Тренер «Махачкалы» Евсеев об 1:3 с ЦСКА: «Пытаемся привить команде стиль армейцев. Соперник хотел реабилитироваться перед болельщиками, мы не выдержали давление»

Тренер «Махачкалы» Евсеев об 1:3 с ЦСКА: пытаемся привить команде стиль армейцев.

Главный тренер махачкалинского «Динамо » Вадим Евсеев высказался о поражении команды от ЦСКА в гостевом матче 22-го тура Мир РПЛ (1:3).

– Вам понравилась игра команды?

– Отличная игра, играли изо всех сил. Понравилось, как команда отреагировала на два пропущенных мяча. Понравилось, что Агаларов забил гол – значит, слушает. Когда мы пришли, то говорили нападающим, как нужно открываться. Вот он открывается и получает моменты.

– Есть какая‑то информация по здоровью Джапо? Когда он уходил с поля, то казалось, что держится за колено.

– У нас любой стык – это что, проблема какая‑то? Мы планировали замену, все нормально.

Такая большая аудитория собралась. Столько журналистов не было даже после кубкового матча.

– Расскажите про план на игру.

– У нас много игроков не играло с «Зенитом», шанс получили те, кто получал мало игрового времени. Планировали сделать акцент на матче с ЦСКА. У армейцев было на сутки больше на восстановление. Им некуда было отступать. Соперник больше хотел реабилитироваться перед своими болельщиками.

Армейцы старались, стремились к нашим воротам, и мы не выдержали это давление в начале матча, пропустили два мяча. Тот стиль, который есть у ЦСКА, мы пытаемся привить с первых дней моей работы. Тут вопрос не в мастерстве, а в сыгранности. Будем стараться, пытаться играть в футбол, который позволит набирать очки.

– Насколько качественно пара центральных защитников ЦСКА действовала под прессингом вашей команды?

– Ну, если наш забитый гол о чем‑то говорит… Или эпизоды, когда защитникам приходилось догонять в последний момент. Все, что было за спину, все, что было по диагонали, оно и проходило. Только мы этим мало пользовались, – сказал Евсеев.