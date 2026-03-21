У Сперцяна 14 ассистов в сезоне РПЛ – больше всех. Хавбек «Краснодара» отдал 2 голевых паса в матче с «Пари НН»
Эдуард Сперцян сделал 13-й и 14-й ассисты в сезоне РПЛ.
Эдуард Сперцян отдал еще два результативных паса.
Сегодня полузащитник «Краснодара» ассистировал Джону Кордобе и Никите Кривцову в матче против «Пари НН» в 22-м туре Мир РПЛ (5:0).
Теперь на счету Сперцяна 14 голевых передач в текущем розыгрыше Премьер-лиги, он лидирует по этому показателю. Его ближайший преследователь, Алексей Батраков из «Локомотива», сделал 6 ассистов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
У Сперцяна есть все шансы в этом году рекорд побить, 3 голевых осталось сделать всего-то )
Это великолепно!