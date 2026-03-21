Обновленные «Химки» начнут сезон во Второй лиге Б под названием «Космос» 29 марта. Клуб утвердил новую эмблему (Sport Baza)

Обновленные «Химки» будут выступать под названием «Космос».

Обновленные «Химки» начнут сезон 29 марта во Второй лиге Б.

Ранее сообщалось , что владельцы клуба выкупили ФК «Космос » из Долгопрудного.

По информации Sport Baza, команда утвердила новую эмблему и сохранит название «Космос». Регистрировать бренд «Стрелец» не стали.

Всех бывших сотрудников «Космоса» и «Химок» объединили в одну структуру. Базироваться клуб будет на стадионе «Новые Химки». Часть матчей также может пройти на стадионе «Салют» в Долгопрудном. Домашняя форма «Космоса» будет красной.

Изображение: телеграм-канал Sport Baza