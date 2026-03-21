Шпилевский о 0:5 от «Краснодара»: «Результат отражает разницу в классе и мастерстве. Одна команда борется за чемпионство, а другая решает иные задачи. «Пари НН» привез 3 гола сам себе»
Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал поражение от «Краснодара» в 22-м туре Мир РПЛ (0:5).
– Что пошло не так?
– Я не думаю, что мы выглядели плохо как команда. Просто результат отражает разницу в классе и мастерстве. Одна команда борется за чемпионство, а другая решает иные задачи.
Ребята старались как могли. Но нужно признать и исключить: три гола мы, по сути, привезли сами себе. Так действовать нельзя, особенно против топ‑команд: они таких вещей не прощают. Мы понимали, что будет нелегко, поэтому ничего не случилось. Больно и обидно, но сейчас нужно готовиться к игре с «Ростовом», – сказал Шпилевский.
Кто выиграет ЛЧ?37086 голосов
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
НН имел свои хорошие моменты, бил по воротам, прокатил мимо пустых пару раз
по ударам 14-7 у Краснодара и 11-3 у НН. Сарфо если бы не симулировал мог что-то на гол сотворить на первых минутах. Кто знает как тогда бы матч пошел. Видно что реально вертикальный стиль белорусского Нагельсмана начинает работать. Условно команды попроще с такой игрой они должны выносить
Тем более Фаринья вернулся в состав
Его идеи актуальны всегда
Победа для Нижнего сегодня была бы чудом и это было ясно до матча. Итог матча +/- ожидаемый.
Зато старались, боролись и пробовали играть в футбол. И это позитивный момент!
Но каков Краснодар!?!!