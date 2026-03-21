Слот об 1:2: «Брайтон» был ближе к третьему голу, чем мы ко второму. Играть здесь всегда сложно, но такой клуб, как «Ливерпуль», должен добиваться результата»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвел итоги игры с «Брайтоном» в 31-м туре АПЛ (1:2).
«В «Ливерпуле» всегда ощущается давление, как на меня, так и на игроков. Это абсолютно нормально. Мы вышли в четвертьфинал Кубка Англии и Лиги чемпионов, и в чемпионате нам тоже нужно попасть [в зону Лиги чемпионов].
Играть на выезде с «Брайтоном» всегда было сложно – и так будет и впредь, если они продолжат подписывать игроков того же качества, что и сейчас. Есть и другие матчи [в которых мы не добились положительного результата]: например, на прошлой неделе мы вели со счетом 1:0 к последней минуте матча против «Тоттенхэма», но не выиграли. Но такой клуб, как «Ливерпуль», должен быть в состоянии добиться результата на выезде в Брайтоне.
Что-то пошло не так еще до начала этой игры – мы провели хороший матч [с «Галатасараем»] и думали, что в следующем сыграем так же или даже лучше, но Салах и Алиссон получили травмы [перед матчем], а потом Экитике травмировался на второй минуте.
«Брайтон» заслужил победу, если посмотреть на второй тайм. В первом тайме игра была равной.
Я думал, что нам необязательно набирать 24 очка, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Надеюсь, я прав, потому что мы уже не сможем это сделать. Мы понимаем, что это был финал, и мы продолжали стараться и во втором тайме, несколько раз были близки к тому, чтобы сравнять счет, но «Брайтон» был еще ближе к третьему голу», – сказал Слот.
Мне кажется проблема не в тренера
Slot out - вылететь
Slot in - дать интервью
Slot off - вылететь из ЛЧ
• «Астон Вилла» выигрывает Лигу Европы и занимает 5-6 место.
• «Ливерпуль» выигрывает Лигу чемпионов и занимает 5-6 место.
