Мостовой: почему на Галактионова не кричат так же, как на других тренеров?.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче «Локомотива » и «Акрона ».

Команды встретятся в 22-м туре Мир РПЛ . Игра пройдет завтра, 22 марта, и начнется в 19:00 по московскому времени.

– Галактионов и Дзюба. Будет ли у Артема дополнительная мотивация?

– Будет, конечно. Интересно на это посмотреть. Кто такой Галактионов для Дзюбы?

В Москве «Акрону», конечно, будет тяжело. Если Артем забьет, будет здорово. Будет еще тема для разговора. Может, жест еще какой покажет… «Акрону» нельзя оступаться, у них каждое очко на вес золота.

«Локомотив» сейчас играет неплохо. Они держатся наверху, потому что купили трех футболистов, которые гарантируют команде минимум 10-12 забитых мячей. Никто, конечно, не ожидал, что они вылетят из Кубка.

Почему на Галактионова не кричат так же, как на других тренеров? Я почему‑то не вижу… «Локомотив» вылетел из Кубка, а теперь может опуститься ниже в чемпионате – какая‑то тишина. «Спартак» проиграл – на следующий день всех разнесли. Почему ни слова нет про Галактионова , который вылетел с «Локомотивом» из Кубка? – сказал Мостовой.