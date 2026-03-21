  • Тренер ЦСКА Экспосито о 3:1 с «Махачкалой»: «Мы завершили этот непростой период, возможно. Надо настаивать на своих принципах, больше держать мяч. Мы доминировали, это вылилось в голы»
Тренер ЦСКА Экспосито о 3:1 с «Махачкалой»: «Мы завершили этот непростой период, возможно. Надо настаивать на своих принципах, больше держать мяч. Мы доминировали, это вылилось в голы»

Тренер ЦСКА Манель Экспосито высказался о победе команды над махачкалинским «Динамо» (3:1) в 22-м туре Мир РПЛ. 

Армейцы прервали серию из четырех подряд поражений в чемпионате России. 

Что понравилось вам в игре ЦСКА сегодня?

– Для меня огромная честь находиться здесь. Я не привык участвовать в пресс‑конференциях, но сегодня был важный матч. Важно было не только победить, но и показать качественный футбол. Возможно, мы завершили этот непростой период. Мы доминировали, и это вылилось в голы. Надо настаивать на своих принципах, больше держать мяч. Мне кажется, получился достаточно цельный матч.

Как оцените связку Данилов – Лукин?

– Лукин был игроком стартового состава перед зимней паузой, у него была потом травма, он не полностью провел сборы. Он важный игрок для нас. Данилов провел хорошую подготовку в Дубае. Он молодой, и какие‑то ошибки будут, но у него много качеств, чтобы стать хорошим игроком, – сказал Экспосито. 

Всех Армейцев с Победой!!! Надеюсь тёмная полоса прошла!!! ВЕРИМ В КОМАНДУ!!!💓 ЦВБП!!!🥇🏆
Надо использовать перерыв на сборные, для повышения физических кондиций.
Точно и для укрепления морально - волевых кондиций заодно!!!
Надо настаивать на своих принципах, больше держать мяч...
судя по последнему кубковому матчу с Краснодаром... Мойзес именно на этом принципе и настаивал
Да ну на фиг,игра если честно сказать так себе -еще бы они с Махачкалой у себя дома сыграли бы в ничью,это была бы жоп@,что это было Акинфеев побоялся пнуть мяч что ли - не понятно? Вообщем не понятно как дальше будут жить как то не кто из новичков не впечатляет,ну Козлов ещё более менее пытается играть,а с Алвесом то что,то же самое что с Мозесом,хотя говорят якобы травма была
Сенегальцы Ндиай и Гуйе отпраздновали гол «Челси», показав 2 пальца в камеру с отсылкой на победы сборной на Кубке Африки. После игры Ндиай сказал в камеру: «Мы чемпионы Африки»
6 минут назад
Владимир Быстров: «Уровень легионеров РПЛ падает. Часто берут игроков только из-за того, что они иностранцы. В ужесточении лимита есть смысл»
26 минут назад
Константин Генич: «Глушенков из той же породы, что и Аршавин: «Я вас всех крутил-вертел на карусели в парке Горького, играю изящно и красиво». Это человек, который не думает о титулах»
41 минуту назад
Чемпионат Испании. «Барселона» сыграет с «Райо», «Реал» против «Атлетико»
сегодня, 06:23
Кубок английской лиги. Финал. «Арсенал» против «Ман Сити». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
52 минуты назад
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» принимает «Вест Хэм», «Тоттенхэм» против «Ноттингем Форест»
54 минуты назад
«Реал» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 07:27
Победы Петросян и Гуменника, успехи «Краснодара» и ЦСКА, покер Кордобы, Кучеров возглавил гонку бомбардиров НХЛ, поражения «Челси» и «Ливерпуля», казнь иранского борца и другие новости
сегодня, 06:10
Кепа выйдет в старте «Арсенала» на финал Кубка лиги
11 минут назад
Рауль Гарсия о словах Ди Марии про «затухающих» аргентинцев в «Атлетико»: «Это огромный клуб. Люди вне его не знают многих вещей, не стоит придавать значения их словам»
23 минуты назад
Чемпионат Германии. «Майнц» принимает «Айнтрахт», «Аугсбург» против «Штутгарта»
24 минуты назад
Министр спорта ЮАР о Марокко и Кубке Африки: «Мы не позволим никому издеваться над африканским футболом и другими 53 членами КАФ»
38 минут назад
«Бускетс, Хави и Иньеста – образец того, как надо играть в полузащите». Маринкин о кумирах
сегодня, 07:57
Колыванов о Максиме Петрове: «Выполняет огромный объем работы. Заслужил приглашение в сборную»
сегодня, 07:42
FFF осудила расизм в адрес Конате в соцсетях после матча с «Галатасараем»: «Оставляем за собой право предпринять меры, чтобы виновные были выявлены и наказаны»
сегодня, 07:17
Первая лига. СКА проиграл «Арсеналу», «Урал» против «Енисея»
сегодня, 06:56
«Фиорентина» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 06:46
Силкин о том, как «Динамо» играть с «Зенитом»: «Нужны та же самоотдача, что против ЦСКА и «Спартака», и победа, чтобы претендовать на что‑то в РПЛ»
сегодня, 06:36
