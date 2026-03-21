Слот об 1:2: «Брайтон» был ближе к третьему голу, чем мы ко второму. Играть здесь всегда сложно, но такой клуб, как «Ливерпуль», должен добиваться результата»

Арне Слот прокомментировал поражение от «Брайтона».

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвел итоги игры с «Брайтоном» в 31-м туре АПЛ (1:2).

«В «Ливерпуле » всегда ощущается давление, как на меня, так и на игроков. Это абсолютно нормально. Мы вышли в четвертьфинал Кубка Англии и Лиги чемпионов, и в чемпионате нам тоже нужно попасть [в зону Лиги чемпионов].

Играть на выезде с «Брайтоном » всегда было сложно – и так будет и впредь, если они продолжат подписывать игроков того же качества, что и сейчас. Есть и другие матчи [в которых мы не добились положительного результата]: например, на прошлой неделе мы вели со счетом 1:0 к последней минуте матча против «Тоттенхэма», но не выиграли. Но такой клуб, как «Ливерпуль», должен быть в состоянии добиться результата на выезде в Брайтоне.

Что-то пошло не так еще до начала этой игры – мы провели хороший матч [с «Галатасараем»] и думали, что в следующем сыграем так же или даже лучше, но Салах и Алиссон получили травмы [перед матчем], а потом Экитике травмировался на второй минуте.

«Брайтон» заслужил победу, если посмотреть на второй тайм. В первом тайме игра была равной.

Я думал, что нам необязательно набирать 24 очка, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Надеюсь, я прав, потому что мы уже не сможем это сделать. Мы понимаем, что это был финал, и мы продолжали стараться и во втором тайме, несколько раз были близки к тому, чтобы сравнять счет, но «Брайтон» был еще ближе к третьему голу», – сказал Слот.