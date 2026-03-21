Защита Секача будет добиваться более мягкой статьи для футболиста – «Убийство, совершенное в состоянии аффекта». Адвокаты ссылаются на действия мошенников (Mash)

Защита Секача будет добиваться более мягкой статьи для футболиста – «Убийство, совершенное в состоянии аффекта». Адвокаты ссылаются на действия мошенников
Защита Секача хочет добиться применения более мягкой статьи для своего клиента.
Стали известны планы защиты Даниила Секача относительно судебного разбирательства.
Ранее сообщалось, что 20-летнему игроку «Урала-2» предъявили обвинение в убийстве жительницы Москвы. Секач признал вину, но заявил, что действовал под влиянием мошенников и был уверен, что участвует в операции спецслужб.
Как сообщает «Радио 1» со ссылкой на телеграм-канал Mash, защита футболиста добиваться переквалификации обвинения на более мягкую статью – «Убийство, совершенное в состоянии аффекта».
По мнению адвокатов, Секач мог совершить преступление под давлением мошенников, которые якобы угрожали ему и его родственникам расправой, а также тюремным сроком.
Игрок «Урала-2» грабил и убивал по наводке телефонных мошенников. Его отправили в СИЗО
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Радио 1»
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Эффект Долиной что ли?
Как вам такая идея?
Делал всё осознанно.
Тем более, какие карты должны быть у мошенников, чтобы пойти и убить человека?
Какая расправа, за что?
Расскажут про любовницу/любовника?
Сольют дикпик в сеть?
Чушь же.
Поэтому пусть по полной идёт сидеть.