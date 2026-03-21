Обновленные «Химки» начнут сезон во Второй лиге Б под названием «Космос» 29 марта. Клуб утвердил новую эмблему (Sport Baza)
Обновленные «Химки» будут выступать под названием «Космос».
Обновленные «Химки» начнут сезон 29 марта во Второй лиге Б.
Ранее сообщалось, что владельцы клуба выкупили ФК «Космос» из Долгопрудного.
По информации Sport Baza, команда утвердила новую эмблему и сохранит название «Космос». Регистрировать бренд «Стрелец» не стали.
Всех бывших сотрудников «Космоса» и «Химок» объединили в одну структуру. Базироваться клуб будет на стадионе «Новые Химки». Часть матчей также может пройти на стадионе «Салют» в Долгопрудном. Домашняя форма «Космоса» будет красной.
Изображение: телеграм-канал Sport Baza
Кто выиграет ЛЧ?32933 голоса
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Sport Baza
40 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Запашок от схемы тот же.