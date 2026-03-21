  • Обновленные «Химки» начнут сезон во Второй лиге Б под названием «Космос» 29 марта. Клуб утвердил новую эмблему (Sport Baza)
Обновленные «Химки» будут выступать под названием «Космос».

Обновленные «Химки» начнут сезон 29 марта во Второй лиге Б. 

Ранее сообщалось, что владельцы клуба выкупили ФК «Космос» из Долгопрудного. 

По информации Sport Baza, команда утвердила новую эмблему и сохранит название «Космос». Регистрировать бренд «Стрелец» не стали. 

Всех бывших сотрудников «Космоса» и «Химок» объединили в одну структуру. Базироваться клуб будет на стадионе «Новые Химки». Часть матчей также может пройти на стадионе «Салют» в Долгопрудном. Домашняя форма «Космоса» будет красной. 

Изображение: телеграм-канал Sport Baza

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Sport Baza
Вторая серия «Химки в космосе»
Ответ T622222
Даже страшнее: "Химки ИЗ космоса"
Ответ T622222
😂😂😂
Садыгов начинал с Олимпа из Долгопрудного, вроде его тоже с Химками объединяли.
Запашок от схемы тот же.
Ответ NoN
Ещё и Терюшковым очень неприятно пахнуло).
В тэгах указаны Садыгов и Юран?
Ответ Knife707
Их симбиоз на новой эмблеме, где стела пробивает очередной сундук с новым схематозом
Ответ Knife707
Только Терюшков!
Тренером "Космоса" будет Сергей Уран.
Ответ Фут.Боль
Sergey Uranus
Отвратительное «лого» 🤮
Галактикос...Бастрыкин рассмотреть там ничего не хочет?
Небесная лига, космические тела
Космос, кентавр который стреляет из лука и при этом будто тетива за его шеей, крылатый мяч, Химки. Ещё эпичного взрыва на заднем фоне не хватает.
Мужики, мы не хотим играть! Мы просто наблюдаем!
Поясните, кто знает, что общего у космоса и кентавра с луком?
Ответ ЕгориЙ
Намек на созвездие стрельца похоже.
