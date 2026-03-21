У «Краснодара» 5 побед и поражение в 6 последних матчах РПЛ. Дальше – выезд к «Ахмату»

«Краснодар» выиграл 5 из 6 последних матчей РПЛ .

Сегодня команда Мурада Мусаева разгромила «Пари НН » в 22-м туре чемпионата России – 5:0. Ранее «быки» победили «Крылья Советов» (5:0), ЦСКА (3:2), «Ростов» (2:1) и «Сочи» (2:1), а также уступила «Рубину» (1:2).

«Краснодар » лидирует в турнирной таблице, набрав 49 очков. 4 апреля он встретится с «Ахматом» на выезде.