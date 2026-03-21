У Сперцяна 14 ассистов в сезоне РПЛ – больше всех. Хавбек «Краснодара» отдал 2 голевых паса в матче с «Пари НН»

Эдуард Сперцян сделал 13-й и 14-й ассисты в сезоне РПЛ.

Сегодня полузащитник «Краснодара » ассистировал Джону Кордобе и Никите Кривцову в матче против «Пари НН» в 22-м туре Мир РПЛ (5:0).

Теперь на счету Сперцяна 14 голевых передач в текущем розыгрыше Премьер-лиги, он лидирует по этому показателю. Его ближайший преследователь, Алексей Батраков из «Локомотива», сделал 6 ассистов.

