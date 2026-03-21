Александр Мостовой: «Почему на Галактионова не кричат так же, как на других тренеров? «Спартак» проиграл – на следующий день всех разнесли. «Локо» вылетел из Кубка – ни слова»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче «Локомотива» и «Акрона».
Команды встретятся в 22-м туре Мир РПЛ. Игра пройдет завтра, 22 марта, и начнется в 19:00 по московскому времени.
– Галактионов и Дзюба. Будет ли у Артема дополнительная мотивация?
– Будет, конечно. Интересно на это посмотреть. Кто такой Галактионов для Дзюбы?
В Москве «Акрону», конечно, будет тяжело. Если Артем забьет, будет здорово. Будет еще тема для разговора. Может, жест еще какой покажет… «Акрону» нельзя оступаться, у них каждое очко на вес золота.
«Локомотив» сейчас играет неплохо. Они держатся наверху, потому что купили трех футболистов, которые гарантируют команде минимум 10-12 забитых мячей. Никто, конечно, не ожидал, что они вылетят из Кубка.
Почему на Галактионова не кричат так же, как на других тренеров? Я почему‑то не вижу… «Локомотив» вылетел из Кубка, а теперь может опуститься ниже в чемпионате – какая‑то тишина. «Спартак» проиграл – на следующий день всех разнесли. Почему ни слова нет про Галактионова, который вылетел с «Локомотивом» из Кубка? – сказал Мостовой.
В то же время у Локо Монтес за 6 самая большая покупка, Воробьёва взяли за 2,5, Комличенко за 2,8, Ньямси за 3,5. Как мы видим, суммы вообще несопоставимые, однако Локо выше в таблице, за что ругать?
Все равно его никуда не возьмут.Но он не унывает.Футбольный человек!
Саша, ну ты же сам говорил... Играет не тренер, играют футболисты