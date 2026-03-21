Тренер ЦСКА Экспосито о месте Мойзеса в команде: «Будущее никто не может предсказать, поэтому никто не ответит на этот вопрос»

Тренер ЦСКА о Мойзесе: будущее никто не может предсказать.

Тренер ЦСКА Манель Экспосито прокомментировал ситуацию с Мойзесом Барбозой .

Ранее стало известно, что бразилец отстранен от работы с основной командой после перепалки с главным тренером Фабио Челестини. Мойзес не попал в заявку на матч против махачкалинского «Динамо» в 22-м туре Мир РПЛ (3:1).

– В будущем ЦСКА есть место для Мойзеса?

– Не считаю, что вы должны этот вопрос адресовать мне. Будущее никто не может предсказать, поэтому вам никто не ответит на этот вопрос, – сказал Экспосито.