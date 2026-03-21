У Кейна 31 гол в 26 матчах сезона Бундеслиги, до рекорда Левандовского – 10 мячей. Форвард «Баварии» забил в 9 из 10 последних игр во всех турнирах
Харри Кейн отличился в матче 27-го тура Бундеслиги против «Униона» (4:0, второй тайм).
На счету форварда «Баварии» 31 мяч в 26 играх текущего чемпионата Германии. До рекорда Роберта Левандовского – 10 голов.
Англичанин забил в 9 из 10 последних матчей во всех турнирах. Суммарно у него 53 гола в 45 играх сезона за «Баварию» и Англию.
Подробную статистику 32-летнего Кейна можно увидеть здесь.
Кто выиграет ЛЧ?39309 голосов
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Но блин, Кейн просто машина. Уникальный форвард.
а потом читаешь, Мбаппе 23 в 23 матчах, в т.ч. 8 с пенальти. с игры жалкие 15 в 23 матчах.
а потом смотришь на ваши 12 голов в 22 турах, а там в реальности 20 туров у Кордобы.
Получается у Мбаппе 23 мяча в 28 турах? А у 2 места в Германии 16 мячей в 27 турах?