  • Глава «Видада» одобряет присуждение Марокко победы на Кубке Африки: «Если мы хотим сохранить футбол, нужно уважать правила. Сроки вынесения решения разумны»
9

Президент марокканского клуба отреагировал на решение по Кубку Африки.

Президент марокканского клуба «Видад» Хишам Аит Менна отреагировал на решение Конфедерации африканского футбола присудить победу Марокко в финале Кубка Африки, а Сенегалу засчитать техническое поражение за уход с поля во время матча. 

«Сначала было вынесено судебное решение, затем подана апелляция. Если на каждое решение отводится примерно один месяц, я думаю, что это очень короткие и разумные сроки. Потому что есть подача запроса, есть срок для ответа противоположной стороны, а затем еще один срок для вынесения решения.

Марокко подало жалобу на несоблюдение правил, и мы ждали применения статей 82 и 84, которые были установлены заранее, до начала соревнования.

В тот момент, когда они вручали трофей, мы заявили, что собираемся принять юридические меры. Марокканцы с уважением относились к футболу, с уважением относились к судье... Если мы хотим сохранить этот вид спорта, которым мы увлечены, то должны уважать правила», – сказал Аит Менна в эфире передачи Rothen s’enflamme на RMC Sport.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Le360 Sport
Это самое нелепое и позорное событие в современном футболе.
Ответ &_Bishep_&
ПОЗОР!!!
А что не так?
Ответ Alon Raven
А что не так?
Сначала пошли бить пенальти, затем поиграли 30 минут...и после того как везде пролетели осенило пойти писать жалобу.
А то что гол Сенегала отменили, это не считается.
Хакими уже отказался от этого Кубка, ещё пара игроков и вопрос будет закрыт.
Арабы - не африканцы! Позор Марокко!
странно если бы марроканец ответил бы по другому
Министр спорта ЮАР: «Сенегал – чемпион Африки, матчи не выигрываются в залах заседаний. И почему в Марокко так относятся к женщинам? Мы – более крупная страна с более крупной экономикой»
вчера, 11:18
Арбитр финала Кубка Африки написал в отчете, что глава судейского комитета отговорил его засчитывать Сенегалу техническое поражение после ухода с поля (Филипп Дусе)
20 марта, 18:22
На CAF не давили в вопросе присуждения Марокко победы в Кубке Африки: «Иначе зачем искать юристов по всей Африке – чтобы просто навязать им свой выбор?»
20 марта, 08:53
