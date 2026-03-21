«Бавария» забила 97 голов за 27 туров. Рекорд клуба за сезон Бундеслиги – 101 мяч

«Бавария» в четырех голах от собственного рекорда по голам в сезоне Бундеслиги.

«Бавария » забила 97 голов в нынешнем сезоне Бундеслиги. В 27-м туре команда Венсана Компани громит «Унион » со счетом 4:0. До повторения собственного рекорда в Бундеслиге мюнхенцам осталось 4 гола – в сезоне-1971/72 они забили 101 мяч.