  • Слот о неудачах «Ливерпуля» на фоне больших покупок: «Люди не хотят понимать, что мы продали игроков на 300 млн. Обычно клубы в Англии только тратят, но у нас другая модель»
Слот о неудачах «Ливерпуля» на фоне больших покупок: «Люди не хотят понимать, что мы продали игроков на 300 млн. Обычно клубы в Англии только тратят, но у нас другая модель»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о результатах команды на фоне больших трат летом.  

Сегодня команда проиграла «Брайтону» (1:2) в матче АПЛ.  

«Никто в Англии не привык к тому, что есть клубы, которые продают игроков. Обычно в Англии клубы только тратят и тем самым усиливают уже и без того сильный состав, но у этого клуба другая модель.

Никто не хочет этого видеть, и никто не хочет это понимать. Некоторые эксперты не хотят говорить вам, что мы продали игроков на 300 миллионов фунтов. Если игрок за 150 миллионов недоступен – это уже одна проблема.

Если Леони недоступен – это другая проблема. Джереми Фримпонг в последнее время стал больше доступен. Мамардашвили – еще одно подписание. Логично, что, когда вы выигрываете чемпионат в прошлом сезоне и тратите 150 миллионов, а не 450, ожидания все равно остаются высокими.

В нашем клубе мы смотрим на ситуацию и на те обстоятельства, с которыми столкнулись в этом сезоне. Возможно, мы могли бы более реалистично оценивать причины того, почему сезон складывается именно так. Но этого все равно недостаточно! Сколько бы оправданий я ни приводил, этого все равно недостаточно», – сказал Слот. 

Можно понять плохую игру в отдельных матчах, но когда чемпионская команда после трат даже в 150 миллионов (черт с ними с 450М) за 40 игр проводит только 5-6 более-менее хороших и лишь в 2-3 показывает что-то похожее на игру - вопросов ооооочень много у всех. (((

Прости и спасибо за чемпионство прошлого года, но вам с Ливерпулем пора расстаться, Арне. ( Пожалуйста, я устал каждую неделю надеяться - и раз за разом разочаровываться. (
Ответ Бондарев Олег
Нас таких много.(((
Ответ Владимир Долгополов
Держимся и верим в здравый смысл!)
Какая модель?

взять суперкоманду у Клоппа и за год превратить ее в безвольную хрен пойми что
Ответ Влад Салаев
Чего там суперкоманда добилась в последние годы при Клоппе?
Ответ Александр Суряев
Например игра была симпатичной, все бегали и рвали задницу, была страсть
Такого безволия не было
Слот в сущности не виноват. Ему предложили - он пришел и не испортил в первый сезон ничего. А вот когда начались перемены, продажи и покупки, он поплыл. Уровень не тот у человека. Одно дело не испортить, другое - самому что-то создать.
Хоть и фан МЮ, но всегда относился к Ливерпулю с честью- большая команда с историей, серьезный соперник( всегда, даже в худшие годы) но в данный момент, тема про багаж Клоппа, самая актуальная.
Если снова 5 мест будут в лч,то шансы попасть в ЛЧ есть ,но на этом слоту пора уходить
Гнать этого растяпу.
Принял команду Клоппа и взял АПЛ, а свое создать ничего не может, даже после такой закупки.
Когда же ты свалишь и больше не будут новости про откровенный бред.
Подстилает перед увольнением?!
Только их тех кто был продан только Диаз играл, все остальные благополучно гнили на скамейке как Кьеза. В атаке никакой мысли нет, а появляется если играть против наложившего в штаны сарая. Ну и банально «Ливерпуль» перебегали в 27 из 31, даже физрук херовый из шалтай-болтая
Ответ Gr1mPatron
Трент гнил на скамейке? Жота?
Ответ zzakichh
Нуньес,кто сидел так это Куанса
А почем Слот очки продаёт, не хочет рассказать?
