Защита Секача будет добиваться более мягкой статьи для футболиста – «Убийство, совершенное в состоянии аффекта». Адвокаты ссылаются на действия мошенников (Mash)

Защита Секача хочет добиться применения более мягкой статьи для своего клиента.

Ранее сообщалось, что 20-летнему игроку «Урала-2» предъявили обвинение в убийстве жительницы Москвы. Секач признал вину, но заявил, что действовал под влиянием мошенников и был уверен, что участвует в операции спецслужб.

Как сообщает «Радио 1» со ссылкой на телеграм-канал Mash, защита футболиста добиваться переквалификации обвинения на более мягкую статью – «Убийство, совершенное в состоянии аффекта».

По мнению адвокатов, Секач мог совершить преступление под давлением мошенников, которые якобы угрожали ему и его родственникам расправой, а также тюремным сроком.

