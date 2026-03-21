  • У Леау мышечная травма, сообщил Аллегри: «Он не в состоянии играть и за сборную Португалии. У него будет пара недель на полное восстановление»
1

Леау получил травму и пропустит матчи сборной Португалии.

Рафаэл Леау выбыл из-за травмы приводящей мышцы. 

Вингер «Милана» пропускает игру с «Торино» в Серии А (0:0, первый тайм).  

«К сожалению, он почувствовал дискомфорт на тренировке вчера. Мы поговорили с Рафой и решили, что лучше не рисковать. Думаю, сборная Португалии тоже исключила его из состава, так что у него будет пара недель на полное восстановление, после чего мы сможем сосредоточиться на последних восьми играх сезона.

Ему нужна индивидуальная работа, чтобы вернуться на 100%. Леау сейчас не в состоянии играть и за сборную Португалии», – сказал Аллегри в интервью DAZN Italia. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football Italia
