Кордоба обогнал Хиля и возглавил список бомбардиров Мир РПЛ с 13 мячами после покера «Пари НН»
Джон Кордоба забил 10-й, 11-й, 12-й и 13-й голы в сезоне Мир РПЛ.
Нападающий «Краснодара» оформил дубль за 12 минут матча 22-го тура Мир РПЛ с «Пари НН», а во втором тайме забил еще два гола.
В списке лучших бомбардиров текущего чемпионата колумбиец обогнал Брайана Хиля из «Балтики» – 13 против 12 мячей. Алексей Батраков («Локомотив») и Эдуард Сперцян («Краснодар») забили по 11 голов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
