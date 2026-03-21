  • У «Краснодара» 5 побед и поражение в 6 последних матчах РПЛ. Дальше – выезд к «Ахмату»
У «Краснодара» 5 побед и поражение в 6 последних матчах РПЛ. Дальше – выезд к «Ахмату»

У «Краснодара» 5 побед в 6 последних матчах РПЛ.

«Краснодар» выиграл 5 из 6 последних матчей РПЛ.

Сегодня команда Мурада Мусаева разгромила «Пари НН» в 22-м туре чемпионата России – 5:0. Ранее «быки» победили «Крылья Советов» (5:0), ЦСКА (3:2), «Ростов» (2:1) и «Сочи» (2:1), а также уступила «Рубину» (1:2).

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 49 очков. 4 апреля он встретится с «Ахматом» на выезде. 

Краснодар на сегодня лучший клуб РПЛ 🙏
Всегда им был.
Нет, это не так
Динамо , вся страна за вас, пацаны.
А когда Краснодар с Динамо будет играть, то за кого будут все?))))
Дома Краснодар особенно хорош
Галицкий потратил на состав около 50 млн евро.
Миллер потратил на состав около 200 млн.
При этом Краснодар идёт выше Зенита второй сезон подряд.
При этом же самое фееричное, что Краснодар забил уже 47 мячей, и только 4 с пенальти, то есть 43 с игры. Зенит забил 38 мячей, из них 9 с пенальти, то есть с игры 29, что в 1,5 меньше чем у Краснодара.
Состав в 4 раза дороже, а эффективность в 1,5 раза меньше. Сразу видно, где грамотные руководители и тренеры работают, а где блатные бездарные лапти.
11 Зенит забил с пенальти уже.
Желаю завтра москвичам одержать победу в своих матчах!
У Краснодара чемпионская поступь.
Если завтра будет пендаль в пользу зенита , то VAR в РПЛ можно будет отменять, Кукуян с дивана подскажет. 🤔
За соседей отомстить обязаны.
