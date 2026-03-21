  • У Сперцяна 14 ассистов в сезоне РПЛ – больше всех. Хавбек «Краснодара» отдал 2 голевых паса в матче с «Пари НН»
У Сперцяна 14 ассистов в сезоне РПЛ – больше всех. Хавбек «Краснодара» отдал 2 голевых паса в матче с «Пари НН»

Эдуард Сперцян сделал 13-й и 14-й ассисты в сезоне РПЛ.

Эдуард Сперцян отдал еще два результативных паса. 

Сегодня полузащитник «Краснодара» ассистировал Джону Кордобе и Никите Кривцову в матче против «Пари НН» в 22-м туре Мир РПЛ (5:0).

Теперь на счету Сперцяна 14 голевых передач в текущем розыгрыше Премьер-лиги, он лидирует по этому показателю. Его ближайший преследователь, Алексей Батраков из «Локомотива», сделал 6 ассистов. 

Подробную статистику Сперцяна можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
В Краснодаре сейчас лучший хав, нап и кипер всего чемпионата, объективно.
С такой игрой Краснодара юбилей, возможно, опять придется переносить
Ответ igls54
С такой игрой Краснодара юбилей, возможно, опять придется переносить
Судьи лучше разберутся, как юбиляром чемпионство подарить=)))
Розыгрыш с Кривцовым штрафного удара просто великолепен. Пас отличный от Эдуарда
бруно фернандеш играет в рпл и никто его не забирает
16 передач за сезон рекорд?
Ответ Сергей Круг
16 передач за сезон рекорд?
да
Рекорд за сезон у Лоськова вроде
Ответ Knife707
Рекорд за сезон у Лоськова вроде
В сезоне 2003 Лоськову записали в актив 20 ассистов. Однако знающие люди пишут, что там не только голевые передачи были учтены (когда игрок первым касанием забивает), но и т.н. "предголевые". Так что если считать корректно, то у Лоськова было 16 именно голевых передач в том сезоне, ровно столько же было у Халка в РПЛ 15/16 и у Глушенкова в розыгрыше 23/24

У Сперцяна есть все шансы в этом году рекорд побить, 3 голевых осталось сделать всего-то )
Ответ Gun[o|o]ner
В сезоне 2003 Лоськову записали в актив 20 ассистов. Однако знающие люди пишут, что там не только голевые передачи были учтены (когда игрок первым касанием забивает), но и т.н. "предголевые". Так что если считать корректно, то у Лоськова было 16 именно голевых передач в том сезоне, ровно столько же было у Халка в РПЛ 15/16 и у Глушенкова в розыгрыше 23/24 У Сперцяна есть все шансы в этом году рекорд побить, 3 голевых осталось сделать всего-то )
"Знающие люди"
Это великолепно!
Они с Кардобой убийственный дуэт
Ну просто связка Кордоба - Сперцян прям Топ Топ Топ.
Сперцян 14 голов 16 голевых в сезоне, в среднем за матч в ТОП 10 Мира по системе гол+пас )) первый Месси 35 голов 25 голевых)) потом Кейн 52 гола 5 голевых, Холланд 43 гола 7 голевых, Мбаппе 42 гола 7 голевых, Олисэ 18 голов 28 голевых, Диаз 24 гола 20 голевых, Ямаль 21 гол 19 голевых, Рафинья 20 голов 15 голевых.
Надо бить рекорды Лоськова и Глушенкова по передачам.
Ответ Владислав88
Надо бить рекорды Лоськова и Глушенкова по передачам.
Сколько они отпасовали?
