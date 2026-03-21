У Гонду 0+0, желтая и красная в 5 матчах за ЦСКА после перехода из «Зенита» в обмен на Дивеева. Вышедший вместо аргентинца Мусаев через 8 минут забил «Махачкале»

У Лусиано Гонду по-прежнему нет результативных действий в составе ЦСКА.

Сегодня аргентинский нападающий вышел в стартовом составе команды на матч против махачкалинского «Динамо » в 22-м туре Мир РПЛ (3:1, второй тайм) и был заменен на 63-й минуте, не отличившись голевыми действиями. Вышедший вместо него Тамерлан Мусаев забил на 71-й.

Таким образом, в пяти матчах в составе армейцев Лусиано не забил ни одного гола и не сделал ни одной результативной передачи. Также в этих матчах он получил одну желтую и одну красную карточку.

Лусиано перешел в ЦСКА из «Зенита» в зимнее трансферное окно в рамках обмена на защитника Игоря Дивеева.