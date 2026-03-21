  У Кейна 31 гол в 26 матчах сезона Бундеслиги, до рекорда Левандовского – 10 мячей. Форвард «Баварии» забил в 9 из 10 последних игр во всех турнирах
У Кейна 31 гол в 26 матчах сезона Бундеслиги, до рекорда Левандовского – 10 мячей. Форвард «Баварии» забил в 9 из 10 последних игр во всех турнирах

Кейн забил 31-й гол в сезоне Бундеслиги.

Харри Кейн отличился в матче 27-го тура Бундеслиги против «Униона» (4:0, второй тайм). 

На счету форварда «Баварии» 31 мяч в 26 играх текущего чемпионата Германии. До рекорда Роберта Левандовского – 10 голов. 

Англичанин забил в 9 из 10 последних матчей во всех турнирах. Суммарно у него 53 гола в 45 играх сезона за «Баварию» и Англию. 

Подробную статистику 32-летнего Кейна можно увидеть здесь

Кто выиграет ЛЧ?39309 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Будет не просто, но не ни возможно для Харри повторить или даже немного перебить рекорд Левандовски! Удачи Кейну - он точно достоин этого!
даже если и сравняется то Лева как форвард был точно сильнее Кейна.Лева был элитным форвардов в Баварии,мировой уровень.Кейн вряд ли станет игроком мирового уровня в силу возраста
Лёва всё же основную часть карьеры провел в сильной атакующей Баварии, как и сейчас Кейн, а тот в Тоттенхэм, что конечно с ФК Голивуд сравнивать нельзя, не уверен, что Лёва лучше, но точно уверен, что Харри более универсальный футболист, который из глубины прекрасно сам разгоняет атаки и отдает отличные передачи партнерам, а сам затем выдвигается в атаку, что мне больше нравится, чем чистый нап, хоть и безусловно отличный поляк)
Понятно, что Бавария, что доминируют и т.д.
Но блин, Кейн просто машина. Уникальный форвард.
Причём, Лёва даже в свои лучшие годы был Замыкалду, ну то есть классическим наконечником, а Кейн это какой-то монстр по всему полю, который одновременно влияет и рулит игрой всей команды.
ну статистика у Кейн топ,но не более того)для мирового уровня не дотягивает обьективно.а то тут вас послушаешь такое ощущение что Кейн играет на уровне праймовых Месси и Роналду
Играет конечно же. Просто не 10 лет подряд
а потом читаешь у Кордобы 12 голов в 22 турах (
а потом читаешь, 2-3 место в Германии 16 и 15 мячей в 22 и 25 матчах соответственно.
а потом читаешь, Мбаппе 23 в 23 матчах, в т.ч. 8 с пенальти. с игры жалкие 15 в 23 матчах.
а потом смотришь на ваши 12 голов в 22 турах, а там в реальности 20 туров у Кордобы.
Получается у Мбаппе 23 мяча в 28 турах? А у 2 места в Германии 16 мячей в 27 турах?
Бешенный результат. Удачи Кейну👍🏽
Пока что этот мужик идёт на Золотой Мяч
Если бы Кейн реализовывал моменты то уже было бы 41, сегодня мог забить еще пару
Золотую бутсу точно получит. 👍
круто что он свалил из Тотенхема
