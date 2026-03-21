У Кейна 31 гол в 26 матчах сезона Бундеслиги, до рекорда Левандовского – 10 мячей. Форвард «Баварии» забил в 9 из 10 последних игр во всех турнирах

Кейн забил 31-й гол в сезоне Бундеслиги.

Харри Кейн отличился в матче 27-го тура Бундеслиги против «Униона » (4:0, второй тайм).

На счету форварда «Баварии» 31 мяч в 26 играх текущего чемпионата Германии. До рекорда Роберта Левандовского – 10 голов.

Англичанин забил в 9 из 10 последних матчей во всех турнирах. Суммарно у него 53 гола в 45 играх сезона за «Баварию» и Англию.

