Кордоба сделал первый покер в карьере – в матче с «Пари НН»
Кордоба сделал первый покер в карьере.
Джон Кордоба впервые за карьеру оформил покер.
Нападающий «Краснодара» забил 4 мяча в игре с «Пари НН» в 22-м туре Мир РПЛ (5:0). Ранее на взрослом уровне колумбиец не отличался больше трех раз за матч.
Джон лидирует в списке бомбардиров текущего розыгрыша Премьер-лиги – на его счету 13 голов.
Лучший форвард чкмпионата.
Лучший форвард чкмпионата.
Лучший форвард чкмпионата.
Только редкий мудень)))
Быков с уверенной победой! Кордобу с покером, Агацева с сухарем и с очередным взятым пенальти!!!
Быков с уверенной победой! Кордобу с покером, Агацева с сухарем и с очередным взятым пенальти!!!
Пацаны - красавцы! Джони - зверь! Особенно радостно за Стаса! На уверенном и с улыбкой😉
Не Соболев конечно,ну да ладно
Зверь!
Машина!!!
Покажите Соболеву,что делают плохие мальчики...Но он лучше опять маску натянет,это же проще!
После покера максимум будет 3-4 предложения на спортсе от Джона. После пенальти забитого соболем, весь сайт засрали его дебильными фразами и высказываниями
После покера максимум будет 3-4 предложения на спортсе от Джона. После пенальти забитого соболем, весь сайт засрали его дебильными фразами и высказываниями
Ну тут все логично. Соболь настолько клоунский персонаж, что новости про него собирают много комментариев в любом случае. С Кордобой такого результата не добиться)
Ну тут все логично. Соболь настолько клоунский персонаж, что новости про него собирают много комментариев в любом случае. С Кордобой такого результата не добиться)
Кто больший клоун надо разбираться.
Какое чудесное преображение и без того классного форварда после того, как сумел держать под контролем свои эмоции. Зверюга!
Зверь просто. Лучший игрок РПЛ последних лет четырёх.
Ураган
