в классе и мастерстве. Одна команда борется за чемпионство, а другая решает иные задачи.

Ребята старались как могли. Но нужно признать и исключить: три гола мы, по сути, привезли сами себе. Так действовать нельзя, особенно против топ‑команд: они таких вещей не прощают. Мы понимали, что будет нелегко, поэтому ничего не случилось. Больно и обидно, но сейчас нужно готовиться к игре с «Ростовом», – сказал Шпилевский.