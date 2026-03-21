Альба после 5-матчевой серии без побед «Ростова»: «Не знаю, почему Бог не смотрит на нас. Нам сегодня просто не повезло»
Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба считает, что в матче 22‑го тура Мир РПЛ против «Ахмата» (0:1) его команде не хватило удачи.
После возобновления сезона у «Ростова» четыре поражения и ничья во всех турнирах.
– «Ростов» в весенней части чемпионата всем дает бой, но очков не так много, как хотелось бы. Психологически это не давит на ребят?
– Психологически это тяжело для нас, потому что мы работаем, тренируемся, правильно играем и создаем моменты. Не знаю, почему Бог не смотрит на нас. Просто нам сегодня не повезло, – сказал Альба.
Просто он фанат АПЛ, только их смотрит.
Создают моменты, правильно играют, хорошо тренеруются, а результата нет. Почему? Хочу подсказать Альбе. Работая с Карпиным игра была. Многие посчитали, с уходом Карпина в тренеровочном процессе ничего не изменилось. Изменилось. Изменился почерк командной игры, физически команда не изменилась. При Карпине в каждой линии были лидеры, способные взять в свои руки любую ситуацию, они могли выполнять все требования тренера и не боялись ответственности за принятые дествия. Сейчас таких лидеров в команде нет. Игроки есть , а лидеров, способных повести за собой нет. Естественно почерк и игра команды изменились. А на всякое изменнение требуется терпение и время. Игроки боятся брать на себя ответственность за создаваемые моменты, за удары по воротам за точный пас и тд. Снова надо нигрывать связи. Альбе , без Карпина, надо вывести собственных лидеров, на которых он мог опиреться . Такие футболисты в команде есть, их только надо поддержать. И ещё, всякие экстремальные решения по тренерам и игрокам приведут к непоправимым последствиям.
С Валерой игра Ростова была интересней. Да, много пропускали, и очень много глупых мячей. Но и достаточно много забивали . Второй тайм не смотрел, знаю, что лучше первого дня Ростова. По первому тайму, вообще, не понятно, во что играет Ростов. Бей беги, всё на авось. И так в каждой игре почти.
