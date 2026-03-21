Кордоба о покере в матче с «Пари НН»: «Заметил, что трачу много энергии на какие‑то другие вещи. Когда нахожусь в полной концентрации, меня тяжело остановить»

Джон Кордоба: когда я сконцентрирован, меня тяжело остановить.

Нападающий «Краснодара » Джон Кордоба высказался о покере в матче с «Пари НН » в 22-м туре Мир РПЛ (5:0).

– В последнее время заметил, что много трачу энергии на какие‑то другие вещи. Когда нахожусь в полной концентрации, то меня на 100% тяжело остановить. Я буду так же делать и в будущем.

– Можно ли сказать, что «Краснодар» находится на пике формы?

– Мы сейчас идем по прекрасному пути, хорошо играем. Также заметна та работа, которую мы проделываем в течение недели, – сказал Кордоба.