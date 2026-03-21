  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Альба после 5-матчевой серии без побед «Ростова»: «Не знаю, почему Бог не смотрит на нас. Нам сегодня просто не повезло»
25

Альба после 5-матчевой серии без побед «Ростова»: «Не знаю, почему Бог не смотрит на нас. Нам сегодня просто не повезло»

Альба о 5-матчевой серии без побед «Ростова»: не знаю, почему Бог не смотрит на нас.

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба считает, что в матче 22‑го тура Мир РПЛ против «Ахмата» (0:1) его команде не хватило удачи.

После возобновления сезона у «Ростова» четыре поражения и ничья во всех турнирах. 

– «Ростов» в весенней части чемпионата всем дает бой, но очков не так много, как хотелось бы. Психологически это не давит на ребят?

– Психологически это тяжело для нас, потому что мы работаем, тренируемся, правильно играем и создаем моменты. Не знаю, почему Бог не смотрит на нас. Просто нам сегодня не повезло, – сказал Альба.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
Ростов
премьер-лига Россия
Ахмат
Джонатан Альба
Матч ТВ
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Просто он фанат АПЛ, только их смотрит.
Создают моменты, правильно играют, хорошо тренеруются, а результата нет. Почему? Хочу подсказать Альбе. Работая с Карпиным игра была. Многие посчитали, с уходом Карпина в тренеровочном процессе ничего не изменилось. Изменилось. Изменился почерк командной игры, физически команда не изменилась. При Карпине в каждой линии были лидеры, способные взять в свои руки любую ситуацию, они могли выполнять все требования тренера и не боялись ответственности за принятые дествия. Сейчас таких лидеров в команде нет. Игроки есть , а лидеров, способных повести за собой нет. Естественно почерк и игра команды изменились. А на всякое изменнение требуется терпение и время. Игроки боятся брать на себя ответственность за создаваемые моменты, за удары по воротам за точный пас и тд. Снова надо нигрывать связи. Альбе , без Карпина, надо вывести собственных лидеров, на которых он мог опиреться . Такие футболисты в команде есть, их только надо поддержать. И ещё, всякие экстремальные решения по тренерам и игрокам приведут к непоправимым последствиям.
С Валерой игра Ростова была интересней. Да, много пропускали, и очень много глупых мячей. Но и достаточно много забивали . Второй тайм не смотрел, знаю, что лучше первого дня Ростова. По первому тайму, вообще, не понятно, во что играет Ростов. Бей беги, всё на авось. И так в каждой игре почти.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Переживаем за Богосаваца из «Ахмата»: потеря сознания, кровь, с поля увезли на скорой
вчера, 12:50
У «Ростова» нет побед весной в РПЛ – 1 ничья и 3 поражения. «Ахмат» ни разу не проиграл после рестарта – 2 победы и 2 ничьих
вчера, 12:44
«Ахмат» обыграл Ростов» – 1:0. Касинтура забил в 1-м тайме, Богосавац получил тяжелую травму
вчера, 12:43
Рекомендуем
Главные новости
Гути о «Реале»: «Между Арбелоа и игроками царит гармония. Они стали сплоченнее, раньше у них не было единства. Именно это нужно для завоевания титулов»
7 минут назад
Ливай прервал 7-матчевую серию без голов за «Спартак». Гарсия – в топ-3 РПЛ по результативности в гостевых матчах сезона
17 минут назад
Гришин о ЦСКА: «Баринов не успевает за Обляковым и Кисляком. В «Локо» он делал разницу, а здесь не встроен в игру. Лусиано не забивает почти год – теперь ясно, почему «Зенит» с ним расстался»
20 минут назад
«Оренбург» – «Спартак». 0:2 – Литвинов и Ливай забили! Онлайн-трансляция
22 минуты назадLive
МЛС. «Интер Майами» Месси встретится с «Нью-Йорк Сити», «Атланта» Миранчука сыграла 0:0 с «Ди Си Юнайтед», «Канзас Сити» Шапи разгромлен «Колорадо»
25 минут назад
Агент Баринова о критике: «Есть поклонники «Локо», которые больше следят за Бариновым в ЦСКА, а не за своей командой. Если есть вопросы по уходу, надо было смотреть на руководство любимого клуба»
34 минуты назад
«Я случайно пнул Роналду, это было преступлением. В том году я больше не тренировался». Экс-защитник «Кастильи» Эрнандо о тренировке с «Реалом»
38 минут назад
Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Оренбурга», «Динамо» против «Зенита», «Локомотив» сыграет с «Акроном»
47 минут назадLive
Круговой о ЦСКА: «Плохого мальчика у нас нет, все хорошие»
52 минуты назад
Агент Тюкавина: «Есть интерес из Бундеслиги на уровне разговоров, но в «Динамо» не обращались»
сегодня, 10:28
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. «Урал» против «Енисея», «Спартак» Кострома принимает «Шинник», СКА проиграл «Арсеналу»
30 минут назадLive
Директор ЖФК «Спартак» Терехова: «Женский футбол начинают уважать, он становится узнаваемым. Это уже не считается чем-то странным, болельщиков все больше»
сегодня, 10:30
Габриэл считает Холанда своим сильнейшим соперником в АПЛ: «Это топ-футболист. Нам нравится играть друг против друга, это весело»
сегодня, 10:20
У Кордобы 60 голов за 110 матчей чемпионата России. Только Думбия быстрее достигал этой отметки
сегодня, 09:58
Бонгонда из‑за повреждения пропускает матч с «Оренбургом». Саусь и Дмитриев продолжают восстановление
сегодня, 09:47
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Лиона», «Марсель» принимает «Лилль»
сегодня, 09:42
Форвард «Пари НН» Бальбоа: «Я смотрел всего «Рокки», первый фильм – самый любимый»
сегодня, 09:35
«Зенит» как лакмусовая бумажка покажет, насколько «Динамо» готово. Конфетно-букетный период с Гусевым может закончиться сегодня – петербуржцы сверхмотивированы». Гасилин о матче РПЛ
сегодня, 09:05
Кепа выйдет в старте «Арсенала» на финал Кубка лиги против «Ман Сити». Вратарь играл во всех матчах турнира, но не выходил на поле в этом сезоне АПЛ
сегодня, 08:48
Рауль Гарсия о словах Ди Марии про «затухающих» аргентинцев в «Атлетико»: «Это огромный клуб. Люди вне его не знают многих вещей, не стоит придавать значения их словам»
сегодня, 08:36
Рекомендуем