  • Александр Мостовой: «Почему на Галактионова не кричат так же, как на других тренеров? «Спартак» проиграл – на следующий день всех разнесли. «Локо» вылетел из Кубка – ни слова»
Александр Мостовой: «Почему на Галактионова не кричат так же, как на других тренеров? «Спартак» проиграл – на следующий день всех разнесли. «Локо» вылетел из Кубка – ни слова»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче «Локомотива» и «Акрона».

Команды встретятся в 22-м туре Мир РПЛ. Игра пройдет завтра, 22 марта, и начнется в 19:00 по московскому времени. 

– Галактионов и Дзюба. Будет ли у Артема дополнительная мотивация?

– Будет, конечно. Интересно на это посмотреть. Кто такой Галактионов для Дзюбы?

В Москве «Акрону», конечно, будет тяжело. Если Артем забьет, будет здорово. Будет еще тема для разговора. Может, жест еще какой покажет… «Акрону» нельзя оступаться, у них каждое очко на вес золота.

«Локомотив» сейчас играет неплохо. Они держатся наверху, потому что купили трех футболистов, которые гарантируют команде минимум 10-12 забитых мячей. Никто, конечно, не ожидал, что они вылетят из Кубка.

Почему на Галактионова не кричат так же, как на других тренеров? Я почему‑то не вижу… «Локомотив» вылетел из Кубка, а теперь может опуститься ниже в чемпионате – какая‑то тишина. «Спартак» проиграл – на следующий день всех разнесли. Почему ни слова нет про Галактионова, который вылетел с «Локомотивом» из Кубка? – сказал Мостовой. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
На Галактионове и Локомотиве хайпа не сделаешь. Тикнизян попробовал, а по итогу сам оказался в полном га..е
Где Галактионов и где Тикнизян.
Все очень просто - новости про Спартак собирают просмотры, новости про Локо интересны только их болельщикам
Лайкнули болельщики Спартака))
Сколько за последние три года потратил на трансферы Локо и сколько Спартак? Ливай 18,7, Жедсон 20,8, Солари 12, Барко 14, Угальде 15.
В то же время у Локо Монтес за 6 самая большая покупка, Воробьёва взяли за 2,5, Комличенко за 2,8, Ньямси за 3,5. Как мы видим, суммы вообще несопоставимые, однако Локо выше в таблице, за что ругать?
А сколько заработали те, кто придумывает и раздувает скандалы о Спартаке?
А сколько потратили при Немцах во главе с Рангником🤭🤑, что докатились до такого состояния?))
У Мостового со Спартаком не вышло,решил в Локомотиве кресло под Галактионовым пошатать?
Все равно его никуда не возьмут.Но он не унывает.Футбольный человек!
он бы сейчас на ЦСКА вякал, но там футбольный человек, так что не подкопаться))
А вот тут скоро градация появится у него, что-то типа- правильные футбольные люди и неправильные. Первые все правильно делают, вторые- неправильно играли и неправильно тренируют.
Спартак за одно трансферное окно тратит больше, чем Локомотив за 3 года, отсюда и спрос соответствующий.
А цска 5 поражений подряд,а разговор только о драке.
у Локо 6 состав в лиге, мало легионеров сильных, русские игроки в большинстве своем - сбитые летчики с других клубов или выпускники своей академии - прибавили как раз при Галактионове, так что к нему не может быть претензий. То что из Кубка вылетели как раз прогнозировалось, им просто не потянуть с таким составом 2 турнира, поэтому в Кубке играли по остаточному принципу, а в РПЛ идут на 3 месте, РПЛ для них приоритет и там максимум отдачи.
Почему ни слова нет про Галактионова, который вылетел с «Локомотивом» из Кубка?..
Саша, ну ты же сам говорил... Играет не тренер, играют футболисты
Спартак самый популярный клуб страны !
Потому, что в Локомотиве все претензии могут быть лишь к Ульянову. Много бесполезных футболистов притащил: Сарвели с лавки тонущего Сочи, Салтыкова, сильно сдавшего в Крыльях после перехода из Акрона, Рамиреса, закончившегося как футболист.веру,который не игра пол году и не может набрать форму. По факту у Галактионова только 11 нормальных футболистов. Был бы у него выбор, как у тренеров Спартака, был бы другой разговор. Хотя мы и так песочим его после провалов, просто фан база Локо сильно уступает Спартаку и это не превращается в инфо шум
