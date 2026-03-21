Хавбек «Махачкалы» Глушков о пенальти «Зенита»: «Вся страна видела этот цирк, что я могу сказать? Ничего не изменится»

Глушков о пенальти «Зенита» в матче с «Махачкалой»: вся страна видела этот цирк.

Полузащитник махачкалинского «Динамо » Никита Глушков высказался о назначении пенальти в пользу «Зенита » в 1-м раунде полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России (0:1).

В добавленное к первому тайму время полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков пробил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым .

«Вся страна видела этот цирк, что я могу сказать? Ничего не скажешь. Все все видели, все все сказали, но ничего не изменится», – сказал Глушков.