Кордоба забил 10 голов в 4-м сезоне РПЛ подряд. Только у него и Сперцяна такая серия

Джон Кордоба преодолел отметку в 10 голов в четвертом подряд сезоне РПЛ .

Форвард «Краснодара » сделал дубль в матче с «Пари НН » в 22-м туре чемпионата России (2:0, первый тайм). Сейчас на счету колумбийца 11 мячей.

Среди нынешних игроков РПЛ 10+ голов в 4 подряд сезонах также забил партнер Кордобы по команде Эдуард Сперцян .