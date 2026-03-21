  • Хавбек «Махачкалы» Глушков о пенальти «Зенита»: «Вся страна видела этот цирк, что я могу сказать? Ничего не изменится»
39

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков высказался о назначении пенальти в пользу «Зенита» в 1-м раунде полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России (0:1).

В добавленное к первому тайму время полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков пробил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым

«Вся страна видела этот цирк, что я могу сказать? Ничего не скажешь. Все все видели, все все сказали, но ничего не изменится», – сказал Глушков.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
39 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не вся. Сережа не видел.
Ответ Пашка Донофф
Сережа заработал этот пенальти! Потом и кровью! Хотя скорее просто переводом!
Ответ Mixos Demid
Главное чтобы он завтра не забыл перевести чтобы у таких как ты горело
пока они в год столетия клуба чемпионат не выиграют, каждый год столетие зенита отмечать будем.
Изменится баланс на счёте некоторых самых честных судей.
Ну и в чем он не прав , ничего не изменится.
Кто играет в РПЛ, тот в цирке не смеётся.
Ответ xa-xa
Нет кто играл против ...... тот в цирке не смеётся)))
Да на видео не видно касания ноги. Посмотрите матч рубин локомотив, там разве на видео видно касание ноги защитника, когда получил вторую желтую защитник локомотива???? Неужели молодой из зенита просто так корчился от боли???? Почему все видят какой- то заговор????
Что за клуб такой "Махачкала"?
Ответ Гамарджоба Генацвале
"Махачкала" - это фся страна, а не клуб. ))
Ответ Django Joker
Уже которая новость на Спортсе и везде "Махачкала". Тренер "Санкт-Петербурга" не пишут же,а вот Евсеев тренер "Махачкалы",оказывается.
Затравят пацана теперь болотистые! ((( как Безрукова!!!
Глушков вся страна видит цирк в каждом проигрыше Динамо
Совместная акция Зенита и военкомата...
Призывная комиссия приходит в цирк и забирает всех мужчин, которые смеются
