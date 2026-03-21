  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер ЦСКА Экспосито о дисквалифицированном Челестини: «Фабио смотрел матч с «Махачкалой» с трибуны. Мы пытались отправить сообщение, но не получилось»
23

Тренер ЦСКА Манель Экспосито рассказал, как Фабио Челестини наблюдал за игрой против махачкалинского «Динамо» в 22-м туре Мир РПЛ (3:1).

Главный тренер армейцев пропустил эту игру из-за дисквалификации. 

– Эта победа сняла с игроков эмоциональные оковы?

– Очевидно, что всякая победа приносит уверенность. Ребята хотели победить, наверное, больше всех других, показав нашу идею. Мы очень довольны.

– Тамерлан Мусаев вышел и забил. Заслужил ли он этим голом место в стартовом составе на следующий матч?

– Следующий матч через две недели. Он очень много тренируется, работает и, очевидно, доволен этим голом, потому что для нападающих они важны. Те, кто выходят на замену, всегда нам помогают.

– Довольны вы ли игрой Лусиано?

– При созидании он опускается и помогает нам. Когда нападающий не забивает, создается ощущение, что он плохо играет, но это не так. Лусиано начинает наш высокий прессинг. Его гол точно к нему придет.

– Что с Матеусом Алвесом?

– Он начал хорошо сезон. Но в России не так просто адаптироваться. Травма перед новогодними праздниками его чуть‑чуть подкосила. У него есть талант, мы в нем уверены, и я уверен, что он вернется с горящими глазами.

– Почему решили поставить Кармо в состав? Может быть, была проведена с ним беседа после инцидента в матче против «Балтики»?

– Что было в Калининграде, осталось там. Лучше к этому не возвращаться. У нас не было Глебова сегодня, и у Кармо появилась возможность сыграть, показать схожие качества с Кириллом. И он продемонстрировал очень хороший уровень футбола.

– Была ли какая‑то коммуникация с Фабио?

– Фабио смотрел матч с трибуны. Мы пытались отправить сообщение, но не получилось. План на игру у нас был согласован, – сказал Экспосито. 

Кто выиграет ЛЧ?37130 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoФабио Челестини
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Махачкала
logoЦСКА
logoКирилл Глебов
logoТамерлан Мусаев
logoМатеус Алвес
logoЭнрике Кармо
logoЛусиано Гонду
logoМатч ТВ
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Всë потому что Фабио Челестини не может зарегистрироваться в MAX)
Бабаев ты слышишь купи на стадион роутер со встроенным ВПН) Люди без связи остались..
Нам не нужен FAN ID и ваш фсбшынй мессенджер!
Поддержка ТГ!
Ответ SMART789
Нам не нужен FAN ID и ваш фсбшынй мессенджер! Поддержка ТГ!
Красава Смарт! И Зенит в пердив!
Ответ SMART789
Нам не нужен FAN ID и ваш фсбшынй мессенджер! Поддержка ТГ!
Скажи спасибо за это руководству твоего зенита, вся эта параша из за газпроммедиа
Даже хорошо так бы проиграли )
кони могли бы и позаимствовать в профильном ведомстве телефон с катушкой, походу скоро только они и будут работать в москве
В правильном мессенджере всё отправляется
Ответ Mark Anisimov
В правильном мессенджере всё отправляется
и даже с парковки ?
Ответ Mark Anisimov
В правильном мессенджере всё отправляется
сказано же что сидел на трибуне а не на парковке. На трибуне не ловит
Так вот зачем нужны были эти блокировки!!!))
голубей купите
Ах, лучше не звонок, лучше пару строчек —
Голубь полетает и найдет!
и теперь Мойзес Барбоза просто обязан подарить тренеру правильный айфон с правильными приложениями...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
