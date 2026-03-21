ЦСКА прервал серию из 4 поражений в РПЛ, обыграв махачкалинское «Динамо»

ЦСКА прервал серию из 4 поражений подряд в Мир РПЛ .

Команда Фабио Челестини, пропускавшего встречу из-за дисквалификации, сегодня обыграла махачкалинское «Динамо » (3:1).

До этого было 4 подряд поражения – от «Балтики», «Динамо», «Ахмата» и «Краснодара».

ЦСКА одержал 12-ю победу в сезоне РПЛ и на данный момент идет 4-м, набрав 39 очков.