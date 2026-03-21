Тренер ЦСКА Экспосито о 3:1 с «Махачкалой»: «Мы завершили этот непростой период, возможно. Надо настаивать на своих принципах, больше держать мяч. Мы доминировали, это вылилось в голы»
Тренер ЦСКА Манель Экспосито высказался о победе команды над махачкалинским «Динамо» (3:1) в 22-м туре Мир РПЛ.
Армейцы прервали серию из четырех подряд поражений в чемпионате России.
– Что понравилось вам в игре ЦСКА сегодня?
– Для меня огромная честь находиться здесь. Я не привык участвовать в пресс‑конференциях, но сегодня был важный матч. Важно было не только победить, но и показать качественный футбол. Возможно, мы завершили этот непростой период. Мы доминировали, и это вылилось в голы. Надо настаивать на своих принципах, больше держать мяч. Мне кажется, получился достаточно цельный матч.
– Как оцените связку Данилов – Лукин?
– Лукин был игроком стартового состава перед зимней паузой, у него была потом травма, он не полностью провел сборы. Он важный игрок для нас. Данилов провел хорошую подготовку в Дубае. Он молодой, и какие‑то ошибки будут, но у него много качеств, чтобы стать хорошим игроком, – сказал Экспосито.
