Агкацев отразил 11 из 24 пенальти за карьеру. Сегодня вратарь «Краснодара» не дал забить Лесовому из «Пари НН»
Сегодня вратарь «Краснодара» отбил удар Даниила Лесового с 11-метровой отметки в матче против «Пари НН» в 22-м туре Мир РПЛ (5:0). Пенальти был назначен за фол Дугласа Аугусто на Артеме Сидоренко.
Играя на взрослом уровне, Агкацев отразил 11 ударов и пропустил 13 голов с точки.
Спортс'' проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Кто выиграет ЛЧ?33567 голосов
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Совпадение или символизм?