У Гонду 0+0, желтая и красная в 5 матчах за ЦСКА после перехода из «Зенита» в обмен на Дивеева. Вышедший вместо аргентинца Мусаев через 8 минут забил «Махачкале»
У Лусиано Гонду по-прежнему нет результативных действий в составе ЦСКА.
Сегодня аргентинский нападающий вышел в стартовом составе команды на матч против махачкалинского «Динамо» в 22-м туре Мир РПЛ (3:1, второй тайм) и был заменен на 63-й минуте, не отличившись голевыми действиями. Вышедший вместо него Тамерлан Мусаев забил на 71-й.
Таким образом, в пяти матчах в составе армейцев Лусиано не забил ни одного гола и не сделал ни одной результативной передачи. Также в этих матчах он получил одну желтую и одну красную карточку.
Лусиано перешел в ЦСКА из «Зенита» в зимнее трансферное окно в рамках обмена на защитника Игоря Дивеева. Статистику форварда можно изучить здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
А если серьезно, то в этом сезоне у Лусиано примерно такая же статистика была и в "Зените". Так что если не считать Семака идиотом, не умеющим работать с футболистами, то можно было бы и задуматься - с чего бы это...
Ну и разыграется ещё, рано судить
Было много примерови с голами в первых турах и провальным по итогу трансфером
Лучше наоборот, чтоб разогнался
Но случилась регрессия к среднему. Не зря Семак котирует Соболева выше