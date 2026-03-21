Глава «Видада» одобряет присуждение Марокко победы на Кубке Африки: «Если мы хотим сохранить футбол, нужно уважать правила. Сроки вынесения решения разумны»

Президент марокканского клуба отреагировал на решение по Кубку Африки.

Президент марокканского клуба «Видад» Хишам Аит Менна отреагировал на решение Конфедерации африканского футбола присудить победу Марокко в финале Кубка Африки, а Сенегалу засчитать техническое поражение за уход с поля во время матча.

«Сначала было вынесено судебное решение, затем подана апелляция. Если на каждое решение отводится примерно один месяц, я думаю, что это очень короткие и разумные сроки. Потому что есть подача запроса, есть срок для ответа противоположной стороны, а затем еще один срок для вынесения решения.

Марокко подало жалобу на несоблюдение правил, и мы ждали применения статей 82 и 84, которые были установлены заранее, до начала соревнования.

В тот момент, когда они вручали трофей, мы заявили, что собираемся принять юридические меры. Марокканцы с уважением относились к футболу, с уважением относились к судье... Если мы хотим сохранить этот вид спорта, которым мы увлечены, то должны уважать правила», – сказал Аит Менна в эфире передачи Rothen s’enflamme на RMC Sport.