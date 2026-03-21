  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер «Махачкалы» Евсеев об 1:3 с ЦСКА: «Пытаемся привить команде стиль армейцев. Соперник хотел реабилитироваться перед болельщиками, мы не выдержали давление»
8

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев высказался о поражении команды от ЦСКА в гостевом матче 22-го тура Мир РПЛ (1:3). 

Вам понравилась игра команды?

– Отличная игра, играли изо всех сил. Понравилось, как команда отреагировала на два пропущенных мяча. Понравилось, что Агаларов забил гол – значит, слушает. Когда мы пришли, то говорили нападающим, как нужно открываться. Вот он открывается и получает моменты.

Есть какая‑то информация по здоровью Джапо? Когда он уходил с поля, то казалось, что держится за колено.

– У нас любой стык – это что, проблема какая‑то? Мы планировали замену, все нормально. 

Такая большая аудитория собралась. Столько журналистов не было даже после кубкового матча.

Расскажите про план на игру.

– У нас много игроков не играло с «Зенитом», шанс получили те, кто получал мало игрового времени. Планировали сделать акцент на матче с ЦСКА. У армейцев было на сутки больше на восстановление. Им некуда было отступать. Соперник больше хотел реабилитироваться перед своими болельщиками.

Армейцы старались, стремились к нашим воротам, и мы не выдержали это давление в начале матча, пропустили два мяча. Тот стиль, который есть у ЦСКА, мы пытаемся привить с первых дней моей работы. Тут вопрос не в мастерстве, а в сыгранности. Будем стараться, пытаться играть в футбол, который позволит набирать очки.

Насколько качественно пара центральных защитников ЦСКА действовала под прессингом вашей команды?

– Ну, если наш забитый гол о чем‑то говорит… Или эпизоды, когда защитникам приходилось догонять в последний момент. Все, что было за спину, все, что было по диагонали, оно и проходило. Только мы этим мало пользовались, – сказал Евсеев. 

Кто выиграет ЛЧ?37088 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Махачкала
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoЯн Джапо
logoВадим Евсеев
logoМатч ТВ
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Адекватный тренер и классный мужик. И отличный футболист.
И очень уважительно о сопернике. И такое бывает.
Проиграли, но есть и плюс, Евсееву не надо запрыгивать на стол
Евсеева надо брать в Спартак на следующий сезон, он сможет наконец поставить игру
у Евсеева не забалуешь. да атакующий футбол он умеет ставить. зависит от того состава с которым работает. но на расслабоне у него на поле не выходят.
Тем более он спартаковец
Команде очень нужен правый полузащитник - ни для Мрезига, ни для Глушкова, ни для Джавада это не родная позиция. Нужно было зимой попробовать вернуть из Ахмата Абакара Гаджиева, хотя бы в аренду до конца сезона. Тем более, там он почти не играет.
Если сейчас выпадет из строя ещё и Джапо, то дела будут совсем плохи
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ЦСКА прервал серию из 4 поражений в РПЛ, обыграв махачкалинское «Динамо»
вчера, 14:59
ЦСКА обыграл «Динамо» Махачкала – 3:1. У Кармо 1+1, Мусаев забил после выхода вместо Гонду
вчера, 14:57
У Гонду 0+0, желтая и красная в 5 матчах за ЦСКА после перехода из «Зенита» в обмен на Дивеева. Вышедший вместо аргентинца Мусаев через 8 минут забил «Махачкале»
вчера, 14:50
Рекомендуем
Главные новости
Владимир Быстров: «Уровень легионеров РПЛ падает. Часто берут игроков только из-за того, что они иностранцы. В ужесточении лимита есть смысл»
16 минут назад
Константин Генич: «Глушенков из той же породы, что и Аршавин: «Я вас всех крутил-вертел на карусели в парке Горького, играю изящно и красиво». Это человек, который не думает о титулах»
31 минуту назад
Чемпионат Испании. «Барселона» сыграет с «Райо», «Реал» против «Атлетико»
сегодня, 06:23
Кубок английской лиги. Финал. «Арсенал» против «Ман Сити». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
42 минуты назад
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» принимает «Вест Хэм», «Тоттенхэм» против «Ноттингем Форест»
44 минуты назад
Сирена ищет маркетолога для продвижениях наших спецпроектов – присылайте резюме, будем знакомиться!
49 минут назадВакансия
«Реал» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 07:27
Победы Петросян и Гуменника, успехи «Краснодара» и ЦСКА, покер Кордобы, Кучеров возглавил гонку бомбардиров НХЛ, поражения «Челси» и «Ливерпуля», казнь иранского борца и другие новости
сегодня, 06:10
«Арсенал» или «Сити»? Решающая схватка за кубок ждет вас на «Уэмбли»! Сделайте ставку с фрибетом 7777 рублей от Лиги Ставок
сегодня, 06:00Промо
Чемпионат Италии. «Рома» примет «Лечче», «Интер» в гостях у «Фиорентины»
сегодня, 05:49
Ко всем новостям
Последние новости
Рауль Гарсия о словах Ди Марии про «затухающих» аргентинцев в «Атлетико»: «Это огромный клуб. Люди вне его не знают многих вещей, не стоит придавать значения их словам»
13 минут назад
Чемпионат Германии. «Майнц» принимает «Айнтрахт», «Аугсбург» против «Штутгарта»
14 минут назад
Министр спорта ЮАР о Марокко и Кубке Африки: «Мы не позволим никому издеваться над африканским футболом и другими 53 членами КАФ»
28 минут назад
«Бускетс, Хави и Иньеста – образец того, как надо играть в полузащите». Маринкин о кумирах
52 минуты назад
Колыванов о Максиме Петрове: «Выполняет огромный объем работы. Заслужил приглашение в сборную»
сегодня, 07:42
FFF осудила расизм в адрес Конате в соцсетях после матча с «Галатасараем»: «Оставляем за собой право предпринять меры, чтобы виновные были выявлены и наказаны»
сегодня, 07:17
Первая лига. СКА проиграл «Арсеналу», «Урал» против «Енисея»
сегодня, 06:56
«Фиорентина» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 06:46
Силкин о том, как «Динамо» играть с «Зенитом»: «Нужны та же самоотдача, что против ЦСКА и «Спартака», и победа, чтобы претендовать на что‑то в РПЛ»
сегодня, 06:36
Кэрролл выиграл дебютный матч в качестве и.о. тренера «Дагенхэма» из 6-й лиги. Экс-форвард владеет клубом вместе с катарцами
сегодня, 06:17
Рекомендуем