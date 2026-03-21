Кордоба о покере в матче с «Пари НН»: «Заметил, что трачу много энергии на какие‑то другие вещи. Когда нахожусь в полной концентрации, меня тяжело остановить»
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о покере в матче с «Пари НН» в 22-м туре Мир РПЛ (5:0).
– В последнее время заметил, что много трачу энергии на какие‑то другие вещи. Когда нахожусь в полной концентрации, то меня на 100% тяжело остановить. Я буду так же делать и в будущем.
– Можно ли сказать, что «Краснодар» находится на пике формы?
– Мы сейчас идем по прекрасному пути, хорошо играем. Также заметна та работа, которую мы проделываем в течение недели, – сказал Кордоба.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
ну, вот! Джон наконец сам понял, что как только он перестал тратить энергию на споры и сразу повысилась концентрация и всё ушло в голы! так держать!
Надо поменьше с судьями разговаривать, а делать свое дело.
Аренда Дурана идет больше на пользу Кордобе и Краснодару, чем Зениту, похоже. С такой игрой Дуран на ЧМ и не поедет.
Конечно, на ЧМ нужен тип наглый типа Кордобы который пробивает сносит соперников. А не Дуран забивающий с левых пенок.
Дурану команда моменты вообще не помогает создавать, проблема Дурана что он пришел к нынешнему Семаку
А на Дзюбу никак нильзя переписать? Ему нужнее.
Они умеют проигрывать … и при этом ничего шеньки не ныли , когда Рубину проиграли … Все по делу … а когда Вы ( ЦСКА) устроили скотомогильник у себя дома , еще и при этом провоцируя уханьем , При этом считая себя Дартаньянами , а всех остальных дураками и нытиками …
