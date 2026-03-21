Альба после 5-матчевой серии без побед «Ростова»: «Не знаю, почему Бог не смотрит на нас. Нам сегодня просто не повезло»

Альба о 5-матчевой серии без побед «Ростова»: не знаю, почему Бог не смотрит на нас.

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба считает, что в матче 22‑го тура Мир РПЛ против «Ахмата » (0:1) его команде не хватило удачи.

После возобновления сезона у «Ростова » четыре поражения и ничья во всех турнирах.

– «Ростов» в весенней части чемпионата всем дает бой, но очков не так много, как хотелось бы. Психологически это не давит на ребят?

– Психологически это тяжело для нас, потому что мы работаем, тренируемся, правильно играем и создаем моменты. Не знаю, почему Бог не смотрит на нас. Просто нам сегодня не повезло, – сказал Альба.