«Бавария» не проигрывает 12 матчей подряд – 10 побед, 2 ничьих

«Бавария» не проигрывает 12 матчей подряд.

Сегодня команда Венсана Компани разгромила «Унион » со счетом 4:0 в 27-м туре Бундеслиги. В 12 последних играх во всех турнирах мюнхенцы одержали 10 побед и 2 раза сыграли вничью.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице чемпионата, набрав 70 очков. 4 апреля она встретится с «Фрайбургом».