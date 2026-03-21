Кордоба сделал первый покер в карьере – в матче с «Пари НН»

Кордоба сделал первый покер в карьере.

Джон Кордоба впервые за карьеру оформил покер. 

Нападающий «Краснодара» забил 4 мяча в игре с «Пари НН» в 22-м туре Мир РПЛ (5:0). Ранее на взрослом уровне колумбиец не отличался больше трех раз за матч. 

Джон лидирует в списке бомбардиров текущего розыгрыша Премьер-лиги – на его счету 13 голов. Подробную статистику 32-летнего футболиста можно найти здесь

Лучший форвард чкмпионата.
Ответ <CRISTIANO>
Лучший форвард чкмпионата.
Ответ <CRISTIANO>
Лучший форвард чкмпионата.
Только редкий мудень)))
Быков с уверенной победой! Кордобу с покером, Агацева с сухарем и с очередным взятым пенальти!!!
Быков с уверенной победой! Кордобу с покером, Агацева с сухарем и с очередным взятым пенальти!!!
Пацаны - красавцы! Джони - зверь! Особенно радостно за Стаса! На уверенном и с улыбкой😉
Не Соболев конечно,ну да ладно
Покажите Соболеву,что делают плохие мальчики...Но он лучше опять маску натянет,это же проще!
После покера максимум будет 3-4 предложения на спортсе от Джона. После пенальти забитого соболем, весь сайт засрали его дебильными фразами и высказываниями
После покера максимум будет 3-4 предложения на спортсе от Джона. После пенальти забитого соболем, весь сайт засрали его дебильными фразами и высказываниями
Ну тут все логично. Соболь настолько клоунский персонаж, что новости про него собирают много комментариев в любом случае. С Кордобой такого результата не добиться)
Ну тут все логично. Соболь настолько клоунский персонаж, что новости про него собирают много комментариев в любом случае. С Кордобой такого результата не добиться)
Кто больший клоун надо разбираться.
Какое чудесное преображение и без того классного форварда после того, как сумел держать под контролем свои эмоции. Зверюга!
Зверь просто. Лучший игрок РПЛ последних лет четырёх.
Александр Мостовой: «Почему на Галактионова не кричат так же, как на других тренеров? «Спартак» проиграл – на следующий день всех разнесли. «Локо» вылетел из Кубка – ни слова»
1 минуту назад
У Сперцяна 14 ассистов в сезоне РПЛ – больше всех. Хавбек «Краснодара» отдал 2 голевых паса в матче с «Пари НН»
10 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» разгромила «Унион», «Байер» сыграл вничью с «Хайденхаймом», «Боруссия» Дортмунд дома играет с «Гамбургом»
12 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» уступил «Брайтону», «Челси» играет с «Эвертоном»
12 минут назадLive
Чемпионат России. ЦСКА победил «Махачкалу», «Краснодар» разгромил «Пари НН», «Ахмат» обыграл «Ростов», «Зенит» сыграет с «Динамо» в воскресенье
28 минут назад
У «Краснодара» 5 побед и поражение в 6 последних матчах РПЛ. Дальше – выезд к «Ахмату»
24 минуты назад
«Краснодар» разгромил «Пари НН» – 5:0. Кордоба сделал покер, Агкацев отразил пенальти
31 минуту назад
Кордоба обогнал Хиля и возглавил список бомбардиров Мир РПЛ с 13 мячами после покера «Пари НН»
31 минуту назад
Агкацев отразил 11 из 24 пенальти за карьеру. Сегодня вратарь «Краснодара» не дал забить Лесовому из «Пари НН»
31 минуту назад
Тренер ЦСКА Экспосито о дисквалифицированном Челестини: «Фабио смотрел матч с «Махачкалой» с трибуны. Мы пытались отправить сообщение, но не получилось»
41 минуту назад
Ко всем новостям
Последние новости
В РПЛ было 4 покера за последние полтора года. В этом сезоне – у Кордобы и Глушенкова
7 минут назад
Чемпионат Испании. «Севилья» против «Валенсии», «Барселона» примет «Райо Вальекано» в воскресенье, «Реал» встретится с «Атлетико»
12 минут назадLive
«Балтика» – «Сочи». Хиль и Зиньковский играют. Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
«Боруссия» Дортмунд – «Гамбург». Адейеми и Виейра в старте. Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
«Эвертон» – «Челси». Гарнер и Палмер на поле. Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
У Леау мышечная травма, сообщил Аллегри: «Он не в состоянии играть и за сборную Португалии. У него будет пара недель на полное восстановление»
27 минут назад
«Милан» – «Торино». Пулишич и Влашич в старте. Онлайн-трансляция
42 минуты назадLive
Слот о слабых результатах «Ливерпуля» на фоне больших покупок: «Люди не хотят понимать, что мы продали игроков на 300 млн. Обычно клубы в Англии только тратят, но у нас другая модель»
44 минуты назад
Тренер ЦСКА Экспосито о 3:1 с «Махачкалой»: «Мы завершили этот непростой период, возможно. Надо настаивать на своих принципах, больше держать мяч. Мы доминировали, это вылилось в голы»
сегодня, 16:30
«Байер» сыграл вничью с «Хайденхаймом» – 3:3. Шик и Пирингер обменялись дублями, у Беренса и Тилльмана по голу
сегодня, 16:26
Рекомендуем