  • Шпилевский о 0:5 от «Краснодара»: «Результат отражает разницу в классе и мастерстве. Одна команда борется за чемпионство, а другая решает иные задачи. «Пари НН» привез 3 гола сам себе»
Шпилевский о 0:5 от «Краснодара»: «Результат отражает разницу в классе и мастерстве. Одна команда борется за чемпионство, а другая решает иные задачи. «Пари НН» привез 3 гола сам себе»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал поражение от «Краснодара» в 22-м туре Мир РПЛ (0:5).

– Что пошло не так?

– Я не думаю, что мы выглядели плохо как команда. Просто результат отражает разницу в классе и мастерстве. Одна команда борется за чемпионство, а другая решает иные задачи.

Ребята старались как могли. Но нужно признать и исключить: три гола мы, по сути, привезли сами себе. Так действовать нельзя, особенно против топ‑команд: они таких вещей не прощают. Мы понимали, что будет нелегко, поэтому ничего не случилось. Больно и обидно, но сейчас нужно готовиться к игре с «Ростовом», – сказал Шпилевский. 

Главное, что смотрелись вполне сносно и до самого конца не опускали руки, боролись. Симпатичная команда
На самом деле, бывает видишь игру автобусов и полную доминацию топ клуба, но счет 1-0. Сегодня вроде прям не ужасная игра НН, но авоська из-за глупейших ошибок

НН имел свои хорошие моменты, бил по воротам, прокатил мимо пустых пару раз

по ударам 14-7 у Краснодара и 11-3 у НН. Сарфо если бы не симулировал мог что-то на гол сотворить на первых минутах. Кто знает как тогда бы матч пошел. Видно что реально вертикальный стиль белорусского Нагельсмана начинает работать. Условно команды попроще с такой игрой они должны выносить

Тем более Фаринья вернулся в состав
Ответ Роман Грожан
Уверенно со стилем белорусского Нагельсмана в лучшую лигу мира.
Ответ Алекс75
Смейся, в прошлом туре вынесли крылья)

Его идеи актуальны всегда
Ну как тренер и сказал перед матчем, так и сыграли) сразу после его слов понял что типа чего то 5-0 и будет
Ответ Grishkevich
Его трезвый взгляд на свою команду и команду соперника только говорит о его благоразумности.
Победа для Нижнего сегодня была бы чудом и это было ясно до матча. Итог матча +/- ожидаемый.
Зато старались, боролись и пробовали играть в футбол. И это позитивный момент!
Всё правильно сказано
Барсика уволили, когда пари шла девятой. Но у Шпилевского может компромат какой, если его все еще держат
Теперь Шпилевского снова начнут смешивать с грязью эскортники с Матча. И никто не будет учитывать ход, который набрал Краснодар и действительно разницу в классе.
Повторюсь, желаю не остаться в чемпионате, играющая команда
Ответ zxcskeleton
Ой, наоборот
Первый адекватный комментарий Шпилелевского под конец чемпионата
Парижане конечно себе напривозили..
Но каков Краснодар!?!!
