Тренер ЦСКА Экспосито о 3:1 с «Махачкалой»: «Мы завершили этот непростой период, возможно. Надо настаивать на своих принципах, больше держать мяч. Мы доминировали, это вылилось в голы»

Тренер ЦСКА Экспосито: мы завершили непростой период, возможно.

Тренер ЦСКА Манель Экспосито высказался о победе команды над махачкалинским «Динамо» (3:1) в 22-м туре Мир РПЛ.

Армейцы прервали серию из четырех подряд поражений в чемпионате России.

– Что понравилось вам в игре ЦСКА сегодня?

– Для меня огромная честь находиться здесь. Я не привык участвовать в пресс‑конференциях, но сегодня был важный матч. Важно было не только победить, но и показать качественный футбол. Возможно, мы завершили этот непростой период. Мы доминировали, и это вылилось в голы. Надо настаивать на своих принципах, больше держать мяч. Мне кажется, получился достаточно цельный матч.

– Как оцените связку Данилов – Лукин?

– Лукин был игроком стартового состава перед зимней паузой, у него была потом травма, он не полностью провел сборы. Он важный игрок для нас. Данилов провел хорошую подготовку в Дубае. Он молодой, и какие‑то ошибки будут, но у него много качеств, чтобы стать хорошим игроком, – сказал Экспосито.