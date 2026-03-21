  • Слот об 1:2: «Брайтон» был ближе к третьему голу, чем мы ко второму. Играть здесь всегда сложно, но такой клуб, как «Ливерпуль», должен добиваться результата»
47

Слот об 1:2: «Брайтон» был ближе к третьему голу, чем мы ко второму. Играть здесь всегда сложно, но такой клуб, как «Ливерпуль», должен добиваться результата»

Арне Слот прокомментировал поражение от «Брайтона».

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвел итоги игры с «Брайтоном» в 31-м туре АПЛ (1:2).

«В «Ливерпуле» всегда ощущается давление, как на меня, так и на игроков. Это абсолютно нормально. Мы вышли в четвертьфинал Кубка Англии и Лиги чемпионов, и в чемпионате нам тоже нужно попасть [в зону Лиги чемпионов].

Играть на выезде с «Брайтоном» всегда было сложно – и так будет и впредь, если они продолжат подписывать игроков того же качества, что и сейчас. Есть и другие матчи [в которых мы не добились положительного результата]: например, на прошлой неделе мы вели со счетом 1:0 к последней минуте матча против «Тоттенхэма», но не выиграли. Но такой клуб, как «Ливерпуль», должен быть в состоянии добиться результата на выезде в Брайтоне.

Что-то пошло не так еще до начала этой игры – мы провели хороший матч [с «Галатасараем»] и думали, что в следующем сыграем так же или даже лучше, но Салах и Алиссон получили травмы [перед матчем], а потом Экитике травмировался на второй минуте. 

«Брайтон» заслужил победу, если посмотреть на второй тайм. В первом тайме игра была равной.

Я думал, что нам необязательно набирать 24 очка, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Надеюсь, я прав, потому что мы уже не сможем это сделать. Мы понимаем, что это был финал, и мы продолжали стараться и во втором тайме, несколько раз были близки к тому, чтобы сравнять счет, но «Брайтон» был еще ближе к третьему голу», – сказал Слот. 

Если эти проигрыши ведут к назначению Алонсо, то я рад. Уже целый год нет нормальной, убедительной игры
Ответ Салауат Нуралиев
Если эти проигрыши ведут к назначению Алонсо, то я рад. Уже целый год нет нормальной, убедительной игры
А где гарантии что Алонсо не провалится ?)
Ответ bezymniygarry
А где гарантии что Алонсо не провалится ?)
Есть гарантии, что нынешний физрук уже провалился. А будет ещё хуже, если его оставить.
Стелит как 7хаг
Оставит приемнику хоть ЛЕ на следующий сезон?
Ответ therealgreenman
Оставит приемнику хоть ЛЕ на следующий сезон?
К сожалению не факт
Ответ therealgreenman
Оставит приемнику хоть ЛЕ на следующий сезон?
Он же острил что Клопп ему оставил подарок в виде 4 места. Видимо хочет преемнику оставить подарок еще круче
Как человек взявший титул в прошлом сезоне в одну калитку провалился ?
Мне кажется проблема не в тренера
Ответ bezymniygarry
Как человек взявший титул в прошлом сезоне в одну калитку провалился ? Мне кажется проблема не в тренера
А как Киву возьмет скудетто в Интере, вылетев в ЛЧ от Буде Глимпта? Багаж это конечно мем, но сила инерции - реальна
Ответ Ondrej
А как Киву возьмет скудетто в Интере, вылетев в ЛЧ от Буде Глимпта? Багаж это конечно мем, но сила инерции - реальна
не возьмёт
Slot up - проводить ужасную ротацию

Slot out - вылететь

Slot in - дать интервью

Slot off - вылететь из ЛЧ
Да признайся уже, что ты не в состоянии дальше тут тренировать.
Ответ anshef
Да признайся уже, что ты не в состоянии дальше тут тренировать.
Зачем ?
Обычное интервью GPTСлота.
Ушел Клопп, ушла из Ливерпуля душа. Все хорошее было благодаря Юргену, он был тем, кто скреплял команду и коллектив. Очень обидно
Ответ Ondrej
Ушел Клопп, ушла из Ливерпуля душа. Все хорошее было благодаря Юргену, он был тем, кто скреплял команду и коллектив. Очень обидно
Ливерпуль и до Клоппа брал трофеи) Хоть и давно) Клопп с 2015 г. тренировал Ливерпуль и за это время одно чемпионство и одна ЛЧ) Достижения скромные за столько лет) Придет нормальный тренер и про все хорошее с Клоппом забудут)
Ответ Андрюха с района
Ливерпуль и до Клоппа брал трофеи) Хоть и давно) Клопп с 2015 г. тренировал Ливерпуль и за это время одно чемпионство и одна ЛЧ) Достижения скромные за столько лет) Придет нормальный тренер и про все хорошее с Клоппом забудут)
Ну да, это Клопп выиграл главные трофеи Европы с командой вечных неудачников, так что та вернулась в статус суперклуба и теперь может тратить 500 лямов за лето. Забудут хорошее Клоппа, ну ну
Но мой Слот
Свитый из песен и слов,
Всем моим бедам назло,
Вовсе не так уж плох.🤣
Мимо ЛЧ, похоже
Ответ Давид Шамаев
Мимо ЛЧ, похоже
УЕФА подтверждает, что команда, занявшая 7-е место в Премьер-лиге в этом сезоне, получит право участвовать в Лиге чемпионов 2026/27, если:
• «Астон Вилла» выигрывает Лигу Европы и занимает 5-6 место.
• «Ливерпуль» выигрывает Лигу чемпионов и занимает 5-6 место.

всего-то))
Ответ Любезный Коссутий
УЕФА подтверждает, что команда, занявшая 7-е место в Премьер-лиге в этом сезоне, получит право участвовать в Лиге чемпионов 2026/27, если: • «Астон Вилла» выигрывает Лигу Европы и занимает 5-6 место. • «Ливерпуль» выигрывает Лигу чемпионов и занимает 5-6 место. всего-то))
Понял, спасибо
Материалы по теме
Слот о результативности Салаха: «Он установил настолько высокие стандарты, что люди удивляются, когда он не забивает несколько матчей подряд. Но у Экитике и Гакпо тоже не так много голов»
28 февраля, 11:29
Слот о 3:0 с «Брайтоном»: «Игра более равная, чем показывает счет. Сегодня была возможность прессинговать, что в других матчах невозможно. АПЛ – не про розыгрыши, а про стандарты»
14 февраля, 22:41
Слот о пенальти «Ман Сити»: «Не уверен, получил бы «Ливерпуль» такой на другой стороне поле. Контакт был, но Алиссон сфолил, когда Нунеш уже не мог дотянуться до мяча»
9 февраля, 15:17
Рекомендуем
Главные новости
Угальде не забивает в РПЛ с октября – 8 матчей подряд
11 минут назад
«Динамо» – «Зенит». Тюкавин, Соболев, Маринкин, Джон Джон играют. Онлайн-трансляция
18 минут назадLive
«Барселона» – «Райо Вальекано». Ямаль и Рафинья в старте. Онлайн-трансляция
18 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Барселона» играет с «Райо», «Реал» против «Атлетико»
19 минут назадLive
Чемпионат России. «Динамо» против «Зенита», «Спартак» победил «Оренбург», «Локомотив» сыграет с «Акроном»
19 минут назадLive
У «Спартака» 4 победы и 2 поражения при Карседо. В РПЛ впервые не пропустили
31 минуту назад
Полех дебютировал за «Спартак» в возрасте 16 лет и трех месяцев. Это второй результат в истории клуба после Ребко
37 минут назад
«Спартак» обыграл «Оренбург» на выезде – 2:0. Забили Ливай и Литвинов
41 минуту назад
Идар Шумахов: «Дайте «Краснодару» 11 Пальцевых, и они выиграют ЛЧ»
47 минут назад
Мяч попал в руку Маркиньосу в штрафной «Спартака» после рикошета от Зобнина. Игроки «Оренбурга» требовали пенальти, Шафеев и ВАР не вмешались
49 минут назадФото
Ко всем новостям
Последние новости
Мирослав Богосовац: «Лангович написал мне после игры – я знаю, что он не специально. Такое в футболе бывает, главное, что я не получил серьезной травмы»
13 минут назадВидео
Первая лига. «Урал» уступил «Енисею», «Спартак» Кострома принимает «Шинник», СКА проиграл «Арсеналу»
19 минут назадLive
Осипенко не сыграет с «Зенитом», сообщил Гусев: «У Макса небольшое повреждение, сегодня он не сможет участвовать»
29 минут назад
Педро не сыграет с «Динамо», сообщил Семак: «Он получил небольшое повреждение и не готовился к этому матчу»
40 минут назад
«Крылья Советов» – «Рубин». Чинеду и Кузяев играют. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
52 минуты назад
Мостовой о Челестини и Мойзесе: «Такое происходит в каждой команде, ситуация вскоре успокоится. Все лижут тренера, когда команда побеждает, но ножик в спину воткнут, когда проигрывает»
сегодня, 12:19
Алексей Шпилевский: «Пари НН» не на пять голов слабее «Краснодара». На ничью мы не наиграли, но не заслужили такую разницу мячей»
сегодня, 11:56
Кель покинул пост спортивного директора «Боруссии» по соглашению сторон
сегодня, 11:43
Директор ЖФК «Спартак» Терехова: «Женский футбол начинают уважать, он становится узнаваемым. Это уже не считается чем-то странным, болельщиков все больше»
сегодня, 10:30
Габриэл считает Холанда своим сильнейшим соперником в АПЛ: «Это топ-футболист. Нам нравится играть друг против друга, это весело»
сегодня, 10:20
Рекомендуем