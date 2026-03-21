У «Краснодара» 5 побед и поражение в 6 последних матчах РПЛ. Дальше – выезд к «Ахмату»
Сегодня команда Мурада Мусаева разгромила «Пари НН» в 22-м туре чемпионата России – 5:0. Ранее «быки» победили «Крылья Советов» (5:0), ЦСКА (3:2), «Ростов» (2:1) и «Сочи» (2:1), а также уступила «Рубину» (1:2).
«Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 49 очков. 4 апреля он встретится с «Ахматом» на выезде.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Миллер потратил на состав около 200 млн.
При этом Краснодар идёт выше Зенита второй сезон подряд.
При этом же самое фееричное, что Краснодар забил уже 47 мячей, и только 4 с пенальти, то есть 43 с игры. Зенит забил 38 мячей, из них 9 с пенальти, то есть с игры 29, что в 1,5 меньше чем у Краснодара.
Состав в 4 раза дороже, а эффективность в 1,5 раза меньше. Сразу видно, где грамотные руководители и тренеры работают, а где блатные бездарные лапти.