  • Кордоба сделал первый хет-трик за «Краснодар». Форвард не забивал 3 гола за матч с 2019-го
Кордоба сделал первый хет-трик за «Краснодар». Форвард не забивал 3 гола за матч с 2019-го

Джон Кордоба впервые сделал хет-трик в «Краснодаре».

Джон Кордоба впервые сделал хет-трик в составе «Краснодара». 

Колумбийский нападающий забил три гола в матче против «Пари НН» в 22-м туре Мир РПЛ (3:0, второй тайм). 

Это первый хет-трик Кордобы с 6 мая 2019 года – тогда форвард, выступавший за «Кельн», трижды поразил ворота «Гройтер Фюрт». 

Джон выступает за «быков» с 2021 года. Подробную статистику игрока можно найти здесь

Спортс” ведет текстовую трансляцию игры.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoКраснодар
logoПари НН
logoДжон Кордоба
logoпремьер-лига Россия
С таким Кордоба Краснодар может стать чемпионом
Ответ Рубин2003
Он и так станет Зенит еле ноги волочит
Он подозрительно спокоен сегодня. Без нервов
Ответ Axmat Cecenov
Комментарий удален модератором
К стати да. Зато Мойзес не выдержал его спокойствие
А 4 гола забивал ли вообще? Празднование столетнего юбилея может ещё перенестись с таким Краснодаром и Кордобой...
Однозначно лучший нападающий в чемпионате. Сперцян тоже сильный игрок.
Тут здорово. И что не продали, и что он сам не перешел куда. В тот же Спартак, как писали, например . Здесь и игрок раскрылся полностью, и результаты команды стали очень стабильны.
Краснодар конечно играет зрелещней чем зенит
нифига себе, уже покер у кордобы👏👏👏👏
Кордоба безусловно выдающийся игрок, но может кто нибудь обьяснит что выдал супер так сказать,, комментатор ’’ Шнякин после третьего гола...,, посмотрите что творит этот ДЖОН БАБА ЯГА КОРДОБА!!! ’’Это он так свой восторг обозначил!? 🤔 🤣
Ответ ХАВ
он наверное вспомнил что у Джона Увика такая погремуха и тут вот тоже Джон, ну ты понял, этож шняга шняжная
Ответ ХАВ
Да он ещë сказал, что Кордобы был козлом, а стал быком... Я вообще не понял, к чему это
Ну, уже больше. И позовите Мостового, пусть оторвется от чеканки и посмотрит, какую Команду создал "нефутбольный человек".
Каким то образом Джон стал спокойным как удав и сразу покер. Совпадение? Не думаю.
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» принимает «Вест Хэм», «Тоттенхэм» против «Ноттингем Форест»
4 минуты назадLive
Соболев забил в трех матчах РПЛ подряд – впервые за время игры за «Зенит»
16 минут назад
Чемпионат Италии. «Рома» принимает «Лечче», «Интер» в гостях у «Фиорентины», «Комо» забил 5 голов «Пизе»
18 минут назадLive
Топ-матч в Ла Лиге – «Реал» встречается с «Атлетико». Ставьте на игру с фрибетом до 15 000!
19 минут назадПромо
Защитника «Сандерленда» Гертрюйду оскорбляли на почве расизма во время матча с «Ньюкаслом». Игру на «Сент-Джеймс Парк» приостанавливали во 2-м тайме
24 минуты назад
«Комо» Фабрегаса выиграл 5 матчей подряд в Серии А и идет на 4-м месте
27 минут назад
«Динамо» – «Зенит». 1:2 – Соболев забил! Онлайн-трансляция
33 минуты назадLive
У Джона Джона первый гол за «Зенит» – головой в ворота «Динамо». Это первый мяч петербуржцев с игры за 281 минуту
34 минуты назад
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов считает, что в ворота «Спартака» не назначили несколько пенальти: «Какие‑то моменты ВАР смотрит, потом такие же не смотрит. Мне это непонятно»
41 минуту назад
Соболев схватился за лицо и упал в штрафной «Динамо» – Маричаль ладонью попал ему в лицо. Иванов не поставил пенальти в пользу «Зенита»
46 минут назадФото
Ко всем новостям
Последние новости
Диаш о Доннарумме: «Люди много говорят, но он неплохо играет ногами. У Эдерсона другой стиль, но Джиджо делает все, что нужно «Ман Сити»
46 секунд назад
Экс-арбитр Николаев о падении Соболева в штрафной «Динамо»: «Давайте вернемся к тому, чтобы ВАР вмешивался в очевидные, явные ошибки арбитров. Здесь такой не вижу»
1 минуту назад
Ямаль упал в штрафной «Райо» в борьбе с Сиссом. Арбитр Вега не посчитал это фолом
11 минут назадФото
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Лиона», «Марсель» принимает «Лилль»
19 минут назадLive
«Крылья Советов» – «Рубин». Чинеду и Кузяев играют. Онлайн-трансляция
48 минут назадLive
Чемпионат Нидерландов. «Фейеноорд» против «Аякса»
49 минут назадLive
Игроки «Барсы» в ретрофутболках Роналдиньо прибыли на матч с «Райо». Вчера экс-игрок «блауграны» отметил 46-летие
59 минут назадФото
Мирослав Богосовац: «Лангович написал мне после игры – я знаю, что он не специально. Такое в футболе бывает, главное, что я не получил серьезной травмы»
сегодня, 13:06Видео
Первая лига. «Урал» уступил «Енисею», «Спартак» Кострома принимает «Шинник», СКА проиграл «Арсеналу»
сегодня, 13:00Live
Осипенко не сыграет с «Зенитом», сообщил Гусев: «У Макса небольшое повреждение, сегодня он не сможет участвовать»
сегодня, 12:50
Рекомендуем