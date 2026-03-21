Кордоба обогнал Хиля и возглавил список бомбардиров Мир РПЛ с 13 мячами после покера «Пари НН»

Кордоба вышел 1-е место в списке лучших бомбардиров РПЛ.

Джон Кордоба забил 10-й, 11-й, 12-й и 13-й голы в сезоне Мир РПЛ .

Нападающий «Краснодара » оформил дубль за 12 минут матча 22-го тура Мир РПЛ с «Пари НН», а во втором тайме забил еще два гола.

В списке лучших бомбардиров текущего чемпионата колумбиец обогнал Брайана Хиля из «Балтики» – 13 против 12 мячей. Алексей Батраков («Локомотив») и Эдуард Сперцян («Краснодар») забили по 11 голов.

