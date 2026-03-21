В РПЛ было 4 покера за последние полтора года. В этом сезоне – у Кордобы и Глушенкова

Два игрока в текущем сезоне РПЛ забили четыре гола за матч.

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба сделал покер в матче с «Пари НН» (5:0) в 22-м туре Мир РПЛ.

В сентябре Максим Глушенков из «Зенита» забил четыре мяча в ворота «Оренбурга» (5:2).

Всего за последние полтора года в чемпионате России было четыре покера. Помимо Кордобы и Глушенкова, это также удавалось Хуану Мануэлю Боселли (за «Пари НН» в матче с «Крыльями Советов» (5:2) в мае 2025-го) и Манфреду Угальде (за «Спартак» в игре с «Локомотивом» (5:2) в ноябре 2024-го).