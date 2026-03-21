  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Гонду 0+0, желтая и красная в 5 матчах за ЦСКА после перехода из «Зенита» в обмен на Дивеева. Вышедший вместо аргентинца Мусаев через 8 минут забил «Махачкале»
У Лусиано нет голов и ассистов в ЦСКА.

У Лусиано Гонду по-прежнему нет результативных действий в составе ЦСКА.

Сегодня аргентинский нападающий вышел в стартовом составе команды на матч против махачкалинского «Динамо» в 22-м туре Мир РПЛ (3:1, второй тайм) и был заменен на 63-й минуте, не отличившись голевыми действиями. Вышедший вместо него Тамерлан Мусаев забил на 71-й. 

Таким образом, в пяти матчах в составе армейцев Лусиано не забил ни одного гола и не сделал ни одной результативной передачи. Также в этих матчах он получил одну желтую и одну красную карточку.

Лусиано перешел в ЦСКА из «Зенита» в зимнее трансферное окно в рамках обмена на защитника Игоря Дивеева. Статистику форварда можно изучить здесь.

Кто выиграет ЛЧ?32921 голос
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoДинамо Махачкала
logoТамерлан Мусаев
logoЛусиано Гонду
По дате
Лучшие
Актуальные
мы им основного центрального защитника клуба и сборной, в они нам Гонду под дверь. Вот и имей дела с интеллигентами из Питера( Надули..
Ответ Streetbor
А зачем писать про сборную? Туда всех подряд сейчас берут
Ответ Streetbor
Кажется, зимой все были уверены, что это ЦСКА удачно сбагрил "Зениту" травматичного защитника вместо сильного нападающего. :)

А если серьезно, то в этом сезоне у Лусиано примерно такая же статистика была и в "Зените". Так что если не считать Семака идиотом, не умеющим работать с футболистами, то можно было бы и задуматься - с чего бы это...
Будем честны , после перерыва в цска все отвратительно играют, поэтому просто не в тот период перешел
Ответ Кирилл Демченко
+++
Ну и разыграется ещё, рано судить
Было много примерови с голами в первых турах и провальным по итогу трансфером
Лучше наоборот, чтоб разогнался
Ответ Кирилл Демченко
Даже в проблемных местах командах индивидуальные качества никуда не деваются, а их у Гондоу как нападающего просто нет.
У ЦСКА, похоже, новый тип нападающего: не забивает, не отдает, зато стабильно оставляет хорошее впечатление)
Ответ Хейтер всех Доннарум
Со времен Чалов повелось
Ответ Кирилл Эсаулов
У Чалова под 100 голов за ЦСКА и уйма голевых передач. Вообще не в тему сравнение.
Посмотрел Гонду, у него всего 17 голов в 75 матчах в чемпионате Аргентины. Довольно заурядная статистика для нападающего. Почему что его так рейтили что Зенит, что ЦСКА, не совсем понятно.
Ответ Pavel Fedorov
Если бы у него в Аргентине в 75 матчах было бы 40 голов, он играл бы в другом клубе🤣
Ответ Pavel Fedorov
Он на квалификации на Олимпиаду 2024 за молодёжку хорошо сыграл. 4 гола включая победный Бразилии, выведший Аргентину на ОИ, а Бразилию домой. Потом осень 2024 в Зените хорошая, весна похуже. А этот сезон нулевой.
Человек конкуренцию Соболеву проиграл, что от него ждали не понятно
Ответ gronk22
Он Семаку проиграл конкуренцию, а не Соболеву. Пенальти мог и Гонду в Зените забивать.
как я и подозревал, в обмене Дивеев - Гонду мы значительно потеряли... нападающего не приобрели, достаточно неплохого защитника отдали. вообще непонятно, о чем наши менеджеры думали, статистика у этого нападающего всегда была очень так себе.
Хорошего нападающего Гонду не назовут. Натуральное полено. Ни скорости, ни техники, ни удара, ни выбора позиции, ни умения бороться. Как это полено вообще в РПЛ оказалось, непонятно.
Ответ igor.igorev
Ему люто фартило в Зените когда он парой ударов забивал

Но случилась регрессия к среднему. Не зря Семак котирует Соболева выше
А чего от аргентино питерского полена ожидать было? Провальный трансфер, даже не столько из за того что лучшего защитника отдали, а то, что очередное полено получили, которое теперь еще сплавить куда то нужно будет.
Ответ RembaXXX
Ну, в первую очередь все-таки провальное, потому что Дивея отдали за это недоразумение.
взяли полено, у которого 14 выходов на поле и 0 голов, а оно внезапно оказалось незабивное. ну чудеса...
Ответ Сергей
А 24 выхода на поле и 10 голов как-то сразу забылись?
Ответ Maxximus
Это огромная случайность. Теперь мы видим настоящего Гонду.
Брали Гонду , а получили Гондоу
Читайте новости футбола в любимой соцсети
