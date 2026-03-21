  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Защита Секача будет добиваться более мягкой статьи для футболиста – «Убийство, совершенное в состоянии аффекта». Адвокаты ссылаются на действия мошенников (Mash)
40

Защита Секача будет добиваться более мягкой статьи для футболиста – «Убийство, совершенное в состоянии аффекта». Адвокаты ссылаются на действия мошенников (Mash)

Защита Секача хочет добиться применения более мягкой статьи для своего клиента.

Стали известны планы защиты Даниила Секача относительно судебного разбирательства. 

Ранее сообщалось, что 20-летнему игроку «Урала-2» предъявили обвинение в убийстве жительницы Москвы. Секач признал вину, но заявил, что действовал под влиянием мошенников и был уверен, что участвует в операции спецслужб.

Как сообщает «Радио 1» со ссылкой на телеграм-канал Mash, защита футболиста добиваться переквалификации обвинения на более мягкую статью – «Убийство, совершенное в состоянии аффекта».

По мнению адвокатов, Секач мог совершить преступление под давлением мошенников, которые якобы угрожали ему и его родственникам расправой, а также тюремным сроком.

Игрок «Урала-2» грабил и убивал по наводке телефонных мошенников. Его отправили в СИЗО

Кто выиграет ЛЧ?32932 голоса
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Радио 1»
происшествия
logoУрал
Даниил Секач
logoПервая лига
logoУрал-2
logoпремьер-лига Россия
40 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Какой аффект, если он заранее готовился. Впаять по полной, чтобы другие не попали в такую же ситуацию!
Ответ Михо
Адвокатов можно понять, если не пожизненное, то поедет кое куда и может вернуться
Ответ Михо
Видимо дочь убитой женщины тоже насиловал в «аффекте» и издевался над ней весь следующий день
Убил мать. Ребенок сирота. По сговору. Ограбил и изнасиловал. Это чистое ПЖ и адвокаты тупо бабки зарабатывают.
Ответ T622222
Нанимают адвоката,подкуают судью, и через лет 10 выходят. А потом соседи боятся такую гопоту.
Секач мог совершить преступление под давлением мошенников...
Эффект Долиной что ли?
Ответ Сергей Круг
Эффект Зловещей Долиной
Вышки мало таким ########.
Уважаемый админ! Прежде чем выписывать баны комментаиорам - надо интересоваться ,не писали ли они под воздействием мощенников!

Как вам такая идея?
Состояние аффекта не длится сутки. В состоянии аффекта человек всё делает иррационально? А у этого был умысел и убийство это только часть преступного деяния.
Какой аффект?
Делал всё осознанно.
Тем более, какие карты должны быть у мошенников, чтобы пойти и убить человека?
Какая расправа, за что?
Расскажут про любовницу/любовника?
Сольют дикпик в сеть?
Чушь же.
Поэтому пусть по полной идёт сидеть.
В состоянии аффекта его зачали. А адвокаты БМП о состоянии аффекты при совершении преступления. Бабушек через дорогу он не переводил, чтобы просить о смягчении наказания ?
Какое смягчение?Пожизненное и точка.Там урод еще тот.
Убийство, совершенное в состоянии дефекта.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мать девушки обвиняемого в убийстве женщины Секача: «Таких мальчиков, как Даня, сейчас еще надо поискать. Он очень добрый, отзывчивый, всегда первый оказывал внимание, помощь»
вчера, 20:58
Мать обвиняемого в убийстве москвички Секача зачитала его письмо из СИЗО на шоу «Пусть говорят»: «Мне безумно стыдно, прошу у вас прощения. Меня просто обманули очень сильно»
вчера, 17:59
Задержан 17-летний курьер, забравший деньги убитой Секачом из «Урала-2» предпринимательницы. СК устанавливает личность 4-го участника преступления
18 марта, 15:59
Рекомендуем
Главные новости
Тренер ЦСКА Экспосито о месте Мойзеса в команде: «Будущее никто не может предсказать, поэтому никто не ответит на этот вопрос»
7 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Ниццы», «Монако» Головина в воскресенье сыграет с «Лионом»
8 минут назадLive
Чемпионат Италии. «Милан» против «Торино», «Ювентус» сыграет с «Сассуоло»
13 минут назад
Кордоба забил 10-й и 11-й голы в сезоне РПЛ. Больше только у Хиля – 12
18 минут назад
Слот об 1:2: «Брайтон» был ближе к третьему голу, чем мы ко второму. Играть здесь всегда сложно, но такой клуб, как «Ливерпуль», должен добиваться результата»
28 минут назад
Кордоба забил 10 голов в 4-м сезоне РПЛ подряд. Только у него и Сперцяна такая серия
31 минуту назад
«Краснодар» – «Пари НН». 2:0 – Кордоба сделал дубль в первые 12 минут. Онлайн-трансляция
43 минуты назадLive
Обновленные «Химки» начнут сезон во Второй лиге Б под названием «Космос» 29 марта. Клуб утвердил новую эмблему (Sport Baza)
45 минут назадФото
Чемпионат России. ЦСКА победил «Махачкалу», «Краснодар» против «Пари НН», «Ахмат» победил «Ростов», «Зенит» сыграет с «Динамо» в воскресенье
сегодня, 14:58
Амаду Онана о футболке Месси: «Единственная, которую я не стирал. Но она не пахнет, Лео даже не вспотел! Я три недели тренировался говорить фразу на испанском»
сегодня, 15:06
Ко всем новостям
Последние новости
«Хайденхайм» – «Байер». 2:3 – Шик сделал дубль. Онлайн-трансляция
1 минуту назадLive
У Кейна 31 гол в 26 матчах сезона Бундеслиги, до рекорда Левандовского – 10 мячей. Форвард «Баварии» забил в 9 из 10 последних матчей во всех турнирах
3 минуты назад
«Бавария» – «Унион». 4:0 – Гнабри сделал дубль. Онлайн-трансляция
9 минут назадLive
Первая лига. «Уфа» победила «Волгу», «Черноморец» в гостях у «КАМАЗа»
сегодня, 14:05Live
Тренер «Махачкалы» Евсеев об 1:3 с ЦСКА: «Пытаемся привить команде стиль армейцев. Соперник хотел реабилитироваться перед болельщиками, мы не выдержали давление»
16 минут назад
Чемпионат Испании. «Севилья» против «Валенсии», «Барселона» примет «Райо Вальекано» в воскресенье, «Реал» встретится с «Атлетико»
сегодня, 15:00
Альба после 5-матчевой серии без побед «Ростова»: «Не знаю, почему Бог не смотрит на нас. Нам сегодня просто не повезло»
сегодня, 14:50
Александр Григорян: «Талалаев ответственный за отсутствие скуки в РПЛ. Его дисквалификация скажется на игроках «Балтики», это его авторский проект»
сегодня, 14:34
Александр Мостовой: «Мелкадзе заслужил вызов в сборную. Но почему Дзюбу, например, не вызвали?»
сегодня, 14:20
«Куртуа – лучший вратарь в мире. Если бы он не сделал 2-3 сэйва в гостях у «Ман Сити», матч был бы намного сложнее». Гути о травме Тибо
сегодня, 13:58
Рекомендуем