Агкацев отразил 11 из 24 пенальти за карьеру. Сегодня вратарь «Краснодара» не дал забить Лесовому из «Пари НН»

Станислав Агкацев отразил почти половину всех пенальти за карьеру.

Сегодня вратарь «Краснодара » отбил удар Даниила Лесового с 11-метровой отметки в матче против «Пари НН » в 22-м туре Мир РПЛ (5:0). Пенальти был назначен за фол Дугласа Аугусто на Артеме Сидоренко.

Играя на взрослом уровне, Агкацев отразил 11 ударов и пропустил 13 голов с точки.

