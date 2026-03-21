Кордоба сделал первый хет-трик за «Краснодар». Форвард не забивал 3 гола за матч с 2019-го

Джон Кордоба впервые сделал хет-трик в составе «Краснодара ».

Колумбийский нападающий забил три гола в матче против «Пари НН » в 22-м туре Мир РПЛ (3:0, второй тайм).

Это первый хет-трик Кордобы с 6 мая 2019 года – тогда форвард, выступавший за «Кельн», трижды поразил ворота «Гройтер Фюрт».

Джон выступает за «быков» с 2021 года.

