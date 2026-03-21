Кордоба сделал первый покер в карьере – в матче с «Пари НН»

Джон Кордоба впервые за карьеру оформил покер.

Нападающий «Краснодара » забил 4 мяча в игре с «Пари НН » в 22-м туре Мир РПЛ (5:0). Ранее на взрослом уровне колумбиец не отличался больше трех раз за матч.

Джон лидирует в списке бомбардиров текущего розыгрыша Премьер-лиги – на его счету 13 голов.