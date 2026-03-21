Тренер ЦСКА Экспосито о дисквалифицированном Челестини: «Фабио смотрел матч с «Махачкалой» с трибуны. Мы пытались отправить сообщение, но не получилось»

Тренер ЦСКА Экспосито: пытались отправить сообщение Челестини, но не получилось.

Тренер ЦСКА Манель Экспосито рассказал, как Фабио Челестини наблюдал за игрой против махачкалинского «Динамо » в 22-м туре Мир РПЛ (3:1).

Главный тренер армейцев пропустил эту игру из-за дисквалификации.

– Эта победа сняла с игроков эмоциональные оковы?

– Очевидно, что всякая победа приносит уверенность. Ребята хотели победить, наверное, больше всех других, показав нашу идею. Мы очень довольны.

– Тамерлан Мусаев вышел и забил. Заслужил ли он этим голом место в стартовом составе на следующий матч?

– Следующий матч через две недели. Он очень много тренируется, работает и, очевидно, доволен этим голом, потому что для нападающих они важны. Те, кто выходят на замену, всегда нам помогают.

– Довольны вы ли игрой Лусиано?

– При созидании он опускается и помогает нам. Когда нападающий не забивает, создается ощущение, что он плохо играет, но это не так. Лусиано начинает наш высокий прессинг. Его гол точно к нему придет.

– Что с Матеусом Алвесом?

– Он начал хорошо сезон. Но в России не так просто адаптироваться. Травма перед новогодними праздниками его чуть‑чуть подкосила. У него есть талант, мы в нем уверены, и я уверен, что он вернется с горящими глазами.

– Почему решили поставить Кармо в состав? Может быть, была проведена с ним беседа после инцидента в матче против «Балтики»?

– Что было в Калининграде, осталось там. Лучше к этому не возвращаться. У нас не было Глебова сегодня, и у Кармо появилась возможность сыграть, показать схожие качества с Кириллом. И он продемонстрировал очень хороший уровень футбола.

– Была ли какая‑то коммуникация с Фабио?

– Фабио смотрел матч с трибуны. Мы пытались отправить сообщение, но не получилось. План на игру у нас был согласован, – сказал Экспосито.