Слот о неудачах «Ливерпуля» на фоне больших покупок: «Люди не хотят понимать, что мы продали игроков на 300 млн. Обычно клубы в Англии только тратят, но у нас другая модель»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о результатах команды на фоне больших трат летом.
Сегодня команда проиграла «Брайтону» (1:2) в матче АПЛ.
«Никто в Англии не привык к тому, что есть клубы, которые продают игроков. Обычно в Англии клубы только тратят и тем самым усиливают уже и без того сильный состав, но у этого клуба другая модель.
Никто не хочет этого видеть, и никто не хочет это понимать. Некоторые эксперты не хотят говорить вам, что мы продали игроков на 300 миллионов фунтов. Если игрок за 150 миллионов недоступен – это уже одна проблема.
Если Леони недоступен – это другая проблема. Джереми Фримпонг в последнее время стал больше доступен. Мамардашвили – еще одно подписание. Логично, что, когда вы выигрываете чемпионат в прошлом сезоне и тратите 150 миллионов, а не 450, ожидания все равно остаются высокими.
В нашем клубе мы смотрим на ситуацию и на те обстоятельства, с которыми столкнулись в этом сезоне. Возможно, мы могли бы более реалистично оценивать причины того, почему сезон складывается именно так. Но этого все равно недостаточно! Сколько бы оправданий я ни приводил, этого все равно недостаточно», – сказал Слот.
Прости и спасибо за чемпионство прошлого года, но вам с Ливерпулем пора расстаться, Арне. ( Пожалуйста, я устал каждую неделю надеяться - и раз за разом разочаровываться. (
взять суперкоманду у Клоппа и за год превратить ее в безвольную хрен пойми что
Такого безволия не было
Принял команду Клоппа и взял АПЛ, а свое создать ничего не может, даже после такой закупки.