В РПЛ было 4 покера за последние полтора года. В этом сезоне – у Кордобы и Глушенкова
Два игрока в текущем сезоне РПЛ забили четыре гола за матч.
Форвард «Краснодара» Джон Кордоба сделал покер в матче с «Пари НН» (5:0) в 22-м туре Мир РПЛ.
В сентябре Максим Глушенков из «Зенита» забил четыре мяча в ворота «Оренбурга» (5:2).
Всего за последние полтора года в чемпионате России было четыре покера. Помимо Кордобы и Глушенкова, это также удавалось Хуану Мануэлю Боселли (за «Пари НН» в матче с «Крыльями Советов» (5:2) в мае 2025-го) и Манфреду Угальде (за «Спартак» в игре с «Локомотивом» (5:2) в ноябре 2024-го).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Wikipedia
Пять Веретенников забивал, насколько знаю
Пять Матео Кассьерра Ахмату забивал
Частенько стало. Ещё относительно недавно Малком и Ерохин делали покер в РПЛ, а Касмьерра пента-трик. Про другие команды не знаю или не помню, наверняка что-то было.
Полупокер сделал покер
