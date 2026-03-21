Кордоба сделал первый хет-трик за «Краснодар». Форвард не забивал 3 гола за матч с 2019-го
Джон Кордоба впервые сделал хет-трик в составе «Краснодара».
Колумбийский нападающий забил три гола в матче против «Пари НН» в 22-м туре Мир РПЛ (3:0, второй тайм).
Это первый хет-трик Кордобы с 6 мая 2019 года – тогда форвард, выступавший за «Кельн», трижды поразил ворота «Гройтер Фюрт».
Джон выступает за «быков» с 2021 года.
Спортс” ведет текстовую трансляцию игры.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
С таким Кордоба Краснодар может стать чемпионом
Он и так станет Зенит еле ноги волочит
Он подозрительно спокоен сегодня. Без нервов
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
К стати да. Зато Мойзес не выдержал его спокойствие
А 4 гола забивал ли вообще? Празднование столетнего юбилея может ещё перенестись с таким Краснодаром и Кордобой...
Однозначно лучший нападающий в чемпионате. Сперцян тоже сильный игрок.
Тут здорово. И что не продали, и что он сам не перешел куда. В тот же Спартак, как писали, например . Здесь и игрок раскрылся полностью, и результаты команды стали очень стабильны.
Краснодар конечно играет зрелещней чем зенит
нифига себе, уже покер у кордобы👏👏👏👏
Кордоба безусловно выдающийся игрок, но может кто нибудь обьяснит что выдал супер так сказать,, комментатор ’’ Шнякин после третьего гола...,, посмотрите что творит этот ДЖОН БАБА ЯГА КОРДОБА!!! ’’Это он так свой восторг обозначил!? 🤔 🤣
он наверное вспомнил что у Джона Увика такая погремуха и тут вот тоже Джон, ну ты понял, этож шняга шняжная
Да он ещë сказал, что Кордобы был козлом, а стал быком... Я вообще не понял, к чему это
Ну, уже больше. И позовите Мостового, пусть оторвется от чеканки и посмотрит, какую Команду создал "нефутбольный человек".
Каким то образом Джон стал спокойным как удав и сразу покер. Совпадение? Не думаю.
