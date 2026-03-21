Слот о неудачах «Ливерпуля» на фоне больших покупок: «Люди не хотят понимать, что мы продали игроков на 300 млн. Обычно клубы в Англии только тратят, но у нас другая модель»

Слот о «Ливерпуле»: люди не понимают, что мы продали игроков на 300 млн.

Главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот высказался о результатах команды на фоне больших трат летом.

Сегодня команда проиграла «Брайтону » (1:2) в матче АПЛ .

«Никто в Англии не привык к тому, что есть клубы, которые продают игроков. Обычно в Англии клубы только тратят и тем самым усиливают уже и без того сильный состав, но у этого клуба другая модель.

Никто не хочет этого видеть, и никто не хочет это понимать. Некоторые эксперты не хотят говорить вам, что мы продали игроков на 300 миллионов фунтов. Если игрок за 150 миллионов недоступен – это уже одна проблема.

Если Леони недоступен – это другая проблема. Джереми Фримпонг в последнее время стал больше доступен. Мамардашвили – еще одно подписание. Логично, что, когда вы выигрываете чемпионат в прошлом сезоне и тратите 150 миллионов, а не 450, ожидания все равно остаются высокими.

В нашем клубе мы смотрим на ситуацию и на те обстоятельства, с которыми столкнулись в этом сезоне. Возможно, мы могли бы более реалистично оценивать причины того, почему сезон складывается именно так. Но этого все равно недостаточно! Сколько бы оправданий я ни приводил, этого все равно недостаточно», – сказал Слот.