  • Агкацев отразил 11 из 24 пенальти за карьеру. Сегодня вратарь «Краснодара» не дал забить Лесовому из «Пари НН»
Станислав Агкацев отразил 11 из 24 пенальти в карьере.

Станислав Агкацев отразил почти половину всех пенальти за карьеру. 

Сегодня вратарь «Краснодара» отбил удар Даниила Лесового с 11-метровой отметки в матче против «Пари НН» в 22-м туре Мир РПЛ (5:0). Пенальти был назначен за фол Дугласа Аугусто на Артеме Сидоренко.

Играя на взрослом уровне, Агкацев отразил 11 ударов и пропустил 13 голов с точки.

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча. 

Покажите это Максименко
Ответ Александр Исаев
И Лантратову.
Ответ Александр Исаев
Это нужно показывать вратарям, а Максименко не вратарь.
Ответ Aleksandr Morozov
Монстр
Хорошо тренируется в игре с одной особенной командой ему это пригодится 😀
ПСЖ продает Шевалье и покупает Стаса.
Акгацев играет в принципе на топ уровне. Очень крутой вратарь. Думаю тоже, как и Сафонов уедет в Европу.
Ответ <CRISTIANO>
Не отпустит его Галицкий, пока не будет достойной замены + предложения из топ клуба, как это было с Сафоновым. Это же очевидно.
Максименко пропустил 15 пенальти из 14 за карьеру.
Сафонов был вынужден сбежать в ПСЖ от такого конкурента
Ответ Knife707
У него был выбор: основа в ПСЖ или лавка в Краснодаре.
Агкацев отразил 11 пенальти,а Зенит пробил 11 пенальти в этом сезоне...
Совпадение или символизм?
Что за тигр этот Стас.
Скоро пенальтисты будут хвалиться, что смогли забить хотя бы один Агкацеву.
Была ли вообще у кого-то когда-то подобная статистика на таком отрезке по отражённым пенальти?
Ответ funnynerd21
На ум только диего алвес приходит
Ответ funnynerd21
У Диего Алвеса было 24 отбитых из 45 ближе к концу европейской карьеры, скорее всего статистика общая так и осталась в районе 45-50%
